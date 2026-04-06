Выручка «Корус Консалтинг» за 2025 г. выросла на 19%

ГК «Корус Консалтинг» подвела финансовые итоги за календарный 2025 г. Группа компаний увеличила объемы продаж ИТ-услуг на 29%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Наибольший рост показали направления ИТ-консалтинга, заказной разработки, HR-Tech, ERP-, WMS- и BI-решений, а также внедрения ИИ-сервисов. Также компания нарастила объемы продаж в таких отраслях как ритейл и дистрибуция, промышленность и производство, транспорт и логистика.

Общая выручка группы компаний за 2025 г.* составила 10,8 млрд руб.** – это на 19% больше, чем за 2024 г. Выручка от продажи ИТ-услуг (внедрение ПО, сопровождение и техническая поддержка, консалтинговые услуги) выросла на 29% и составила более 9,9 млрд руб. – это 92% от общей выручки. Остальные 8% пришлись на продажу ПО и оборудования. Количество сотрудников группы компаний увеличилось на 6% и превысило 1600 человек.

Выручка по направлению «внедрение ПО» выросла до 6,4 млрд руб. (+55%), по направлению «заказная разработка» – до 1,9 млрд руб. (+55%), а по консалтинговым услугам – почти до 2 млрд руб. (+29%).

Отраслевой срез проектов не изменился. Больше всего выручки пришлось на проекты, реализованные в сферах: ритейл и дистрибуция – 2,9 млрд руб. (+13%), транспорт и логистика – 4,4 млрд рублей (+2%), промышленность и производство – 2,8 млрд руб. (+27%).

Выручка от реализации проектов по внедрению, кастомизации и обслуживанию ERP-систем достигла 2,1 млрд руб. (+47%), от внедрения решений по аналитике данных – 2 млрд руб. (+15%), от проектов по автоматизации логистических процессов – 926 млн руб. (+30%). Также на 10% вырос объем продаж продуктов на базе платформ 1С и связанных с ними услуг.

Выручка от продажи услуг и решений по направлению HR-tech, в том числе – от продажи собственной HRM-платформы K-Team, выросла более чем на 19% до 485 млн руб. Доходы от продажи платформы и семейства продуктов по управлению корпоративной информацией «Авандок», а также услуг, связанных с ними, составили 700 млн рублей. Кроме того, в 7,7 раза выросла выручка от продаж собственной комплексной e-commerce платформы «Бустрейд» для автоматизации оптовых продаж, закупок и сервиса.

В 2025 г. дочерняя ИТ-компания LAMACON, развивающая решения для дизайна и оптимизации цепей поставок, получила статус участника «Сколково». Компания продолжила совершенствовать инструмент математического моделирования «LAMACON ГУРУ 2.0». Растущий интерес клиентов к продукту отразился в ключевых показателях: выручка от подписок на доступ к системе увеличилась на 18%, а количество пользователей выросло на 20% по сравнению с 2024 г.

Особое внимание в прошлом году группа компаний уделила расширению функциональности собственных продуктов за счет внедрения инструментов ИИ. Например, в платформу для управления корпоративным контентом «Авандок» был добавлен новый модуль – «Авандок.ИИ Ассистент», предназначенный для работы с корпоративными базами знаний, нормативной документацией и инструкциями в формате «вопрос–ответ». В системе управления двором KONKCRIT | YMS появились взаимосвязанные ИИ-агенты, позволяющие управлять расписанием и бронированием слотов на прибытие транспорта, регистрировать незапланированные рейсы, формировать комплект входящих данных, управлять очередью на въезд и выезд, назначать оптимальные доки для разгрузки и загрузки, а также прокладывать маршруты движения внутри двора, в том числе с учетом заторов и загруженности зон. В HRM-платформе K-Team уже есть ИИ-сервисы, с помощью которых можно анализировать резюме и интервью, проводить HR-анализ опросов и рабочих чатов. Также дочерняя компания «ДАР» разработала ИИ-решение для ревью кода, а LAMACON добавила в линейку собственных решений ИИ-инструмент «LAMACON ГУРУ Аналитик», который проверяет входные данные для математических расчетов на консистентность, полноту и достоверность.

В 2025 г. «Корус Консалтинг» вывел на рынок две новые дочерние компании: ROXIT, специализирующуюся на стратегическом, операционном консалтинге и реализации сложных ИТ-проектов, и «ДАР», занимающуюся созданием, внедрением и развитием аналитических решений. Также группа компаний заключила серию партнерств с российскими вендорами и ИТ-компаниями: Yandex Cloud, российскими разработчиками «Галактика» и «Бизнес Технологии» (Global ERP) и др.

«Можно сказать, что текущий рост — это не “простая история успеха”, а отражение сложной адаптации российского бизнеса к новым условиям, где ключевыми факторами становятся информационная безопасность, устойчивость ИТ-инфраструктуры, доступность компетенций, способность быстро перестраивать ИТ-ландшафт и внедрять ИИ в ключевые бизнес-процессы. В ближайшее время мы ожидаем, что рынок будет развиваться не за счет общего расширения ИТ-бюджетов, а за счет перераспределения инвестиций в пользу проектов, показывающих измеримый эффект в операционной эффективности и обеспечивающих гибкое и прозрачное управление ресурсами компании», – сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

*В период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

**С учетом НДС