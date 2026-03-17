Oрро объявляет о старте продаж в России смартфона Oрро Reno15 Pro и умных часов Oрро Watch S

Компания Oрро анонсировала старт продаж сразу двух новинок: флагмана серии Reno Oрро Reno15 Pro и умных часов Oрро Watch S. Оба устройства уже доступны к покупке в официальном магазине Oрро на AliExpress и скоро появятся в магазинах-партнерах на маркетплейсе Ozon. Об этом CNews сообщили представители Орро.

Oрро Reno15 Pro: сверхчеткие камеры, компактный AMOLED‑экран и продвинутые ИИ‑функции

Oрро Reno15 Pro ориентирован на пользователей, которым важно профессиональное качество съёмки в любых условиях. Основная камера разрешением 200 Мп обеспечивает высокую детализацию: снимки можно кадрировать, обрезать и приближать без заметной потери качества. Оптическая стабилизация изображения (OIS) компенсирует дрожание рук и микродвижения, что позволяет получать резкие кадры даже в движении и при слабом освещении. Как и другие модели серии Reno 15, смартфон получил первую в индустрии ультраширокоугольную фронтальную камеру с углом обзора 100°.

Смартфон поддерживает цифровой зум до 120×. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сохраняют читаемость деталей и четкость ключевых объектов в кадре даже при увеличении свыше 10×.

Запись видео в формате 4K HDR доступна на основную, фронтальную камеры и телеобъектив. Расширенный динамический диапазон позволяет корректно передавать детали как в тенях, так и в ярких участках сцены. Частота 60 к/с поддерживается на основной и фронтальной камерах и обеспечивает плавность движений и естественную цветопередачу.

Аккумулятор емкостью 6200 мА·ч выдерживает более чем два дня в смешанном режиме использования: соцсети, мессенджеры, фото, видео, навигация. Время непрерывного просмотра видео составляет около 4,3 часа, игр в формате MOBA — порядка 11,22 часа. Быстрая зарядка с технологией SuperVOOC 80 Вт обеспечивает полную зарядку примерно за 53 минуты.

Смартфон оснащен 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и пиковой яркостью до 1200 нит, что позволяет комфортно пользоваться устройством на ярком солнце. Полезная площадь экрана достигает 93,35% за счёт тонких рамок (около 1,6 мм сверху и по бокам, 1,78 мм снизу). Компактный корпус удобен для использования одной рукой.

Oрро Reno15 Pro предлагает набор ИИ-инструментов для обработки фото без сторонних приложений: живой коллаж, ИИ подсветка портрета, удаление объектов с живых и статичных снимков, улучшение композиции, открытие глаз, повышение разрешения, устранение размытия и бликов.

OрроO Watch S: ультратонкие умные часы с продвинутым мониторингом здоровья

Oрро Watch S — умные часы с ультратонким корпусом из низкоуглеродной нержавеющей стали, созданные для тех, кто ведет активный образ жизни. Толщина корпуса 8,9 мм и вес около 35 г обеспечивают комфортное ношение в течение всего дня — от тренировок до сна. Пользователям доступны разные варианты ремешков и сотни циферблатов для персонализации под свой образ.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Часы оснащены 1,46‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с высокой яркостью и тонкими рамками, а также более чем 100 режимами тренировок и углублённым трекингом популярных видов спорта — от бега и тенниса до плавания. Для бегунов реализованы профессиональные метрики, такие как время контакта с поверхностью и вертикальные колебания, которые помогают улучшать технику и контролировать нагрузку.

За мониторинг здоровья отвечают многоканальные датчики частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом, датчик температуры кожи и поддержка ЭКГ. Функция комплексной оценки состояния здоровья за 60 секунд позволяет быстро оценить ключевые показатели, а развитый анализ сна формирует подробные отчёты по качеству и структуре ночного отдыха.

Oрро Watch S поддерживают работу как со смартфонами на Android, так и на iOS. Часы могут одновременно подключаться к двум устройствам, принимать уведомления и звонки, а также управлять рядом функций телефона. При этом часы обеспечивают до 10 дней автономной работы от одного заряда и поддерживают быструю зарядку, а корпус с защитой по стандартам IP68 и 5ATM подходит для большинства сценариев повседневного использования и водных активностей.

Oрро Reno15 Pro и Oрро Watch S в официальном магазине Oрро на AliExpress и скоро появятся можно приобрести у продавцов-партнеров бренда на маркетплейсе Ozon.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Oрро Reno15 Pro — в цветах «Сияющий голубой» и «Бронзовый». Oрро Reno15 Pro 12 ГБ + 256 ГБ — от 38,29 иыс. руб. Oрро Reno15 Pro 12 ГБ + 512 ГБ — от 41,29 тыс. руб.

Oрро Watch S доступен в цветах «Черный» и «Зеленый» по цене от 11,99 тыс. руб.

Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Гигантский ритейлер электроники превращается в Wildberries. Теперь он торгует куртками и сумками

CNews Analytics опубликовал топ-70 поставщиков ИТ для операторов связи

Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
