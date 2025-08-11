Разделы

ПО Безопасность Искусственный интеллект axenix
|

Объявлены даты и программа крупнейшей технологической конференции IT Elements 2025

10–11 сентября 2025 года в Москве в третий раз пройдет IT Elements — крупнейшая технологическая конференция, посвященная ключевым элементам ИТ и ИБ. Это уникальное мероприятие, которое делают айтишники для айтишников: на одной площадке уже традиционно соберется комьюнити, представители которого формируют технологический ландшафт страны. Ожидается более 2000 офлайн-участников ежедневно.

Фокус IT Elements в этом году — на критически важных направлениях современной ИТ-отрасли: проектирование и защита ИТ-инфраструктуры, развитие сетевых технологий, обеспечение кибербезопасности, управление данными и внедрение искусственного интеллекта.

В конференции примут участие ИТ-директора, технические руководители, ИБ-специалисты, сетевые инженеры, ML/AI-эксперты и разработчики. Среди спикеров и партнеров — ведущие специалисты и компании, включая «Инфосистемы Джет», ВТБ, «АльфаСтрахование», Совкомбанк, Yandex Cloud, «Ленту», Мосбиржу, НСИС и другие.

Что ждет участников в этом году?

Программа: 6 тематических залов, более 100 спикеров, десятки экспертных докладов и дискуссий, лабораторные и технические воркшопы.

Интерактивная выставка: более 30 ведущих вендоров и дистрибьюторов представят свои новейшие продукты и технологии в выставочной зоне.

Реальные кейсы: узнаете из первых рук, как крупнейшие компании из разных отраслей разрабатывают и защищают инфраструктурные платформы, внедряют корпоративные GPT, строят ЦОДы и частные облака, отражают кибератаки. Обсудим острые темы: импортозамещение и рынок труда в ИТ.

Тематические треки:



Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Для главных залов будет организована онлайн-трансляция.

Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

Генеральный партнер конференции — «Инфосистемы Джет»

Генеральный информационный партнер — CNews

Партнер по технологическому контенту — «Хабр»

Influence-партнер — linkmeup

Информационные партнеры: ПРАЙМ, Hi-Tech Mаil.ru, Anti-Malware, Telecom Daily, Cisoclub, Global Digital Space

Telegram-партнеры: «Мониторим ИТ», DevSecOps Talks, /usr/bin, DevOps MemOps, «Импортозамещение в ИТ», «Новости IT | Вашу Цифру!»

Рекламаerid:2W5zFHUMrwJИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195Сайт: https://jet.su/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще