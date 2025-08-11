Объявлены даты и программа крупнейшей технологической конференции IT Elements 2025
10–11 сентября 2025 года в Москве в третий раз пройдет IT Elements — крупнейшая технологическая конференция, посвященная ключевым элементам ИТ и ИБ. Это уникальное мероприятие, которое делают айтишники для айтишников: на одной площадке уже традиционно соберется комьюнити, представители которого формируют технологический ландшафт страны. Ожидается более 2000 офлайн-участников ежедневно.
Фокус IT Elements в этом году — на критически важных направлениях современной ИТ-отрасли: проектирование и защита ИТ-инфраструктуры, развитие сетевых технологий, обеспечение кибербезопасности, управление данными и внедрение искусственного интеллекта.
В конференции примут участие ИТ-директора, технические руководители, ИБ-специалисты, сетевые инженеры, ML/AI-эксперты и разработчики. Среди спикеров и партнеров — ведущие специалисты и компании, включая «Инфосистемы Джет», ВТБ, «АльфаСтрахование», Совкомбанк, Yandex Cloud, «Ленту», Мосбиржу, НСИС и другие.
Что ждет участников в этом году?
Программа: 6 тематических залов, более 100 спикеров, десятки экспертных докладов и дискуссий, лабораторные и технические воркшопы.
Интерактивная выставка: более 30 ведущих вендоров и дистрибьюторов представят свои новейшие продукты и технологии в выставочной зоне.
Реальные кейсы: узнаете из первых рук, как крупнейшие компании из разных отраслей разрабатывают и защищают инфраструктурные платформы, внедряют корпоративные GPT, строят ЦОДы и частные облака, отражают кибератаки. Обсудим острые темы: импортозамещение и рынок труда в ИТ.
Тематические треки:
- Инфраструктура: антихрупкость в архитектуре, инфраструктура для ИИ, отечественные решения, защита, стратегии, ключевые платформы (гибридные облака, БД, хранилища), контейнеры и Kubernetes, DevOps.
- Сети: будущее сетей, сервис, ЦОДы для ИИ, VXLAN, балансировка, UC, управление.
- Кибербезопасность: киберустойчивость, импортозамещение NGFW, безопасная разработка, управление уязвимостями, мониторинг инцидентов, киберучения.
- Данные и ИИ: Data-driven-инфраструктура, миграция на LakeHouse, Big Data, автоматизация разработки, MES-оптимизация, корпоративные GPT-ассистенты и агенты, ESM-системы.
Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Для главных залов будет организована онлайн-трансляция.
Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.
Генеральный партнер конференции — «Инфосистемы Джет»
Генеральный информационный партнер — CNews
Партнер по технологическому контенту — «Хабр»
Influence-партнер — linkmeup
Информационные партнеры: ПРАЙМ, Hi-Tech Mаil.ru, Anti-Malware, Telecom Daily, Cisoclub, Global Digital Space
Telegram-партнеры: «Мониторим ИТ», DevSecOps Talks, /usr/bin, DevOps MemOps, «Импортозамещение в ИТ», «Новости IT | Вашу Цифру!»