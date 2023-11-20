В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России»

С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России».

Организатор выставки – компания «МВК».

Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП - Консорциум дизайн-центров».

Выставка призвана содействовать обеспечению технологической независимости России и продвижению продукции отечественного производства на российском и международном рынках.

Посещение выставки «Электроника России» – это уникальная возможность:

познакомиться с передовыми достижениями российских предприятий;

оценить новинки электронной продукции отечественного производства;

выбрать продукцию для решения технологических задач Вашего предприятия;

собрать контакты новых перспективных поставщиков;

договориться о выгодных условиях сотрудничества;

получить актуальную профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду CNEWS

В выставке примут участие более 100 компаний из разных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Томской и Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также будет представлена продукция компаний из Республики Беларусь.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки www.rus-elektronika.ru

Участники выставки продемонстрируют передовые достижения электронной промышленности в разделах:

Электронные компоненты. Оборудование и материалы для их производства

Вычислительная техника, системы хранения данных

Автоматизированные и интеллектуальные системы управления

Робототехника / Промышленные роботы

Системы безопасности и цифровая идентификация

Телекоммуникационное оборудование и средства связи

Навигационное оборудование

Телеаппаратура

Оптическая, оптоэлектронная и лазерная техника

Светотехника

Медицинское приборостроение

Образовательная телематика

Бытовая электроника

Услуги проектирования электронной продукции

Программное обеспечение

На одной площадке посетители увидят новейшие гражданские разработки для авиа- и приборостроения, транспорта, ТЭК, медицины, телекоммуникаций и других отраслей.

Выставку «Электроника России» будет сопровождать насыщенная деловая программа, сфокусированная на важнейших вопросах развития отрасли.

В рамках деловой программы пройдут:

Пленарная сессия «Радиоэлектронная промышленность сегодня: победы и новые вызовы»

Кадры для высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации. Проблемы и пути их решения.

Открытое пленарное заседание совета АНО «Консорциум Светотехника»

Расширенное заседание Экспертного совета Консорциума «Пассивные электронные компоненты»

Круглый стол «Стандартизация, метрология и сертификация – инструменты реализации государственной политики развития радиоэлектронной отрасли в современных условиях»

Деловая программа активно формируется. Следите за обновлениями на официальном сайте www.rus-elektronika.ru.