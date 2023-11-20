В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России»
С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России».
Организатор выставки – компания «МВК».
Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП - Консорциум дизайн-центров».
Выставка призвана содействовать обеспечению технологической независимости России и продвижению продукции отечественного производства на российском и международном рынках.
Посещение выставки «Электроника России» – это уникальная возможность:
- познакомиться с передовыми достижениями российских предприятий;
- оценить новинки электронной продукции отечественного производства;
- выбрать продукцию для решения технологических задач Вашего предприятия;
- собрать контакты новых перспективных поставщиков;
- договориться о выгодных условиях сотрудничества;
- получить актуальную профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду CNEWS
В выставке примут участие более 100 компаний из разных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Томской и Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также будет представлена продукция компаний из Республики Беларусь.
С полным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки www.rus-elektronika.ru
Участники выставки продемонстрируют передовые достижения электронной промышленности в разделах:
- Электронные компоненты. Оборудование и материалы для их производства
- Вычислительная техника, системы хранения данных
- Автоматизированные и интеллектуальные системы управления
- Робототехника / Промышленные роботы
- Системы безопасности и цифровая идентификация
- Телекоммуникационное оборудование и средства связи
- Навигационное оборудование
- Телеаппаратура
- Оптическая, оптоэлектронная и лазерная техника
- Светотехника
- Медицинское приборостроение
- Образовательная телематика
- Бытовая электроника
- Услуги проектирования электронной продукции
- Программное обеспечение
На одной площадке посетители увидят новейшие гражданские разработки для авиа- и приборостроения, транспорта, ТЭК, медицины, телекоммуникаций и других отраслей.
Выставку «Электроника России» будет сопровождать насыщенная деловая программа, сфокусированная на важнейших вопросах развития отрасли.
В рамках деловой программы пройдут:
- Пленарная сессия «Радиоэлектронная промышленность сегодня: победы и новые вызовы»
- Кадры для высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации. Проблемы и пути их решения.
- Открытое пленарное заседание совета АНО «Консорциум Светотехника»
- Расширенное заседание Экспертного совета Консорциума «Пассивные электронные компоненты»
- Круглый стол «Стандартизация, метрология и сертификация – инструменты реализации государственной политики развития радиоэлектронной отрасли в современных условиях»
Деловая программа активно формируется. Следите за обновлениями на официальном сайте www.rus-elektronika.ru.■ erid:2SDnjcAdsuaРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания»ИНН/ОГРН: 7725558003/1057749681681Сайт: https://mvk.ru/ru-RU/