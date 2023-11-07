Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России»
С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в Международном выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России».
Организатор выставки – компания «МВК».
Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП – Консорциум дизайн-центров».
В выставке примут участие более 100 компаний из разных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Томской и Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также будет представлена продукция компаний из Республики Беларусь.
С полным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки www.rus-elektronika.ru
Участники выставки продемонстрируют передовые достижения электронной промышленности в разделах:
- Электронные компоненты. Оборудование и материалы для их производства
- Вычислительная техника, системы хранения данных
- Автоматизированные и интеллектуальные системы управления
- Робототехника / Промышленные роботы
- Системы безопасности и цифровая идентификация
- Телекоммуникационное оборудование и средства связи
- Навигационное оборудование
- Телеаппаратура
- Оптическая, оптоэлектронная и лазерная техника
- Светотехника
- Медицинское приборостроение
- Образовательная телематика
- Бытовая электроника
- Услуги проектирования электронной продукции
- Программное обеспечение
На одной площадке посетители увидят новейшие гражданские разработки для авиа- и приборостроения, транспорта, ТЭК, медицины, телекоммуникаций и других отраслей.
Выставку будет сопровождать разноформатная деловая программа:
28 ноября состоится пленарная сессия «Радиоэлектронная промышленность сегодня: победы и новые вызовы». Модератор: А.В. Брыкин, директор Ассоциации «Консорциум «Базис».
29 ноября деловая программа откроется расширенным заседанием Экспертного совета Консорциума «Пассивные электронные компоненты».
Тема заседания: «Разработка и производство отечественных пассивных электронных компонентов для различных отраслей промышленности: приоритеты, задачи и необходимая поддержка».
Также 29 ноября пройдут:
- Круглый стол «Стандартизации, метрология и сертификация – инструменты реализации государственной политики развития радиоэлектронной отрасли в современных условиях»
- Круглый стол «Технологии и компоненты для робототехники и систем интеллектуального управления
Модератор: Е. А. Дудоров, председатель Правления Консорциума, исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника».
Сомодератор: М. Б. Гурбашков, член Правления Консорциума, генеральный директор ООО «ИнноДрайв».
Деловая программа активно формируется. Следите за обновлениями на официальном сайте www.rus-elektronika.ru
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду CNEWS.■ erid:Kra23WfEjРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания»ИНН/ОГРН: 7725558003/1057749681681Сайт: https://mvk.ru/ru-RU/