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В Москве и Санкт-Петербурге запущен сервис торговых автоматов в такси

Ритейл Розница

«Мобильный продукт» представила собственные портативные торговые терминалы TOGOBOX, которые установила в такси Москвы и Санкт-Петербурга.

Удобные портативные терминалы с сентября 2019 года появились в салонах такси Москвы и Петербурга. Благодаря услуге, пассажиры во время поездки могут купить такие популярные товары, как снеки, напитки, мятные пастилки и жевательную резинку, лейкопластырь, шнуры для мобильных телефонов и др.

Терминалы TOGOBOX будут, в том числе, продавать товары таких крупных мировых брендов, как Perfetti и Ferrero Rocher, а также популярные полезные батончики R.A.W. LIFE.

Впервые сервис торговых терминалов в такси появился в Нью-Йорке несколько лет назад. На сегодняшний день воспользоваться такой услугой можно в такси США, Китая, Австралии, Бразилии и Сингапура, а с сентября в этот список вошла и Россия.

Система TOGOBOX уже запустила свои терминалы в такси Москвы и Санкт-Петербурга. В планах – запуск в таких крупных городах России, как:

Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Сочи, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород.

Сервис позволит не только обеспечить пассажиров возможностью купить и получить необходимый товар по дороге, но и откроет возможность дополнительного заработка для водителей такси.

В Москве сейчас зарегистрировано порядка 100 000 такси, в Петербурге – около 40 000, и рынок продолжает расти ежегодно. Сервис TOGOBOX будет работать в автомобилях уровня Comfort, Comfort+ и выше, среди всех поставщиков услуг такси, в том числе и ключевых Яндекс/Uber.

До конца 2019 года планируется подключить от 2500 автомобилей в Москве и от 1600 в Санкт-Петербурге. В течение 12 месяцев с запуска запланировано подключить 80% всех автомобилей класса Comfort и Comfort+ большинства таксопарков Москвы и Петербурга.

Такой охват будет возможен за счет массированной реферальной программы вознаграждений для таксопарков и водителей – их будут дополнительно стимулировать бонусами за привлечение коллег к системе TOGOBOX.

«Данная услуга приветствуется всеми крупными агрегаторами такси. Им сервис TOGOBOX выгоден по нескольким причинам: он поднимает уровень предоставляемого сервиса, водители и таксопарки получают дополнительное вознаграждение, при этом продолжают выполнять свою основную функцию, а наши бренды-партнеры получают возможность представить свою продукцию через новый уникальный канал. Помимо пассажиров такси, охват TOGOBOX включает тысячи новых локаций, в частности, гостиничные комплексы и пассажирские линии дальнего следования. Нам удалось решить главную задачу данной цепочки – логистику снабжения, которая уникальна в своем роде», – сказала глава правления компании Евгений Кокотюха.

Покупка товаров в терминале проводится через мобильный телефон. Пассажир с помощью QR-кода или по номеру терминала получает доступ к онлайн-магазину со списком доступных товаров, выбирает нужные товары и совершает покупку с помощью банковской карты, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. После оплаты покупки, водителю такси приходит смс-уведомление с подтверждением заказа, после чего он останавливается в удобном месте и выдает пассажиру товар из терминала. С каждой покупки водителю такси начисляется вознаграждение в размере 20%.

Преимущества системы TOGOBOX. Тщательно выстроенная и продуманная логистическая система сервиса TOGOBOX своевременно обеспечивает водителя полным ассортиментом товаров; для пополнения терминала водитель может забрать товары в любом удобном пункте самовывоза. В Москве на данный момент доступно около 150 пунктов самовывоза, а в Петербурге – около 80; для получения заказа водителю достаточно выбрать один из пунктов самовывоза: сервис TOGOBOX полностью отслеживает текущие остатки товаров у каждого водителя, формирует для него новый заказ и присылает уведомление.

Для должного хранения продуктов, каждому водителю дополнительно выдается специальная сумка-холодильник. Система торговых терминалов TOGOBOX, помимо удобства для пассажиров, является потенциальным источником дополнительного дохода для водителей такси.

Торговый терминал TOGOBOX для такси стал первым в линейке портативных терминалов компании «Мобильный продукт». На данный момент идет разработка уникальных полностью автоматизированных торговых терминалов для такси и других видов общественного транспорта, которые смогут работать без участия водителя. Подобное оборудование можно будет успешно интегрировать в беспилотных автомобилях.

Также в разработке находятся удобные и компактные торговые терминалы, которые можно будет успешно использовать в любых общественных зонах: салонах красоты, отелях, клиниках и т.д.



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