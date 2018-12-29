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Samsung Harman JBL Reflect Contour JBL Reflect Mini

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL 3
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL 3
16.11.2016 Спорт под музыку в любую погоду 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Samsung - Harman - JBL 243 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Logitech 437 1
Sony 6739 1
Samsung Electronics 11065 1
Apple Inc 13156 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 4
Наушники - Headphones 4479 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 2
USB micro 974 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 2
Наушники - Амбушюры - Embouchure 133 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 147 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Samsung - Harman - JBL Endurance Sprint - JBL Endurance Dive - JBL Endurance PEAK 8 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Apple AirPlay 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Здравоохранение - Отоларингология 187 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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