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Fly Life Play смартфон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.12.2018
|В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Fly Life Play и организации, системы, технологии, персоны:
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
|Lenovo Group 2447 2
|Fly 214 2
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
|Fly - Explay - Эксплей 243 1
|Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
|Samsung Electronics 11065 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Xiaomi - Сяоми 2232 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
|ZTE Corporation 800 1
|Toshiba Corporation 2980 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
|Philips 2099 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
|ЭФКО ГК 31 1
|Связной ГК 1401 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.