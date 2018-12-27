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Fly Life Play смартфон

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.12.2018 В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Fly Life Play и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Lenovo Group 2447 2
Fly 214 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Google Android 15244 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Google Android Go 50 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Украина 7928 1
Индия - Bharat 5870 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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