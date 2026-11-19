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Creality Creality3D Shenzhen Creality 3D Technology Co, Ltd
Creality — китайская компания, основанная в 2014 году. Специализируется на разработке и производстве 3D‑принтеров, 3D‑сканеров и сопутствующих товаров.
СОБЫТИЯ
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Creality и организации, системы, технологии, персоны:
|AnyCubic 4 2
|Bambu Lab 8 2
|Meta Platforms - Facebook 4641 1
|Telegram Group 3067 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн - Офисные компьютерные системы 579 1
|Meta Platforms 189 1
|XYZ - XYZprinting 2 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6061 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2738 1
|Wikipedia - Википедия 662 1
|The Register - The Register Hardware 1813 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
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