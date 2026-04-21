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Сатаров Виталий
СОБЫТИЯ
|21.04.2026
|Российский разработчик СУБД потратит 1,8 миллиарда на компанию, созданную его гендиректором 1
|25.02.2021
|Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Сатаров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
|РВК - Российская венчурная компания 571 1
|РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.