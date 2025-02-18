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Рыженков Максим


18.02.2025 Wildberries вложит 11 миллиардов в гигантский логистический комплекс за границами России 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Рыженков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Великий камень - индустриальный парк 3 1
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