Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рыженков Максим
|18.02.2025
|Wildberries вложит 11 миллиардов в гигантский логистический комплекс за границами России 1
Рыженков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Великий камень - индустриальный парк 3 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345311, в очереди разбора - 764955.
Создано именных указателей - 170279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.