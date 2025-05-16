Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мордачев Максим
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
|«Солар» выводит на рынок Solar inRights Origin с функцией нейропомощника, доступной ценой и коротким сроком внедрения 1
Мордачев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8443 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 995 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2044 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3209 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4365 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.