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Мордачев Максим


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 «Солар» выводит на рынок Solar inRights Origin с функцией нейропомощника, доступной ценой и коротким сроком внедрения 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мордачев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

8443 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 995 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2044 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3209 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12358 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 135 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 283 1
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 810 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1752 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 907 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4029 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 596 1
EA Origin 182 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 162 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1764 1
Linux OS 10202 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1039 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1371 1
Бузинов Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2380 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9015 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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