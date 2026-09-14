Индексная книга (каталог) CNews*
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Кнутов Юрий
СОБЫТИЯ
|14.09.2026
|Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины 1
|05.09.2023
|Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом 1
|07.12.2010
|Аутсорсинг обслуживания ПК: как СМБ не ошибиться с выбором 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Кнутов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Киевстар - Kyivstar 570 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
|Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 10 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 1
|Мантуров Денис 127 1
|Степанов Антон 72 1
|Регул Наталия 1 1
|Евраев Михаил 266 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
|Европа 25010 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
|Украина 7943 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.