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Кнутов Юрий

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины 1
05.09.2023 Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом 1
07.12.2010 Аутсорсинг обслуживания ПК: как СМБ не ошибиться с выбором 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кнутов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 570 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 10 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3711 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 840 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17067 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 968 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5896 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 1
Мантуров Денис 127 1
Степанов Антон 72 1
Регул Наталия 1 1
Евраев Михаил 266 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
Европа 25010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
Украина 7943 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7076 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9139 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1386 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2757 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 875 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7899 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5820 1
Ведомости 1504 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
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