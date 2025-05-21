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Делисервис
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|«Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис» 1
|10.10.2022
|Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования 1
Делисервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 77 1
|EY - Ernst & Young Global 373 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 328 1
|Козак Николай 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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