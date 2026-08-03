Олег Гомазков: Кибербезопасность — это управление капиталом компании в условиях цифровой неопределенности

Еще несколько лет назад бюджет на информационную безопасность воспринимался как страховка «на всякий случай». Сегодня для многих компаний цифровая инфраструктура и есть сам бизнес, а значит киберриск становится таким же операционным и финансовым риском, как валютный или кредитный. О том, почему совет директоров начинает считать безопасность в деньгах, а не в терминах уязвимостей, работает ли для ИБ классический ROI, и где проходит граница между аутсорсингом и потерей контроля, CNews поговорил с Олегом Гомазковым — бизнес-архитектором с экспертизой в финансовом управлении, кибербезопасности и системной разработке.

Об эксперте Олег Гомазков — бизнес-архитектор. Более десяти лет работал финансовым директором. Специалист в области кибербезопасности. Именно это сочетание специальностей позволяет принимать ему финансовые решения с глубоким пониманием технологической стороны бизнеса.

Из статьи расходов — в инструмент управления стоимостью

CNews: Как эксперт, вы наверняка застали времена, когда ИБ воспринимали как вынужденные издержки. Исходя из вашей практики, назовите ключевой момент, после которого вы сами стали воспринимать безопасность не как затраты, а как актив, усиливающий рыночные позиции компании?

Олег Гомазков: В компании сначала я был сосредоточен на кибербезопасности, а в 2011 году начал заниматься финансами. К нам обратился клиент, которому нужно было построить довольно сложную систему безопасности для его нового проекта. Мы предложили не только внедрить, но и аттестовать ее, хотя это было необязательно и мы честно об этом упомянули. За рамки бюджета это не выходило и клиент согласился. Спустя некоторое время после окончания проекта он сообщил, что благодаря наличию аттестата они получили выгодный контракт с государством, хотя сначала даже не думали об этом. Тогда я понял, что безопасность — это актив.

Сегодня у многих компаний бизнес — это цифровая инфраструктура: мобильные и веб приложения, через которые идут продажи; автоматизация управления производством; логистические, банковские, финансовые сервисы и т.д. Если инфраструктура падает — это уже не проблема «ИТ», а проблема самой компании, бизнеса. Поэтому киберриск становится обычным операционным и финансовым риском: простой на несколько часов может обойтись дороже, чем годовой бюджет на ИБ.

Олег Гомазков: Принципы финансового управления не просто применимы к кибербезопасности — сегодня это одно из условий её зрелости

Незаметно для многих атаки стали отдельной индустрией. Поиск слабых и уязвимых компаний производится автоматически. Формулировка вопроса о кибератаках изменилась с «будут ли нас атаковать?» на «как быстро мы восстановимся после атаки?».

Добавилось давление рынка. Крупные заказчики стали внимательно проверять не только финансовую отчетность поставщиков, но и зрелость их процессов ИБ. Регуляторы вводят персональную ответственность руководства компаний за инциденты. Однако, есть важный момент, на который часто не обращают внимания: зрелая безопасность не тормозит бизнес, она его ускоряет. Если сотрудники и менеджмент компании работают в понятных и принятых ими политиках ИБ, выход новых продуктов на рынок происходит быстрее.

Информационная безопасность превращается из статьи расходов в инструмент управления стоимостью компании — и в конкурентное преимущество для тех, кто научился считать ее именно так.

Время подумать о рисках

CNews: Вы работали как с финансовой функцией, так и с вопросами кибербезопасности. В какой момент совет директоров начинает воспринимать ИБ как стратегический вопрос, а не как задачу ИТ-подразделения? Какие показатели или аргументы действительно работают в разговоре с топ-менеджментом?

Олег Гомазков: Совет директоров начинает относиться к кибербезопасности стратегически не из-за роста числа атак, а в момент, когда киберриск становится сопоставим по масштабу с другими рисками, которые совет уже привык обсуждать — рыночным, кредитным, репутационным. Практически это происходит на пересечении трёх условий: цифровая инфраструктура стала основным каналом создания стоимости, потенциальный ущерб выражен в деньгах, а не в технических терминах, и появилась персональная ответственность руководства.

Второе из этих условий — перевод ущерба в деньги — на практике решает всё. Зрелая служба ИБ говорит цифрами, важными не инженеру, а бизнесу. Фраза «у нас 500 критических уязвимостей» не интересна руководству, а фраза «компрометация этой системы означает до 5 дней простоя производства, то есть риск на 40 млн рублей выручки» — уже разговор на языке бизнеса, языке совета директоров.

Но одного перевода в деньги недостаточно — совету директоров нужна ещё и уверенность, что за этими цифрами стоит система, а не разовая оценка. Работающая модель управления обычно строится по принципу «трёх линий защиты»: бизнес-подразделения отвечают за свои риски и решения, служба безопасности выстраивает и контролирует систему защиты, а внутренний аудит независимо проверяет, что первые две линии работают. Совет директоров в этой модели не разбирается в технологиях — он утверждает приемлемый уровень риска и проверяет, что компания способна его придерживаться.

Самый убедительный язык для топ-менеджмента — это язык денег, вероятностей и доверия, а не язык технологий.

ROSI вместо классического ROI

CNews: В вашей практике вам приходилось оценивать эффективность инвестиций как с финансовой, так и с технологической стороны. Как бизнесу корректно измерять отдачу от вложений в информационную безопасность? Насколько применим здесь классический ROI или стоит использовать другие подходы?

Олег Гомазков: Классический ROI в чистом виде для ИБ работает не всегда — просто потому, что безопасность в большинстве случаев не создает выручку, а снижает вероятность и масштаб будущих потерь. Рассмотрим пример: если вероятность серьёзного инцидента — 20% в год, а потенциальный ущерб — 50 млн рублей, ожидаемый годовой риск равен 10 млн. Решение стоимостью 3 млн рублей, снижающее вероятность вдвое, снижает риск до 5 млн — экономический эффект в 5 млн рублей при затратах в 3 млн. Эта модель называется окупаемость инвестиций в безопасность или ROSI (Return on Security Investment).

Помимо ожидаемых потерь, разумно учитывать ещё три критерия: во сколько раз снижается время обнаружения инцидента и восстановления после него; открывает ли конкретная мера доступ к контрактам или рынкам, недоступным без неё (аттестация систем по требованиям ИБ часто окупается не снижением риска, а снятием коммерческого барьера); и сравнение стоимости риска «как есть» со стоимостью его снижения — если оставить риск без изменений дороже, чем его снизить, решение становится очевидным даже без сложных моделей.

Главная методологическая ошибка — оценивать не риск, а бюджет: сравнивать расходы на ИБ год к году вместо того, чтобы спрашивать, как изменился профиль риска компании. Второй частый перекос — инвестировать в заметные, но не самые эффективные меры, которые легко показать совету директоров, но которые слабо снижают реальный ожидаемый ущерб.

Финансовая дисциплина как основа зрелой ИБ

CNews: За годы работы финансовым директором вы уделяли большое внимание управленческой прозрачности и контролю затрат. Насколько принципы финансового управления применимы к построению современной системы кибербезопасности?

Олег Гомазков: Принципы финансового управления не просто применимы к кибербезопасности — сегодня это одно из условий её зрелости. Сильная служба ИБ строится на тех же принципах, что и сильная финансовая функция: прозрачность, измеримость, ответственность за ресурсы и управление рисками. Исторически ИБ развивалась как чисто техническая область — закупались инструменты, нанимались специалисты, — но без финансовой дисциплины невозможно ответить на главный вопрос руководства: какой уровень защиты компания получает за вложенные деньги. Будучи финансовым директором и одновременно являясь экспертом в кибербезопасности, я могу профессионально смотреть на этот вопрос с обеих позиций. Поэтому, опираясь на свой опыт, я всегда советую службе ИБ использовать такой подход.

Практически, финансовая дисциплина в ИБ означает четыре вещи. Во-первых, управление активами, а не инструментами: CRM, производственная платформа или платёжная система имеют разную бизнес-ценность и требуют разного уровня защиты — подход «защитить всё одинаково» так же неэффективен, как равное распределение капитала между проектами с разной отдачей. Во-вторых, бюджетирование по принципу инвестиционного портфеля, а не реактивных закупок «под угрозу». Здесь очень важен учет полной стоимости владения — лицензий, интеграции, обучения и поддержки, — а не только цены закупки. В-третьих, выражение риска в деньгах, а не в качественных оценках вроде «высокий/средний/низкий», которые трудно сравнивать между собой и с другими корпоративными рисками. Вместо «у нас высокий риск компрометации учётных записей» лучше звучит так: «компрометация привилегированной учётной записи может остановить ключевой сервис, потенциальный ущерб — 150 млн рублей, текущие меры снижают этот риск на 70%». В-четвёртых, чёткое распределение ответственности — по модели «трёх линий защиты», о которой шла речь выше, — вместо размытой формулировки «безопасностью занимается ИТ-отдел».

Стоит отдельно подчеркнуть: контроль затрат в этой логике — не то же самое, что их сокращение. Экономия бюджета, не подкреплённая пересчётом риска, часто означает просто больший необнаруженный риск, а не эффективность.

Почему сервисная модель становится нормой

CNews: Вы наблюдали развитие рынка ИБ как со стороны заказчика, так и со стороны реализации проектов. Почему сегодня бизнесу все чаще выгоднее покупать безопасность как сервис, а не строить всю инфраструктуру самостоятельно?

Олег Гомазков: Переход к сервисной модели — это не мода, а закономерный ответ на то, что киберриски меняются быстрее, чем большинство компаний успевают наращивать собственные компетенции. Построить зрелую ИБ с нуля стоит гораздо дороже, чем 10 лет назад. Я выделю три фактора, которые делают сервисную модель экономически рациональной.

Первый — дефицит кадров. Полноценный центр мониторинга угроз (SOC) требует аналитиков разных уровней, инженеров SIEM, специалистов по реагированию и круглосуточной работы. Содержать такую структуру самостоятельно по силам единицам компаний.

Второй фактор — экономика. Сервисная модель переводит затраты из CAPEX в OPEX с ежемесячной стоимостью и понятным бюджетом.

Третий фактор — скорость: развернуть собственный Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC) — это в лучшем случае месяцы, а подключение управляемого сервиса — недели, с немедленным доступом к экспертизе, накопленной на инцидентах у десятков других клиентов.

Но есть нюанс, который обязательно нужно упомянуть: провайдер берёт на себя исполнение, но это не снимает ответственность с бизнеса. Компания передает исполнение функции, но не передает владение риском. Решения о допустимом уровне риска и критических данных остаются за компанией.

Как не потерять контроль, опираясь на аутсорсинг

CNews: Какие задачи сегодня целесообразно отдавать внешним ИБ-провайдерам, а какие компетенции компаниям по-прежнему важно сохранять внутри? Где проходит граница между аутсорсингом и потерей контроля?

Олег Гомазков: Граница проходит там, где компания перестаёт понимать, какие у неё риски, кто за них отвечает и какие решения принимаются от её имени.

На аутсорс разумно передавать функции, где ценность создаётся масштабом, круглосуточностью или независимым взглядом: мониторинг и реагирование в режиме 24/7, эксплуатацию специализированных платформ мониторинга и защиты, тестирование на проникновение и расследование сложных инцидентов — в этих задачах внешняя экспертиза, распределённая между многими клиентами провайдера, обычно превосходит то, что может себе позволить содержать одна компания.

Внутри компании стоит сохранять следующие вещи:

Владение киберриском. Какие активы критичны и какой риск приемлем — это вопрос бизнеса, а не подрядчика. Понимание архитектуры ИБ. Почему она построена именно так, какие компромиссы приняты. Контроль над привилегированными учетными записями и ключами шифрования. Принятие решения при серьезном инциденте — останавливать ли процесс, уведомлять ли клиентов.

Практическую границу удобно свести в одну таблицу:

Функция Внутри компании Внешний партнер Стратегия и оценка рисков ИБ Владение и решения Консультации Мониторинг и реагирование (SOC) Контроль результата Исполнение 24/7 Тестирование безопасности (PenTest, Red Team) Контроль результата Проведение Архитектура и управление доступом Владение и решения Экспертиза Соответствие требованиям и аудит Ответственность Поддержка

Показательный диагностический вопрос: если на «какие риски у вас сейчас под контролем» в компании отвечают «это знает наш подрядчик» — контроль уже потерян, вне зависимости от того, насколько формально верно оформлен договор. Передача функции наружу перестаёт быть аутсорсингом и становится потерей управляемости именно в тот момент, когда компания больше не может объяснить и обосновать решение, которое исполняется от её имени.

Риски сервисной модели

CNews: Сервисная модель позволяет сократить капитальные затраты, однако одновременно усиливает зависимость от поставщика. Какие риски бизнеса при этом часто недооцениваются и как их минимизировать?

Олег Гомазков: Сервисная модель обменивает один тип риска на другой: вместо риска нехватки ресурсов компания получает риск зависимости от чужой надёжности. Самый наглядный пример системного масштаба этого риска — сбой CrowdStrike в июле 2024 года, когда ошибочное обновление одного защитного агента вызвало массовый отказ компьютеров на Windows по всему миру, задержав тысячи авиарейсов и нарушив работу больниц и банков. Это был не результат атаки — а прямое следствие того, что огромное число организаций одновременно зависело от одного и того же компонента защиты одного и того же поставщика.

Отсюда два практических вывода. Первый — концентрация риска: чем больше критичных функций завязано на одного провайдера, тем выше системная уязвимость, и это стоит учитывать при выборе архитектуры так же, как при выборе финансовых контрагентов — избегая избыточной зависимости от одной точки отказа. Второй — vendor lock-in и потеря внутренней экспертизы: если через несколько лет сотрудники компании не понимают архитектуру собственной защиты, компания формально владеет риском, но не может им управлять. Это можно и нужно минимизировать на входе, заранее прописывая в договоре условия выхода, права на данные, логи, описание структур интеграции. И обязательно внутри компании должен быть владелец этого процесса, который понимает, как все должно работать, даже если он сам не работает руками.

Отдельно я обращаю внимание на следующее: конфиденциальность передаваемых данных — логи и метаданные в совокупности могут раскрыть архитектуру компании, поэтому их стоит передавать по принципу необходимой достаточности; финансовый риск OPEX-модели, которая сегодня дешевле, а завтра дороже из-за роста подписки и дополнительных услуг: здесь спасает планирование стоимости на несколько лет, а не разовая оценка при подписании договора.

Перед переходом на сервисную модель я рекомендую совету директоров и финансовому директору ответить на несколько вопросов:

Какой бизнес-риск снижает этот сервис?

Какие процессы становятся критически зависимыми от поставщика?

Что произойдёт, если поставщик будет недоступен 24—72 часа?

Сможем ли мы заменить его без существенного ущерба для бизнеса?

Если ответы на эти вопросы есть — модель управляема, если нет — компания рискует не киберугрозой, а собственной операционной устойчивостью.

Рынок ближайшего будущего

CNews: Как вы считаете, каким будет рынок корпоративной информационной безопасности в ближайшие три–пять лет? Сохранится ли тренд на сервисную модель, или компании начнут искать баланс между собственными решениями и внешними сервисами?

Олег Гомазков: В ближайшие три-пять лет рынок, скорее всего, не пойдёт ни к полному переходу на сервисную модель, ни к возврату «строим всё внутри».

Главный структурный сдвиг ближайших лет — двойная роль искусственного интеллекта. ИИ уже используется примерно в 16% зафиксированных утечек данных для автоматизации фишинга и создания дипфейков, а компании с развитыми ИИ-инструментами защиты одновременно получают заметную экономию на обнаружении и сдерживании инцидентов. Это значит, что ИИ не столько создаёт новую категорию рынка, сколько меняет экономику существующей — увеличивая разрыв между зрелыми и незрелыми организациями.

При этом рынок вряд ли сведётся к одной модели. Вероятен устойчивый гибридный сценарий: рутинные и масштабируемые функции — мониторинг, реагирование, тестирование — продолжат уходить к специализированным провайдерам, а внутри компаний будет расти значимость не технических специалистов, а тех, кто принимает решения о риске, архитектуре и приоритетах инвестиций. Роль директора по безопасности (CISO) в этой модели продолжит смещаться от технического руководителя к участнику стратегического управления рисками на уровне совета директоров.

Главным драйвером сервисного рынка станет средний бизнес: у него уже угрозы корпоративного уровня, но нет ресурсов крупной компании, а сервисная модель — это способ получить защиту, которая раньше была доступна только корпорациям.

Также, я надеюсь, продолжит меняться и развиваться язык разговора о безопасности. Помимо технических метрик, вроде числа атак и уязвимостей, все больше внимания будет уделяться бизнес-показателям — как изменился финансовый риск, сколько времени займет восстановление, какая часть бизнеса защищена и т.д.

Выиграют не те, кто построит самый большой отдел ИБ, и не те, кто полностью отдаст безопасность наружу, а те, кто выстроит управляемую экосистему с понятной экономикой, чёткой ответственностью и измеримым снижением риска.