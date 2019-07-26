Выручка «Яндекса» выросла на 41%. «Яндекс.Такси» получило первую прибыль за четыре года

Во II квартале 2019 г. сервис «Яндекс.Такси», созданный четыре года назад, впервые вышел на прибыль. Скорректированный показатель EBITDA достиг 423 млн руб., рентабельность этого показателя к выручке составила 4,8%. Выручка всего «Яндекса» выросла на 41%.



Итоги квартала

По итогам II квартала 2019 г. выручка компании «Яндекс» составила 41,4 млрд руб., что на 41% больше результата за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль показала годовой спад на 3% и составила 4,5 млрд руб., сообщает компания на своем сайте.

Скорректированная чистая прибыль при этом выросла за год на 31% и достигла 6,9 млрд руб. Рентабельность по скорректированной чистой прибыли составила 16,6%. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 48% и составила 13,1 млрд руб.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов компании по состоянию на 30 июня 2019 г. составил 75 млрд руб., из которых 24,9 млрд руб. приходятся на сегмент «Такси».

Приведенные выше результаты не учитывают показатели «Яндекс.Маркета». Напомним, 27 апреля 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», и с этого дня «Яндекс» перестал консолидировать показатели «Яндекс.Маркета» в своих финансовых результатах.

Руководитель группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож отмечает, что выручка группы демонстрирует годовой рост более чем на 40% уже пятый квартал подряд. Около трети поступлений обеспечивают нерекламные источники.

Прорыв «Такси»

По словам операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского, во втором квартале 2019 г. сегмент «Такси», созданный четыре года назад, впервые вышел на прибыль, вновь продемонстрировав трехзначный годовой рост. Выручка сегмента достигла 8,8 млрд руб., что на 116% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Это 21% от всей выручки компании. При этом скорректированный показатель EBITDA составил 423 млн руб. Рентабельность этого показателя к выручке составила 4,8%.

Компания объясняет рост сегмента «Такси» успехами службы онлайн-заказа такси, в том числе годовым ростом количества поездок на 49%, а также оптимизацией партнерских бонусов, ростом доходов такси для бизнеса и направления фудтех. При этом расходы в сегменте «Такси» выросли на на 83%, что как раз связано с увеличением трат на сервисы для корпоративных клиентов и доставку еды.

Сервис «Яндекс.Такси» впервые вышел на прибыль

«Рентабельность нашего сервиса онлайн-заказа такси продолжила расти, а юнит-экономика бизнеса по доставке еды значительно улучшилась. Недавно мы объявили о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний „Везет“. Мы продолжим активно развивать такси в регионах, а также инвестировать в технологии и безопасность на этом рынке», — отметил Абовский.

Другие сегменты

Выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах «Яндекса» выросла на 24% до 22,85 млрд руб., а на сайтах рекламной сети «Яндекса» — на 12% до 6,3 млрд руб. Общая выручка от продажи интернет-рекламы показала годовой рост на 21% и составила 29,1 млрд руб. Показатели приведены без учета «Яндекс.Маркета». Поступления от рекламы составляют 70% в общей выручки компании.

Количество платных кликов на сайтах «Яндекса» и рекламной сети выросло на 20%, средняя цена за клик выросла на 1%, все это без учета «Яндекс.Маркета».

Выручка сегмента «Поиск и портал» составила 29 млрд руб., показав годовой рост на 21%. Напомним, с первого квартала 2019 г. сюда входит сервис «Яндекс.Здоровье». Доля компании на российском рынке поиска в интернете составила 56,9%, доля поисковых запросов к «Яндексу» с Android-устройств достигла в России 52,3%. Количество поисковых запросов выросла за год на 9%.

Сервисы объявлений — такие как «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа» — принесли компании выручку в размере 1,3 млрд руб., показав годовой рост на 42%.

Медиасервисы, в том числе «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и сервис единой подписки «Яндекс.Плюс», продемонстрировали годовой рост выручки на 122% до 876 млн руб.

Другие направления и эксперименты, куда относятся «Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование», принесли компании 3,4 млрд руб. выручки, что на 203% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Как дела у «Яндекс.Маркета»

По итогам II квартала 2019 г. выручка группы компаний «Яндекс.Маркет» составила 3,9 млрд руб., что на 169% больше результата за аналогичный период предыдущего года. Компания объясняет рост успехами маркетплейса «Беру», запуск которого состоялся в мае 2018 г.

Выручка непосредственно сервиса «Яндекс.Маркет» показала годовой рост на 30% и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса для сравнения цен выросла на 32% до 3,2 млн уникальных пользователей. На площадке появился чат с магазинами, где покупатели могут напрямую получать от продавцов и производителей информацию о товарах. Чаты охватывают 6 тыс. магазинов в 200 городах России. Ежедневно через чаты общаются с покупателями примерно 100 магазинов.

По итогам квартала к маркетплейсу «Беру» подключилась около 700 новых интернет-магазинов и производителей, сейчас их количество составляет 2,1 тыс. Продажи партнеров составляют 30% в общем обороте площадки. Около 9 млн человек заходят на «Беру» хотя бы раз в месяц. Количество заказов с начала 2019 г. выросло в два раза. Ежемесячный оборот «Беру» превышает 1 млрд руб. По итогам II квартала 49% заказов осуществлялись через мобильное приложение.

В настоящий момент маркетплейс может предложить покупателям около 230 тыс. товарных позиций. Наибольшей популярностью пользуются электроника и бытовая техника, компьютеры и комплектующие, товары для дома, товары для детей, товары повседневного спроса и продукты питания. Продажи продуктов питания показали рост на 103% квартал к кварталу, продажи товаров для животных выросли на 111%, товаров для спорта и отдыха — на 168%.