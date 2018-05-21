«Российский Amazon» «Яндекса» и Сбербанка начал работу

«Яндекс» и Сбербанк приступили к бета-тестированию интернет-магазина «Беру», созданного на базе «Яндекс.Маркета». В магазине доступно 25 тыс. наименований товаров. Бесплатная доставка предоставляется для заказов дороже 3,5 тыс. руб.

Запуск «Беру»

В интернете начал работу совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка, получивший название «Беру», о чем первым сообщил ресурс «Роем». Пока что маркетплейс работает в бета-режиме, полноценный запуск запланирован на осень 2018 г. Сейчас он доступен сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка, и тем, кто желает принять участие в тестировании. Чтобы зайти в «Беру», нужно иметь аккаунт в системе «Яндекса».

Пока что «Беру» продает товары из таких категорий как электроника, компьютерная техника, бытовая техника, дом и дача, детские товары, товары категории «красота и здоровье», а также товары для животных. В общей сложности для заказа доступно 25 тыс. наименований. Компания планирует расширить ассортимент до 1 млн наименований в течение нескольких лет.

У «Беру» есть приложения для iOS и Android, но многие СМИ обращают внимание на то, что ссылка на приложение в AppStore не работает.

Условия доставки

«Беру» предлагает бесплатную доставку при заказе товаров более чем на 3,5 тыс. руб., при этом в один заказ можно включить товары от разных продавцов. Если порог в 3,5 тыс. руб не преодолен, то курьерская доставка будет стоить 249 руб., а самовывоз из пункта обслуживания — 99 руб. «Роем» отмечает, что китайские интернет-магазины предлагают бесплатно доставить почтой намного более дешевые товары.

Сроки доставки варьируются от региона к региону. Москвичи могут получить приобретенные товары уже на следующий день после оформления заказа, жители Санкт-Петербурга — через 2 дня.

«Российский Amazon»

В конце апреля «Яндекс» и Сбербанк завершили оформление сделки по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки. 10% акций нового предприятия пойдут в опционной фонд для сотрудников, остальные будут поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

Главная страница маркетплейса «Беру»

Совместное предприятие будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется созданием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. Площадка самостоятельно будет осуществлять обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок.

Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.

Условия сделки

О намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» «Яндекс» и Сбербанк сообщили в конце 2017 г., подписав до этого в августе соглашение о намерениях. Партнеры объявили, что по условиям сделки Сбербанк купит пакет вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» стоимостью 30 млрд руб., а Максим Гришаков останется на посту гендиректора и получит место в совете директоров предприятия, наряду с тремя представителями от «Яндекса» и тремя от Сбербанка.

В апреле «Яндекс» опубликовал акционерное соглашения совместного предприятия, которое пролило свет на условия сделки. Выяснилось, что стороны будут искать третьего, стратегического инвестора для покупки им миноритарной доли в предприятии за наличные средства. Также «Яндекс» и Сбербанк смогут требовать проведения IPO «Яндекс.Маркета» без согласия друг с другом.