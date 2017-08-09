Сбербанк купил половину «Яндекс.маркета» за 30 миллиардов

Вложив 30 млрд руб. в уже существующий «Яндекс.маркет», Сбербанк создаст общее с «Яндексом» предприятие стоимостью 60 млрд руб. Партнеры будут иметь равные доли, из 10% акций будет создан опционный фонд для работников. С помощью Сбербанка «Яндекс.маркет» намерен начать продавать товары в кредит.

Соглашение о намерениях

Сбербанк и «Яндекс» собираются создать совместное предприятие в сфере электронной коммерции на базе «Яндекс.маркета». Стороны уже заключили соответствующее соглашение о намерениях. Далее последует инвестиционная проверка «Яндекс.маркета». После этого, а также после одобрения сделки регуляторными органами будут подписаны основные документы. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2017 г.

Согласно договоренности, Сбербанк вложит в «Яндекс.маркет» 30 млрд руб. Изначальная стоимость совместного предприятия составит 60 млрд руб. Каждый из партнеров получит в нем долю в 50%. Из части акций будет создан опционный фонд для работников «Яндекс.маркета» — на это предполагается выделить до 10% акций.

Совместная работа

Гендиректором «Яндекс.маркета» останется Максим Гришаков, остальные топ-менеджеры также сохранят свои должности. Будет сформирован совет директоров, в котором помимо Гришакова будут присутствовать по три представителя от «Яндекса» и Сбербанка. По словам Гришакова, полученные от Сбербанка средства будут потрачены на логистику, программу «Заказ на маркете» и работу с зарубежными магазинами.

Сбербанк намерен вложить 30 млрд руб. в Яндекс.маркет

«Яндекс.маркет» намерен использовать платежные системы Сбербанка для оплаты товаров, а также ввести с помощью банка такую услугу как покупка в кредит. По словам Германа Грефа, президента и председателя правления Сбербанка, партнерство банка с «Яндекс.маркетом» должно поспособствовать наращиванию экспорта российских товаров за границу. По мнению руководителя группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, одна из главных задач «Яндекс.маркета» сейчас — уменьшить временной промежуток между выбором товара и его получением.

Что такое «Яндекс.маркет»

«Яндекс.маркет» — это торговая онлайн-площадка, на которой покупатель может сравнить предложения разных продавцов по одному и тому же товару и выбрать подходящее. Площадка начала работу в ноябре 2000 г. Сейчас она имеет собственное мобильное приложение и сервис доставки. «Яндекс.маркет» долгое время оставался частью «Яндекса», но в марте 2016 г. был выделен в самостоятельную дочернюю компанию. Цель выделения — предоставить больше самостоятельности подразделению, выручка которого росла быстрее, чем по «Яндексу» в целом.

По собственным данным «Яндекс.маркета», каждый месяц площадку посещает порядка 20 млн покупателей. В общей сложности маркетплейс предлагает им около 150 млн товаров от 20 тыс. российских и зарубежных продавцов. Оборот «Яндекс.маркета» в 2016 г. составил около 100 млрд руб.