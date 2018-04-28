Герман Греф заявил о создании «российского Amazon» Сбербанком и «Яндексом»

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию в интернете совместного маркетплейса, который Герман Греф назвал «российским Amazon». На развитие проекта Сбербанк предоставил «Яндексу» 30 млрд руб., общая стоимость предприятия оценивается в 60 млрд руб.

«Российский Amazon»

«Яндекс» и Сбербанк завершили оформление сделки по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки.

Средства будут израсходованы на создание полнофункциональной торговой онлайн-площадки. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon», передает РБК. Греф считает сделку крайне значимой для всего российского рынка. Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков, возглавивший также и совместное предприятие, отметил, что площадка может эволюционировать в одного из крупнейших игроков российского онлайн-ритейла, что и является сейчас главной задачей команды проекта.

По данным самого «Яндекс.Маркета», его оборот за первые девять месяцев 2017 г. достиг 100 млрд руб. Ежемесячная посещаемость сервиса превышает 20 млн пользователей. На платформе размещено более 150 млн товарных предложений от 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов.

Направления работы

Как сообщает Сбербанк, совместное предприятие будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется созданием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. На маркетплейсе продавцы смогут пользоваться операционными, финансовыми и логистическими сервисами. Площадка самостоятельно будет осуществлять обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок.

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию «российского Amazon»

Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.

Условия сделки

О намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» «Яндекс» и Сбербанк сообщили в конце 2017 г., подписав до этого в августе соглашение о намерениях. Партнеры объявили, что по условиям сделки Сбербанк купит пакет вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» стоимостью 30 млрд руб., а Максим Гришаков останется на посту гендиректора и получит место в совете директоров предприятия, наряду с тремя представителями от «Яндекса» и тремя от Сбербанка.

В апреле «Яндекс» опубликовал акционерное соглашения совместного предприятия, которое пролило свет на условия сделки. Выяснилось, что стороны будут искать третьего, стратегического инвестора для покупки им миноритарной доли в предприятии за наличные средства. Также «Яндекс» и Сбербанк смогут требовать проведения IPO «Яндекс.Маркета» без согласия друг с другом.

Опцион для сотрудников

10% акций нового предприятия пойдут в опционной фонд для сотрудников, остальные будут поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком. Для реализации договоренностей в Нидерландах была зарегистрирована компания Yandex.Market. В ней Yandex и «дочка» Сбербанка Digital Assets получили по 45% акций. Еще 10% акций получил голландский штихтинг Stichting Yandex.Marker Equity Incentive.

Штихтинг – форма собственности в голландском праве, позволяющая владельцу какого-либо актива временно передавать его независимой третьей стороне. Данный штихтинг предназначен для поощрения топ-менеджеров «Яндекса.Маркет» и будет выпускать в их пользу депозитарные расписки на принадлежащие ему акции «Яндекс.Маркет».