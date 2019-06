В России появились телевизоры-картины Samsung со сменными рамками. Цена

В России анонсирована обновленная линейка телевизоров Samsung The Frame, стилизованных под картину за счет оригинальных рамок корпуса и режима показа картин известных художников и живописцев. Серия включает в себя четыре модели с различными диагоналями экрана, каждая с поддержкой технологии QLED (квантовые точки).

Телевизор или картина?

Компания Samsung выпустила в России новые телевизоры линейки The Frame 2019 модельного года. На первом этапе покупателям предложены две модели, а в обозримом будущем их количество увеличится вдвое.

На момент публикации материала была открыта возможность заказа телевизора The Frame с диагональю 49 дюймов, цена которого составляет 100 тыс. руб. При покупке данного ТВ Samsung обещает подарок в виде саундбара HW-R550. 55-дюймовый телевизор оценивается уже в 120 тыс. руб., и саундбара в комплекте с ним нет – вместо него Samsung подарит беспроводную аудиосистему VL550.

В июле 2019 г. Samsung привезет в Россию телевизоры The Frame с диагональю 43 и 65 дюймов. Их стоимость будет объявлена дополнительно.

Особенности Samsung The Frame

Телевизоры The Frame относятся к классу интерьерных ТВ-панелей, нацеленных на дополнение, а в ряде случаев и на украшение интерьеров помещений, в которых они установлены. Они располагают характерными особенности. К ним относятся съемная рамка дисплея, которую можно менять по собственному желанию, и отдельный аппаратный блок One Connect, в котором сосредоточены все интерфейсы и разъемы подключения. С экраном этот блок связывается по прозрачному оптическому кабелю, что позволяет размещать его практически в любом удобном месте в комнате. Сам дисплей можно устанавливать на подставку или крепить на стену.

В выключенном состоянии Samsung The Frame не отличить от картины

Третья особенность The Frame – особый режим «Картина». Данный режим активируется при выключении самого телевизора – дисплей продолжает работать, и на него выводятся изображения полотен, написанных известными художниками. Выбор наиболее подходящего произведения делается во встроенном приложении Samsung под названием «Магазин искусства», представляющего собой своего рода виртуальную картинную галерею. Каталог изображений регулярно пополняется и обновляется – ранее в 2019 г. Samsung добавил в него картины, которые в реальной жизни можно увидеть в Эрмитаже. Общее число картин в каталоге приложения, по данным производителя, на 4 июня 2019 г. превысило 1,2 тыс.

Аппаратные спецификации

Все телевизоры линейки The Frame 2019 г. поддерживают разрешение Ultra HD или 4К (3840х2160 пикселей) и основываются на технологии квантовых точек QLED. В наличии цифровой и аналоговый тюнеры, четыре выхода HDMI и три разъема USB (у 65-дюймовой модели), Ethernet, голосовое управление (есть поддержка русского языка) и поддержка стандарта HDR10+. Последний обеспечивает, в том числе, автоматическую оптимизацию уровня контрастности и работает в паре с сенсором освещенности, который настраивает яркость изображения с учетом уровня внешнего освещения. К дополнительным особенностям новых телевизоров Samsung относится встроенный датчик движения – если в комнате никого нет, он подаст сигнал на выключение телевизора для экономии энергии.

Samsung The Frame служит для потребления контента и украшения интерьера

Программное обеспечение Samsung The Frame 2019 модельного года имеет расширенную поддержку сервисов и устройств Apple. За это отвечает интегрированное приложение iTunes Movies/TV Shows, плюс есть поддержка технологии Apple AirPlay 2.

QLED-телевизоры Samsung в России

Дебют телевизоров Samsung на квантовых точках состоялся в России весной 2017 г. Оригинальный модельный ряд состоял из телевизоров с диагональю от 49 до 88 дюймов, и все они характеризовались наличием упомянутого выносного блока One Connect с подключением по оптоволоконному кабелю (режим «Картина» и съемные рамки не прилагались, так как речь не о линейке The Frame) и универсальным пультом ДУ One Remote, позволяющим управлять различными устройствами, подключаемыми к телевизору – игровыми приставками, Apple TV, DVD-плеерами и т. д.

Samsung The Frame могут выглядеть и как обычные телевизоры с тонкими рамками

В ноябре 2018 г. Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К. Их сборка стартовала на заводе компании в Калужской области, и их российская стоимость на момент начала производства составляла 700 тыс. руб. за телевизор с диагональю экрана 75 дюймов и 1,5 млн руб. – с диагональю 85 дюймов.

А что предлагает Xiaomi?

Интерьерные телевизоры есть и модельном ряду компании Xiaomi – в апреле 2019 г. она представила обновленную линейку телевизоров Mi TV, в состав которой вошла модель Mi ART. Это фактически полноценный конкурент Samsung The Frame, так как Mi ART тоже стилизован под картину и тоже имеет выносной блок, к которому подключается по едва различимому кабелю. Здесь этот блок выполнен в виде саундбара, а в комплект поставки входит еще и сабвуфер.

Xiaomi Mi Art стоит заметно дешевле Samsung The Frame

В 65-дюймовом Mi ART используется 4К-матрица Samsung, на которую в специальном режиме Art Mode тоже выводятся картины известных художников. Стоит такое творение Xiaomi $1040 (67,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 июня 2019 г.) при заказе из Китая.