Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К

На заводе Samsung в Калужской области началось производство первых в мире телевизоров QLED с разрешением 8К. Телевизоры будут продаваться на российском рынке, их уже можно предзаказать на сайте Samsung. Цена составляет 699990 руб. за телевизор с диагональю экрана 75 дюймов и 1499990 руб. — с диагональю 85 дюймов.

Телевизоры QLED Q900R 8K

Компания Samsung запустила в России производство первых в мире телевизоров QLED Q900R 8K, которые, по утверждению производителя, обладают самым точным и максимально реалистичным на сегодняшний день разрешением экрана. Такие телевизоры с диагональю экрана 75 и 85 дюймов будут изготавливаться на заводе компании в Калужской области.

Поставляться эти устройства будут на российский рынок. Старт продаж запланирован на конец ноября. До 20 ноября на сайте Samsung можно оформить предзаказ. Линейка Q900R уже поступила в продажу в Корее, а в США и странах Европы продажи начались в сентябре. В линейке также есть устройства с диагональю экрана 65 и 82 дюйма.

Предзаказ можно осуществить по цене 699990 руб. за телевизор с диагональю экрана 75 дюймов и 1499990 руб. — с диагональю 85 дюймов.

Почему они первые в мире

QLED — это фирменная технология изготовления дисплеев от Samsung, аналогичная технологии Nano Cell, которую применяет LG Electronics. В дисплеях используются так называемые квантовые точки — полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Такие дисплеи потребляют меньше энергии, чем обычные LCD и OLED-экраны, а также отличаются более низкой себестоимостью.

Samsung совместил в одном телевизоре технологию QLED и разрешение 8К

Конкретно линейка Q900R примечательна тем, что в ней впервые в мире технологию QLED совместили с разрешением 8K, то есть 7680 × 4320 пикселей. Этот стандарт в четыре раза превышает 4К (3840 × 2160 пикселей) и в 16 раз превосходит Full HD.

Другие особенности

Линейка Q900R также примечательна тем, что в ней используется технология 8K AI Upscaling, созданная на базе искусственного интеллекта. Технология дает возможность повысить качество изображения до 8K, при этом качество исходного видео и способ его передачи может быть разным. Эта же технология позволяет улучшить звук благодаря автоматическому анализу и доработке качества аудио в каждой сцене. В результате создается эффект полного погружения, утверждают разработчики. 8K AI Upscaling работает на базе специального чипа Quantum Processor 8K.

Заявленный уровень яркости телевизоров достигает 4000 нит, что позволяет точно отображать мелкие детали. Для оптимизации уровня яркости и цветопередачи в каждой сцене задействована функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR10+ c поддержкой динамических метаданных.

В телевизорах реализован интерьерный режим Аmbient, что позволяет вписать устройство в обстановку — дисплей может подстроиться под цвет стен, имитировать картину или отображать галерею фотографий пользователя. Кроме того, в линейке Q900R кабель электропитания и оптический сигнальный кабель совмещены в одном проводе, который соединяет телевизор с модулем One Connect.

С помощью приложения SmartThings через телевизор можно управлять другими устройствами умного дома, а приложение Steam Link дает возможность играть в стриминговые игры без специальной приставки.