Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона

Xiaomi выпустила квартет новых телевизоров линейки Mi TV, самый дорогой из которых сравним по цене с дешевым флагманским смартфоном Mi 9. Все новинки поставляются с искусственным интеллектом для поиска видеоконтента и характеризуются не только низкой стоимостью, но сверхкомпактными габаритами.

4К-ТВ по цене смартфона

Компания Xiaomi обновила линейку смарт-телевизоров Mi TV, показав четыре модели различного уровня – ультрабюджетную, две топовых и одну среднего класса. Новинки различаются габаритами (от 32 до 60 дюймов), поддерживаемым разрешением (от HD до Ultra HD) и объемом встроенной памяти, а их стоимость, объявленная только для рынка Китая, варьируется от $165 до $600 (от 10,5 до 38,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2019 г. соответственно). Для сравнения, за 38 тыс. руб. в России можно приобрести флагманский смартфон Xiaomi Mi 9. Телевизоры уже доступны для предварительного заказа в КНР, и вопрос их появления и стоимости в других странах пока остается открытым.

Бюджетные модели

Обновленный модельный ряд умных телевизоров Xiaomi открывают модели с 32- и 43-дюймовым экранами. Самый компактный телевизор поддерживает разрешение HD (1366x768 точек) и оснащается 1 ГБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти. Телевизор побольше выдает изображение уже в формате Full HD (1920x1080 пикселей), а памяти в нем 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной.

Xiaomi Mi TV 32 и 43 дюйма

Обе модели основаны на 64-битном процессоре, имеют встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi 2,4 ГГц и могут похвастаться аудиотехнологиями Dolby Audio + DTS HD. Стоят они, соответственно, $165 (10,5 тыс. руб.) и $300 (19,1 тыс. руб.).

Ultra HD для всех

Два оставшихся телевизора Xiaomi Mi TV с экранами 55 и 65 дюймов поддерживают разрешение Ultra HD или 4К и режим HDR. Рекомендуемая цена новинок – $450 (28,7 тыс. руб.) и $600 (38,2 тыс. руб.). Как и в младших ТВ, здесь присутствуют 64-разрядный процессор и технологии Dolby Audio и DTS HD вместе с модулем Bluetooth, а модуль Wi-Fi здесь уже двухдиапазонный – 2,4 и 5 ГГц.

Недорогой 4К-телевизор Xiaomi с тонкими рамками

Объем памяти в обоих телевизорах одинаковый и составляет 8 ГБ для встроенной и 2 ГБ для оперативной. Список интерфейсов производитель не раскрывает ни для одного из представленных телевизоров линейки Mi TV.

Интересные особенности

Все новинки Xiaomi Mi TV характеризуются очень тонкими рамками экрана (включая нижнюю), корпусом минимальной толщины и двумя опорами вместо одной центральной ножки для большей устойчивости. Также их объединяет наличие платформы Google Android TV и интерфейса Patchwall версии 2.0. В комплект поставки входит пульт ДУ с Bluetooth и голосовым управлением.

Обновленная линейка Xiaomi Mi TV

Patchwall – это недавняя разработка Xiaomi, надстройка над Android TV с алгоритмами самообучения. Фактически, это интеллектуальный помощник по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающийся на предпочтениях пользователя. Оболочка учитывает интересы нескольких пользователей, что позволяет разграничивать контент, к примеру, для родителей и детей. В Patchwall 2.0 Xiaomi доработала алгоритмы подбора информации и в целом повысила стабильность оболочки.

Для эстетов

В дополнение к основной линейке телевизоров Mi TV Xiaomi показала и отдельную модель Mi ART для ценителей искусства. Это 65-дюймовый смарт-ТВ на матрице Samsung c 4К-разрешением и поддержкой HDR, внешность которого украшает 14-миллиметровая рамка из анодированного алюминия. Подобное решение придает Mi ART сходство с картиной, а его программное обеспечение дополнено особым «художественным» режимом «Art Mode», за счет которого на экран можно выводить личные фотографии и картины великих художников.

Xiaomi Mi ART не отличить от картины

Mi ART состоит из двух отдельных блоков – непосредственно экрана и основного модуля, с которым дисплей соединяется при помощи проприетарного интерфейса с пропускной способностью 18 Гбит/с. Начинка основного блока, помимо Bluetooth, Wi-Fi 5 ГГц и аудиотехнологий Dolby Audio и DTS HD, включает шестиканальный саундбар, 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, накопитель на 32 ГБ и оперативную память объемом 2 ГБ, а в комплект поставки, вместе с пультом ДУ, входит сабвуфер. В список разъемов входят 3 порта HDMI, 2 USB-A и Ethernet.

Комплектация Mi ART - экран, основной модуль и сабвуфер

Xiaomi Mi ART TV доступен для заказа в Китае по цене $1040 (66,3 тыс. руб.). Отметим, что идея Xiaomi по превращению смарт-ТВ в картину не нова – аналогичный принцип уже несколько лет применяет компания Samsung в своих телевизорах серии The Frame.