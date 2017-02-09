Samsung везет в Россию телевизоры на «квантовых точках»

Samsung начнет в России продажи телевизоров на базе новой технологии QLED, в основе которой находятся квантовые точки. Главным отличительными особенности данной технологии от конкурирующей - OLED - является улучшенная цветопередача и отсутствие проблемы выгорания диодов.

В Россию приходят QLED-телевизоры

Весной 2017 г. Samsung начнет продажи в России телевизоров, построенных на основе новой технологии QLED. Об этом было объявлено в ходе прошедшего в Барселоне (Испания) ежегодного Samsung CIS Forum. Телевизоры будут иметь диагональ от 49 дюймов до 88 дюймов.

QLED - технология, основанная на так называемых «квантовых точках». QLED позволяет добиться высокой яркости - до 1,5 - 2 тыс нит - и оптимальной контрастности. Благодаря этому, по утверждению Samsung, удается достичь отличного воспроизведения видео в формате HDR.

Почему QLED, по мнению Samsung, лучше OLED

В ходе презентации Samsung уделил значительное внимание преимуществам QLED над другой технологией - OLED, - которая начала использоваться в телевизорах несколько лет назад. Samsung также производил телевизоры на базе OLED, но сейчас лидером по использованию данной технологии стал его прямой конкурент - LG.

У OLED значительно ниже яркость - 700 - 800 нит. Также QLED обеспечивает качественную цветопередачу. Для сравнения двух технологий Samsung использовал международный стандарт Color Volume.

В режиме 2D параметр VCRC (Volume Color Reproduction Capability) у QLED и OLED примерно идентичен - 94% и 95% соответственно. В то же время в режиме 3D у технологии QLED параметр VCRC достигает 104% - то есть достигается полная цветопередача, а у OLED в данном режиме параметр VCRC составляет лишь 67%.

Российские продажи QLED-телевизоров Samsung начнутся весной 2017 г.

Кроме того, QLED обеспечивает качественную цветопередачу при любом уровне освещенности - от темноты до яркого света. Еще одно важное преимущество QLED-телевизоров в том, что они избавлена от проблемы выгорания диодов, тогда как у OLED-телевизоров диоды начинают выгорать через два-три года.

Телевизор с одним оптическим кабелем

В новой линейки телевизоров Samsung будет еще одна отличительная особенность - наличие только одного кабеля. К телевизору, помимо кабеля питания, будет подключать оптический кабель длинной 5 м. Он будет соединять устройство со специальным блоком One Connect, в котором размещаны различные порты: HDMI, USB и т.д.

Также новая линейка телевизоров будет поставлять с пультом управления One Remote. Пульт может управлять различными устройствами, подключаемыми к телевизору: игровыми приставками, Apple TV, DVD-плеерами и т.д. Пульт обеспечивает голосовое управление, которое будет доступно, в том числе, и на русском языке.

В новой линейки телевизоров будет переработанная панель управления Smart Hub, которая позволит работать как с телеканалами, так и с различными сервисами потокового видео. Кроме того, телевизоры Samsung будут поставляться с крепежом, обеспечивающим крепление к стене вплотную.

Саундбар со встроенным сабвуфером

Среди других новинок, продемонстрированных Samsung, стоит отметить Blu-Ray-проигрыватель с поддержкой Ultra HD и обновленную панель «саундбар» Samsung Sound+. Данное устройство обеспечивает многоканальной звук из одной панели, причем, в отличие от предыдущей модели, сабвуфер, как и остальные колонки, также встроен в панель. Саундбар Samsung Sound + также поддерживает технологию Anti-Distortion, которая обеспечивает воспроизведение низких частот вплоть до 35 кГц.