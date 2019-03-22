Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги
Самыми успешными регионами в России по освоению госуслуг являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанская, Московская и Саратовская области, а также Республика Тыва. Наименьшее проникновение электронных госуслуг отмечено в Чукотском автономном округе, Тверской области и Республике Крым.
Электронные госуслуги в России
В 2018 г. доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, достигла 74,8%. При этом в 2017 г. она составляла 64,3%, а в 2016 г. — 51,3%. В 2015 и 2014 гг. показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно. Такие данные обнародовал на своем сайте Росстат.
Самые успешные регионы
Ведомство приводит также данные об изменении доли граждан, пользующихся электронными госуслугами, для каждого региона России. Лидером по их использованию в 2018 г. стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который за год нарастил показатель с 86,1% до 95,3%.
Второе место занимает Рязанская область, где доля граждан, использующих электронные госуслуги, составляет 88,6% против 54,5% в 2017 г. На третьем месте находится лидер прошлого года — Московская область, где показатель вырос с 86,2% до 87%.
На четвертой строчке рейтинга находится Саратовская область, где доля граждан, использующих электронные госуслуги, увеличилось за год с 65,3% до 86,9%. Пятую строчку занимает Республика Тыва с показателем 86,4% против 78,8% в предыдущем году.
Дальше идут Республика Татарстан (86,1%), Республика Башкортостан (84,8%), Краснодарский край (84,4%) и Калужская область (83,3%). На десятом месте находится город Москва с показателем 82,5%. В других городах федерального значения граждане используют госуслуги менее активно: в Севастополе доля таких граждан составляет 72,6%, а в Санкт-Петербурге — 69,9%.
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|66,3
|52,7
|40,4
|86,1
|95,3
|Рязанская область
|11,3
|22,7
|48,1
|54,5
|88,6
|Московская область
|27,8
|41,6
|44
|86,2
|87
|Саратовская область
|25,9
|35,6
|26
|65,3
|86,9
|Республика Тыва
|26,4
|30,3
|30,1
|78,8
|86,4
|Республика Татарстан (Татарстан)
|63
|65,2
|79,7
|81,4
|86,1
|Республика Башкортостан
|27,6
|52
|61,2
|78,1
|84,8
|Краснодарский край
|36,2
|28,4
|52,4
|66,6
|84,4
|Калужская область
|34
|40,7
|68,7
|66,6
|83,3
|Москва
|54,9
|64,3
|65,3
|69,7
|82,5
Источник: Росстат, CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
Самый быстрый рост доли граждан, использующих электронные госуслуги, был отмечен в Чукотском автономном округе — за год показатель увеличился более чем в два раза. В Республике Дагестан, Костромской области и Республике Бурятия показатель вырос примерно в 1,7 раза, а в Рязанской и Томской области — в 1,6 раза. Республика Карелия, Чеченская республика, а также Курганская, Орловская и Самарская области показали годовой рост в 1,5 раза.
Отстающие регионы
Чукотский автономный округ остается последним в рейтинге по доле пользователей электронных госуслуг, несмотря на ее быстрый рост — показатель здесь составляет 38,6%. Чуть лучше дела обстоят в Тверской области, Республике Крым, Магаданской области и Забайкальском крае, где показатель составляет 38,7%, 41,7%, 43,7% и 49% соответственно.
В тоже время в некоторых регионах наблюдается снижение показателя. Сильнее всего доля граждан, использующих электронные госуслуги, сократилась в Республике Марий Эл — с 63,9% до 52,6%, а также во Владимирской области — с 70% до 64,3%. Менее значительное снижение показателя наблюдается в Красноярском и Алтайском крае, а также в Тверской области.
Данные по порталу госуслуг
По данным Минкомсвязи, количество пользователей портала госуслуг в России выросло в 2018 г. на 21 млн и достигло 86 млн человек. При этом пользователи за год посетили портал 582 млн раз, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В среднем каждый день в 2018 г. на портал заходили 1,6 млн пользователей.
Количество электронных заявлений, которые пользователи заполнили и отправили через портал, выросло за год на 55% и достигло 60 млн. Самой популярной электронной госуслугой в 2018 г. было получение из Пенсионного фонда информации о состоянии счета — этой возможностью россияне воспользовались 16 млн раз. Вторая по популярности услуга на портале — регистрация транспортных средств, к ней пользователей прибегли 4,8 раз за год.