«Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки

Компания Treolan анонсировала ноутбук NB140 под брендом Irbis – первый в модельном ряду Irbis, от начала и до конца произведенный на территории России. Сборка осуществляется в Зеленограде, но в ноутбуке все же есть как минимум один иностранный компонент – центральный процессор производства американской компании Intel.

Первый или не первый?

Российская компания Treolan, входящая в ГК «Ланит», анонсировала свой первый ноутбук Irbis NB140 полностью отечественной сборки. Лэптоп был разработан и производится на территории России и собирается практически на 100% из российских компонентов – иностранные комплектующие в его составе все же присутствуют.

В основе ноутбука лежит разработанная специалистами Irbis системная плата, которая производится на предприятии в Зеленограде на автоматизированной линии монтажа, где также происходит финальная сборка ноутбуков. На запрос CNews об объемах производства пресс-служба Treolan ответила, что объем первых партий насчитывает несколько тысяч штук. Точное количество названо не было.

Отметим, что это первый полностью отечественный ноутбук в модельном ряду Irbis, но на российском рынке он как минимум второй. В октябре 2018 г. под маркой Aquarius был представлен лэптоп Cmp NS 565, который по праву может считаться ноутбуком, полностью произведенным на территории страны. Данный факт подтверждает и сертификат Минпромторга России.

Внешне Irbis NB140 не отличается от иностранных ноутбуков

Как сообщили в пресс-службе Treolan, у Aquarius Cmp NS 565 и Irbis NB140 разное позиционирование – последний нацелен на массовый сегмент, он может использоваться как в корпоративном, так и в государственном секторе в качестве импортозамещающего решения, а также он подойдет и обычным потребителям. У Aquarius Cmp NS 565, в свою очередь, особого позиционирования нет, но его спецификации тоже позволяют пользоваться им как дома, так и в офисе.

Характеристики

Irbis NB140 построен на базе американского процессора Intel Celeron N3350 семейства Apollo Lake. В его состав входят два ядра с частотой до 2,4 ГГц в турбо-режиме и интегрированная видеокарта Intel HD 500. Дискретная графика в данном ноутбуке не предусмотрена.

Дисплей мобильного ПК основан на матрице IPS и поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 точек при диагонали 14 дюймов. Верхняя рамка стандартной толщины включает веб-камеру с разрешением 0,3 Мп или 640х480 точек для видеозвонков.

По состоянию на 7 марта 2019 г. ноутбук доступен в единственной комплектации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Пользователь может самостоятельно установить дополнительный жесткий диск или SSD-драйв в формате 2,5 дюйма с интерфейсом SATA – для этого на дне корпуса есть отдельный закрытый пластиковой крышкой отсек.

Корпус Irbis NB140 выполнен из пластика, а не из металла

Система питания представлена несъемной литий-ионной батареей емкостью 4500 мАч, которая обеспечивает до 5 часов автономной работы. На торцах корпуса ноутбука имеются порты mini HDMI и Ethernet, USB 2.0 и USB 3.0, а также разъем подключения проводной гарнитуры и слот microSD под карты емкостью до 128 ГБ. Набор модулей беспроводной связи включает Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n – поддержка сотовых сетей в данной модели не предусмотрена.

Клавиатура в ноутбуке островковая, без блока цифровых клавиш. Подсветка кнопок не заявлена. Irbis NB140 выпускается исключительно в белом цвете пластикового корпуса и поставляется с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 Pro. Габариты и вес компьютера неизвестны.

Стоимость

По данным пресс-службы Treolan, ноутбук Irbis NB140 относится к бюджетному сегменту, как и другие устройства бренда. Официальная рекомендуемая стоимость лэптопа пока неизвестна, равно как и сроки его поступления в продажу.

На торцах Irbis NB140 уместилось множество разъемов

Насколько дешевым в итоге окажется Irbis NB140, сказать пока невозможно, но в ценовой категории «до 21 тыс. руб.» его будет ждать опасный противник – Lenovo 14w Enterprise стоимостью $300 (19,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 марта 2019 г.). За эти деньги китайский лэптоп готов предложить процессор AMD A6-9220c с двумя вычислительными ядрами и тактовой частотой до 3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 ГБ. Цена также включает Full HD-экран с диагональю 14 дюймов, АКБ на 11 часов автономной работы и систему Windows 10 Pro.

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