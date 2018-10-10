В России выпущен «первый официально отечественный» ноутбук. Видео

Первый официально отечественный ноутбук

Компания «Аквариус» сообщила о получении заключения от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающего производство ноутбука Aquarius Cmp NS565 в России. Таким образом, заявляет «Аквариус», модель Cmp NS565 стала первым ноутбуком, официально признанным регулятором полностью отечественным.

В заключении Минпромторга также упоминается отечественный характер производства модулей оперативной памяти PC4-UDIMM 1Rx16.

Ноутбук Aquarius Cmp NS565, получивший заключение Минпромторга России, предназначен для «безопасной корпоративной мобильности». В ноутбуке используется BIOS отечественной разработки, материнская плата и модуль памяти разработаны и производятся «Аквариусом» на заводе в Ивановской области в едином производственном контуре со сборкой ноутбука.

Для получения официального заключения от Министерства компания «Аквариус» подтвердила этапы разработки и производства ноутбука в России: от создания конструкторской документации до проведения сборочных операций на уровне промышленной пайки компонентов и использования отечественного системного ПО.

Сертификация импортозамещения

Заключение, полученное компанией «Аквариус», выдано Минпромторгом в соответствии с «Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719.

Бизнес-ноутбук Aquarius Cmp NS565 среднего ценового сегмента

Правительство РФ с 2015 г. проводит политику импортозамещения в сфере ИТ, в том, числе, устанавливая приоритет российского ИТ-оборудования перед импортным в госзакупках. Определение четких критериев, по которым ИТ-продукцию можно отнести к отечественной, сделано в Постановлении №719, а также проведения процедуры подтверждения производства в России.

Текст Постановления №719, в частности, устанавливает ряд критериев подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Список этих критериев включает наличие специального инвестиционного контракта, заключенного инвестором, субъектом или муниципальным образованием и РФ на предмет создания, модернизации или освоения производства промышленной продукции с обязательствами по поэтапному выполнению в течении 3 лет требований к промышленной продукции.

Другим критерием является наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к настоящему постановлению, а также сертификата о происхождении товара (продукции), по которому РФ является страной происхождения товара (продукции).

Фрагмент заключения Минпромторга по ноутбуку Aquarius Cmp NS565

«В числе требований Минпромторга России – использование отечественного сырья, —отметил Владимир Шибанов, старший вице-президент «Аквариуса». — Российский рынок микроэлектроники пока не может покрыть все наши потребности. В последние годы мы активно развиваем собственное производство комплектующих. На нашем заводе в Ивановской области работает современная автоматизированная линия монтажа плат, интегрированная в единый производственный контур со сборочными операциями. В настоящее время для продукции Aquarius мы самостоятельно разрабатываем и производим материнские платы, модули памяти и специальные устройства, относящиеся к области информационной безопасности».

Особенности конструкции ноутбука Aquarius Cmp NS565

Ноутбук Cmp NS565 позиционируется как бизнес-решение среднего ценового сегмента и выполнен в корпусе с габаритами 379 х 265 х 35 мм, его вес составляет 2,63 кг.

Ноутбук Aquarius Cmp NS565, вид со стороны крышки

Устройство оснащено матовым 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1366x768 пикселей) и предлагается в качестве мобильного рабочего места. Ноутбук оснащен влагозащищенной клавиатурой с цифровым блоком и подсветкой для комфортной работы при любых внешних условиях.

Ноутбук выпускается с применением процессоров Intel 6/7-го поколений, включая Celeron, Pentium или Intel Core, и интегрированного набора логики Intel H170. В зависимости от версии процессора, система поставляется с различными предустановленными операционными системами: Windows 7 в случае в Intel Core 6 поколения, и Windows 10 и Linux во всех остальных случаях.

Набор интерфейсов ноутбука Aquarius Cmp NS565

Ноутбук поддерживает двухканальный режим работы оперативной памяти DDR4-2133 объемом до 32 ГБ через два слота SO-DIMM. Интерфейсы ноутбука представлены портами HDMI; VGA; USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.1 type C, S/PDIF, кардридером6 в 1 (MMC, RSMMC, SD, mini SD, SDHC, SDXC), LAN (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0.

Опционально для ноутбука Aquarius Cmp доступен сотовый модуль LTE. Устройство поставляется с интегрированным оптическим накопителем формата Super Multi и встроенной веб-камерой с сенсором 2 МП.

Ноутбук укомплектован литий-ионной батареей емкостью 62,16 Втч (до 5,6 часов автономной работы) или 48,84 Втч (до 4,5 часов автономной работы). В комплекте поставляется внешний блок питаниямощностью 90 Вт.