Android переделали в «убийцу» Windows. Видео

Мобильную ОС Android 8.1 Oreo превратили в настольную и запустили на компьютере с архитектурой х86. Оболочка системы напоминает оконный интерфейс Windows 10.

Android вместо Windows

Авторы проекта Android-x86 сообщили об успешном портировании мобильной платформы на ноутбуки, планшетные компьютеры и настольные ПК с архитектурой х86. Сейчас система существует в виде стабильной версии, выпуску которой предшествовали два релиз-кандидата (Release-Candidate – почти готовые бета-версии), но ее разработка продолжается.

В последний раз Android-x86 анонсировали стабильную настольную версию Android в мае 2018 г., и на тот момент система базировалась на мобильной Android 7.1. По сравнению с ней разработчики внесли в систему большое количество изменений, затрагивающих как визуальную, так и техническую составляющую.

Android 8.1 Oreo за авторством Android-x86 – это полноценная операционная система, в ряде случаев способная заменить собой ОС Windows, к примеру, когда компьютер поставляется без предустановленной системы, носителя с дистрибутивом нужной ОС от Microsoft под рукой нет.

Внешне Android-x86 8.1 Oreo действительно очень напоминает Windows 10

ОС Android, напомним, изначально ориентирована на мобильные устройства с архитектурой ARM. Google официально не поддерживает перенос системы на х86-совместимые устройства.

Особенности интерфейса

Android 8.1 Oreo, модифицированный в рамках проекта Android-x86, обладает классическим оконным интерфейсом Microsoft Windows, включающим в себя панель задач. Пользователь может размещать на панели ярлыки наиболее часто используемых программ (по аналогии с панелью быстрого запуска в ранних версиях Windows). Кроме того, предусмотрена замена меню «Пуск», которое в данном случае содержит список всех установленных приложений, перечень недавно запущенных программ и документов и строку поиска. Здесь же находится кнопка управления питанием, позволяющая выключать и перезагружать устройство.

Дополнительное сходство с Windows системе от Android-x86 придает появившийся в новой версии обновленный многооконный режим FreeForm, аналог режима многозадачности. В отличие от мобильной версии Android, в Android-x86 можно запускать больше двух приложений и произвольно менять размеры и расположение их окон. Можно развернуть одно приложение на весь экран или свернуть его до размеров иконки на панели задач.

Технические нововведения

В первую очередь разработчики из Android-x86 обновили ядро ОС – в настольной Android 8.1 используется ядро Linux версии 4.19.15, вышедшее 13 января 2019 г. Поддерживаются 32- и 64-битные сборки ядра.

В систему внедрена полноценная поддержка звуковых карт, мультисенсорных экранов, модулей Wi-Fi и Bluetooth последних версий, а также всех необходимых датчиков (сенсоров освещенности, приближения, гироскопа, акселерометра и др.), сетевых карт Ethernet и встроенных фотокамер. На случай, если в гаджете нет датчика положения, в систему встроили функцию ForceDefaultOrientation для ручного задания ориентации экрана. Она позволяет корректно отображать приложения, рассчитанные на вертикальное (портретное) расположение, на ландшафтных экранах.

Помимо этого, пользователю не придется вручную монтировать подключаемые к компьютеру USB-накопители и карты microSD – система определит их наличие и откроет к ним доступ автоматически.

Интерфейс Android-x86 6.0 Marshmallow образца сентября 2016 г.

В системе используется OpenGL-совместимая библиотека Mesa версии 18.3.1, обеспечивающая поддержку OpenGL ES 3.x с аппаратным ускорением графики для графических процессоров NVIDIA, AMD и Intel. Она же используется для виртуальных машин VMware и QEMU.

К дополнительным особенностям настольной Android 8.1 относятся: поддержка тем оформления в загрузчике GRUB-EFI, поддержка мыши при запуске системы в виртуальных машинах, возможность загрузки в UEFI Secure Boot и интерактивный инсталлятор, работающий в текстовом режиме. Систему можно установить на диск при использовании UEFI.

Виды дистрибутивов

В рамках проекта Android-x86 портированный Android 8.1 доступен в двух основных модификациях – универсальных Live-сборках для 32- и 64-битных компьютеров, планшетов и ноутбуков. Размеры дистрибутивов, уже доступных для скачивания и установки, составили 675 МБ и 856 МБ соответственно. Также эти сборки можно запускать и на планшетных компьютерах на базе процессоров Intel и AMD.

Вместе с обычными Live-сборками девелоперы выпустили их модификации в виде rpm-пакетов. Они нужны для распаковки Android-окружения в среде Linux.

Android-x86 8.1 Oreo позволяет менять «обои» и поддерживает прозрачные окна

Все сборки распространяются на бесплатной основе, а пользователи ранних версий Android от Android-x86 могут обновиться до Android 8.1 без переустановки.

О проекте Android-x86

Разработка проекта Android-x86 ведется с июля 2009 г, то есть в этом году он отметит свое 10-летие. Самой первой версией Android, портированной на архитектуру x86, стала Android 1.6 Donut, анонсированная Google 15 сентября 2009 г. Релиз х86-версии системы состоялся 20 ноября 2009 г. Столь быстрому портированию способствовали наработки девелоперов, основанные на Android 1.5 Cupcake, увидевшей свет в апреле 2009 г.

Следующие крупные релизы Android-x86 – это Android 2.2 в январе 2011 г., Android 4.0 в июне 2013 г., Android 4.4 в августе 2014 г., Android 6.0 в сентябре 2016 г. и Android 7.1r2 в мае 2018 г. Для разработчиков из Android-x86 перенос Android на архитектуру х86 – это самоцель, которую они регулярно достигают с каждой новой версией мобильной ОС. Следующий этап – портирование Android 9 Pie, выпущенной летом 2018 г.