Apple выпустила дешевый iPad «с процессором класса настольных ПК»

Apple представила новый 9,7-дюймовый планшет с поддержкой Apple Pencil. При помощи новинки Apple планирует потягаться с Google за доминирование в сфере компьютеров для школ

Выпущен бюджетный iPad

Apple представила свой новый бюджетный iPad с 9,7-дюймовым экраном и поддержкой Apple Pencil. Устройство позиционируется в том числе и как инструмент для образовательных учреждений, где новый iPad может использоваться как учителями, так и учениками. В рамках программы «Apple для образования» сам планшет и стилус можно приобрести со скидкой.

«iPad — воплощение наших взглядов на то, как будет выглядеть компьютер будущего и то, как сотни миллионов людей во всем мире будут использовать его на работе, в учебе и для развлечений. В новом iPad 9,7 дюйма есть все, что нравится пользователям самой популярной модели iPad — и даже больше: он открывает новые возможности для творчества и обучения, — сказал Грег Джозвиак (Greg Joswiak), вице-президент Apple по продуктовому маркетингу.

В России новый iPad уже можно заказать через интернет. Начало его продаж ожидается в течение недели по цене от 24990 руб. (23990 руб. для образовательных учреждений) за модель с 32 ГБ встроенной памяти без модуля LTE. За поддержку последнего придется доплатить еще 10 тыс. руб., в итоге расставшись с 34990 руб. Версия устройства со 128 ГБ памяти обойдется потребителю в 31990 руб. без поддержки LTE или 41990 руб. с поддержкой, что действительно не так уж много по сравнению, к примеру, с iPad Pro, цена на который начинается от 46990 руб. Таким образом, новый продукт Apple можно отнести к категории бюджетных.

Характеристики и удобство использования

Визуально новый планшет мало отличается от своего предшественника. Алюминиевый корпус unibody, толщиной 7,3 мм (толще, чем любой из iPad Pro), представлен в трех цветах: серебристом, золотом и цвете «серый космос», Дисплей, выполненный по технологии Retina размером 9,7 дюймов, работает в разрешении 2048х1536.

Apple iPad и Apple Pencil

Новинка базируется на 64-битном 4-ядерном процессоре A10 Fusion, который в своем официальном заявлении компания Apple называет «процессором класса настольных компьютеров». Он разработан самой компанией. По сравнению с предшественником производительность планшета выросла на 40% процентов, а в графических приложениях прирост составил целых 50%. Ранее такой же процессор использовался в iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Новый iPad оснащен фронтальной HD FaceTime и 8-мегапиксельной тыльной камерами, поддерживает технологию распознавания отпечатков пальцев Touch ID. Производитель обещает, что заряда батареи хватит на 10 часов работы в интернете по Wi‑Fi, просмотра видео или прослушивания музыки и до 9 часов работы в интернете по сотовой сети.

Модификации устройства со встроенным LTE-модемом позволяет владельцу выбирать тарифы беспроводной связи прямо со своего устройства во время путешествий в более чем 180 странах и регионах благодаря поддержке Apple SIM.

Что касатеся программной составляющей, планшет работает под управлением iOS 11. Панель Dock обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана, а работать с несколькими документами в режимах Split View и Slide Over становится еще проще. С функцией перетаскивания удобно переносить изображения, текст и файлы из одного приложения в другое. Используя стилус, теперь можно рисовать прямо в тексте. В приложении «Файлы» можно быстро открывать и упорядочивать файлы, где бы они ни хранились: на iPad или в облаке. Приложение поддерживает iCloud Drive и другие облачные сервисы, такие как Box и Dropbox.

Apple Pencil и альтернативы

По заявлению Apple, стилус Apple Pencil работает плавно и естественно, благодаря новому датчику касания с более высоким разрешением. Кроме того, датчики, измеряющие давление и угол наклона, позволяют писать заметки и рисовать с точностью до пикселя и с минимальной задержкой в таких приложениях, как Notability, Pages, Numbers, Keynote и Microsoft Office. Благодаря специальной технологии распознавания при работе с Apple Pencil можно опираться ладонью на дисплей нового iPad. Цена стилуса в России сейчас достаточно велика и составляет 6,990 тыс. руб. Образовательные учреждения могут приобрести стилус со скидкой за 6,290 тыс. руб. Тем не менее, у покупателя появится возможность сэкономить. Впервые в истории Apple объявила об официальной поддержке сторонних стилусов. Например, Logitech в настоящее время занимается разработкой Crayon – собственного стилуса для iPad, который вскоре будет возможно приобрести за $49.

Нацеленность на учебные заведения

По словам Грега Джосвика, для сектора образования создано уже 200 тыс. приложений, и Apple готова потеснить конкурентов в нише компьютеров для сферы образования, которую в США в последнее время занимает Google со своим Chromebook. Поэтому кроме непосредственно устройства, Apple продемонстрировала Smart Annotation, позволяющее делать отметки непосредственно в приложении Pages. Новый сервис Schoolwork, призванный составить конкуренцию Google Classroom, даст возможность учителям выдавать задания ученикам. Кроме того, учителя смогут создавать электронные учебники при помоще компьютеров Mac.

Образовательное приложение с функцией дополненной реальности на новом iPad

Интересным выглядит и применение технологиям дополненной реальности в образовании, найденное Apple. К примеру, приложение Froggipedia позволит ученикам произвести виртуальную препарацию лягушки при помощи Apple Pencil.

В качестве бонуса Apple предложит работникам сферы образования и ученикам 200 ГБ бесплатного пространства в облаке iCloud вместо обычных 5 ГБ.