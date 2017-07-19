«Билайн» выпустил в России «революционный» мессенджер

«Билайн» запустил «революционную» цифровую платформу Veon. Приложение представляет собой мессенджер с возможностью звонков, доступа к контенту, платежей и других сервисов. Для абонентов «Билайна» трафик внутри приложения будет бесплатным.

Цифровое приложение от «Билайна»

Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представила цифровую платформу Veon.

В честь продукта ранее была переименована вся группа Vimpelcom, в которую входит российский «Вымпелком». Первой страной присутствия Veon, в который был запущен этот сервис, в конце 2016 г. стала Италия, теперь очередь дошла и до России.

Veon призван навести порядок в «цифровой жизни» пользователей и доступен для абонентов любых сотовых операторов. Но абоненты «Билайна» получат преимущество: трафик для них внутри данного приложения будет бесплатным. В числе прочего приложение продолжит работать и при исчерпании средств на счете абонента. Также через Veon будет доступно управление личным кабинетом пользователя «Билайна».

Функциональность мессенджера

Основная функция Veon - это обмен сообщениями между пользователи продукта. В том числе можно отправлять фотографии, аудиосообщения и видео. Также Veon разработало набор фирменный смайлов - Vemoji. Простые файлы через мессенджер пересылать нельзя.

Кроме того, пользователи Veon могут бесплатно звонить друг другу по каналам IP-телефонии. Звонки на внешние номера, ровно как и прием звонков на обычный номер через IP-сеть не доступны. Видеозвонков в приложении нет.

Кино, музыка, контент

В «Вымпелкоме» подчеркивают, что Veon - это не просто мессенджер, а платформа (маркетплейс) для распространения цифровых сервисов от партнеров. Например, для пользователя приложения будет формироваться персонифицированная лента новостей.

«Билайн» начал разворачивать мессенджер Veon в России

Медиапартнером приложения стал холдинг «Рамблер». Планируется и организация персональных каналов с фото- и видеоматериалами от знаменитостей.

В приложении есть также набор доступных для просмотра фильмов и ТВ-передач, в будущем появится и музыкальная фототека. На глобальном уровне партнерами Veon являются музыкальный сервис Deezer и производитель короткометражных фильмов Studio+, но в России партнерство с ними еще не заработало.

Платежи от Mastercard

У Veon запланированы и финансовые сервисы. Глобальным партнером приложения в этой области является Mastercard. В будущем российские пользователи Veon смогут привязать банковские карты Mastercard и оплачивать товары и услуги «в одно касание» с помощью технологии Mastercard.

При привязке банковской карты и подключению функции автооплаты счета телефонного номер абонент в течении первых шести месяцев будет получать cashback в размере 10%. В то же время отсутствует возможность оплаты сервисов со счета у оператора. Относительно возможного партнерства с Visa в «Вымпелкоме» сообщили, что готовы к сотрудничеству с различными сервисами.

«Сюрприз» от Burger King

Партнеры Veon приготовили различные привилегии для пользователей приложения. Так, интернет-магазины Lamoda и Madrobots, торгующие одеждой и обувью соответственно, предоставят пользователям Veon скидки. Сервис онлайн-курсов Skyeng готов дать пользователям Veon несколько бесплатных уроков иностранных языков, а Burger King будет бесплатно выдавать чикен-нагетс.

Для «Вымпелкома» Veon будет средством удержания абонентов, а в будущем оператор попробует заработать на разделении доходов от проданных партнерами сервисов.

Хотя Veon разработан штаб-квартирой одноименной группы в Амстердаме, продукт локализовался и дорабатывался для России программистами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Приложение Veon уже доступно в каталоге Google Play (в том же магазине есть другое приложение со схожим названием, которое продвигается поставщиком питьевой воды). В ближайшее время оно появится и AppStore. Также в планах значится и выпуск версии для настольных компьютеров.

Как сотовые операторы запускали свои мессенджеры

Сотовые операторы уже давно пытаются запускать собственные мессенджеры. Еще десять лет назад «Вымпелком» создал приложение «Свои», но оно не получило распространения. В 2009 г. «Мегафон» создал приложение «Мультифон», которое позволяет через интернет принимать и осуществлять звонки на свой обычный телефонный номер - это удобно при использовании в роуминге.

В 2016 г. «Мегафон» запустил новое приложение - eMotion. У МТС есть приложение для звонков и обмена сообщениями MTS Connect, созданное на основе международного стандарта RCS (Rich Communication Services).

Правда, сообщения и звонки между пользователями MTS Connect подлежат тарификации. В МТС подчеркивают, что всего оператор предлагает порядка 20 различных приложений, и каждый абонент может выбрать именно те из них, которые подходят для его потребностей.

В последние годы вопрос создания операторами связи собственных приложений стал особенно актуальным. У традиционных телекоммуникационных компаний заканчиваются возможности для роста, а «сливки» собирают создатели разного рода сервисов и приложений. Собственно, Veon является попыткой ответа на эту проблему.

«Veon наберет абонентов, но вопрос в экономике проекта»

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин не сомневается в в успехе нового сервиса. Аналитик напоминает, что самым популярным мобильным приложением у оператора является «Мой Билайн», насчитывающий 6,5 млн пользователей. Поскольку Veon содержит в себе функциональность управления личным кабинетом, пользователей «Мой Билайн» можно будет попытаться перевести на Veon.

«Если у Veon будет 6,5 млн активных пользователей в России, он станет вторым по популярности мессенджеров после WhatsApp, - продолжает Брюквин. - Другое дело, что «Вымпелком», как и другие сотовые операторы, ранее отказались от безлимитных тарифных планов. Трафик же пользователей Veon тарифицироваться не будет, то есть «Вымпелкому» нужно будет придумать модель, которая смогла бы окупить данный сервис».