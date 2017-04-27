Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС
Дорожная карта «Интернет + Финансы»
В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Интернет + Финансы», подготовленный для помощника Президента России Игоря Щеголева. После утверждения документ будет представлен Владимиру Путину. Документ подготовлен рабочей группой во главе с бывшим президентом платежной системы Qiwi Андреем Романенко.
Оформление ДТП с помощью ГЛОНАСС
Одной из самых ярких новаций, предлагаемых в дорожной карте стала идея внести изменения в нормативную базу, которые бы позволили автовладельцам оформлять ДТП в рамках ОСАГО без участия сотрудников полиции.
Для этого предлагается использовать данные телеметрических систем (включая ГЛОНАСС), средства фото- и видеофиксации и прочие технические средства фиксации параметров движения.
У Российского союза страховщиков должна появиться возможность электронного взаимодействия с органами госвласти для заключения ОСАГО. Кроме того, должна появиться возможность онлайн-проверки исполнения владельцами транспортных средств обязанности по заключению договора ОСАГО с использованием камер видеонаблюдения и привлечения к соответствующей ответственности.
Упростить идентификацию пользователей финансовых сервисов
Помимо этого документ предлагает дать кредитным, а также отдельным некредитным финансовым организациям доступ к информации о гражданах, имеющейся у госорганов. Среди данных, которыми государству предлагается делиться с финансовыми организациями входит информация о принадлежности и использовании номера сотового телефона, указанного при осуществлении идентификаций в финансовом секторе. Для этого потребуется принятие отдельного закона.
|Идентификатор сведений
|Владелец сведений
|Наименование сервиса (услуги)
|1.
|SID0003030
|МВД России
|ГИБДД Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
|2.
|SID0003416
|Фонд социального страхования Российской Федерации
|Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;
|3.
|SID0003418
|МВД России
|Сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность заявителя в режиме "да" или "нет"
|4.
|SID0003608
|ПФР
|Информация о страховом стаже застрахованного лица
|5.
|SID0003450
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление сведений об идентификационном номере налогоплательщика, физического лица, на основании полных паспортных данных, по запросу органов исполнительной власти»
|6.
|SID0003452
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление сведений об учете организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения»
|7.
|SID0003453
|ФНС России
|Предоставление адресных сведений, содержащихся в Федеральной информационной адресной системе
|8.
|SID0003456
|МВД России
|Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске
|9.
|SID0003521
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление Сведений из декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ»
|10.
|SID0003524
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
|11.
|SID0003525
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов государственной власти»
|12.
|SID0003546
|МВД России
|Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
|13.
|SID0003609
|ПФР
|Сервис передачи сведений о отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам
|14.
|SID0003611
|МВД России
|Электронный сервис получения сведений о регистрационных действиях транспортных средств и их владельцах.
|15.
|SID0003619
|ПФР
|Запрос на получение страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица
|16.
|SID0003622
|ПФР
|Запрос на получение сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица
|17.
|SID0003626
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление органам государственной власти информации об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения»
|18.
|SID0003627
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление сведений о сумме фактически уплаченных юридическим лицом налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней»
|19.
|SID0003777
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление сведений 2-НДФЛ»
|20.
|SID0003793
|ФНС России
|Электронный сервис «Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, по запросу органов исполнительной власти»
|21.
|SID0003814
|ПФР
|Сервис предоставления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) по данным лицевого счета застрахованного лица
|22.
|SID0003815
|Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
|Сервис получения данных лицевого счета по представленному страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования
|23.
|SID0003818
|ПФР
|Сервис передачи сведений о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы
|24.
|SID0003822
|ПФР
|Сервис по предоставлению сведений о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС
|25.
|SID0003859
|Федеральная таможенная служба (ФТС)
|Сервис представления сведений из деклараций на товары и таможенных приходных ордеров
|26.
|SID0003870
|Федеральная таможенная служба (ФТС)
|Сервис предоставления сведений о государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним
|27.
|SID0003875
|Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
|Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации
|28.
|SID0003898
|Федеральная таможенная служба (ФТС)
|Сервис получения сведений о размере пенсии застрахованного лица
|29.
|SID0003907
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
|Сервис предоставления информации из реестра федерального имущества (наличие сертификата)
|30.
|SID0003998
|Федеральное казначейство
|Оплата физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов;
|31.
|SID0004000
|ПФР
|Сервис предоставления сведений о размере выплат застрахованного лица по линии Пенсионного фонда Российской Федерации
|32.
|SID0004119
|Росреестр
|Предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости посредством доступа к информационному ресурсу
|33.
|Сведения о банковских счетах (депозитах) организаций (СМЭВ 3)
|ФНС России
|Информация об открытых счетах в банках
CNews Analytics
Авторы дорожной карты предлагают разработать концепцию формирования единого цифрового профиля потребителя финансовых услуг. В результате этого у Центробанка должна появиться возможность электронного взаимодействия с физическими лицами – участниками финансового рынка с использованием Единого портала госуслуг. Также должны быть сняты ограничения на заключение договоров добровольного страхования в форме электронного документа через страховых брокеров.
Для финансовых организаций планируется разработать рекомендации по использованию стандартных программных интерфейсов, в том числе протоколов обмена данными (“Open API”). Финансовые организации совместно с органами госвласти должны будут провести пилотные проекты по решению проблемы «регуляторной песочницы» - ограничений действующих нормативных актов, которые мешают введению новых механизмов в финансовой сфере.
Доступ к СМЭВ для финансовых организаций
Отдельный раздел документа посвящен перечню сервисов Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), доступ к которым федеральные органы исполнительной власти должны будут открыть для отдельных категорий финансовых организаций. Всего документ насчитывает 33 таких сервиса.
Больше всего сведений должна будет предоставлять ФНС. В отношении физических лиц речь идет об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН), сведения из декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ), о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и иным сборам и сведений из Федеральной адресной системы.
В отношении юридических лиц ФНС будет предоставлять сведения об учете организации в налоговом органе, о среднесписочной численности сотрудников, кратких выписках из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сведения об уплаченных налогах, задолженности по налогам и об открытых банковских счетах.
Пенсионный фонд должен будет предоставить информацию о страховом стаже застрахованного лица, о наличии или об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам, сведения о заработанной плате и иных выплатах, о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и данные о самом лицевом счете, а также сведения о соответствия данных лица и СНИЛС.
Какими данными должно будет поделиться МВД
МВД должно будет предоставить сведения о действительности документа, удостоверяющего личность (в формате «да/нет»), сведения о наличии судимости лица, уголовного преследования и нахождения в розыске. В части автотранспорта МВД должна будет предоставить информацию об административных правонарушениях и о регистрационных действиях транспортных средств и их владельцев.
Федеральной таможенной службе предстоит поделиться следующей информацией: сведения из деклараций на товары и таможенных приходных ордеров, сведения о государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним и сведения о размере пенсии застрахованного лица.
Росстат будет предоставлять данные из бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц и информацию из реестра финансового имущества. Федеральное казначейство предоставит информацию об оплате физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных средств и сборов. Росрестр предоставит сведения из Государственного кадастра недвижимости.
Представитель Андрея Романенко от комментариев по вопросу дорожной карты отказался.