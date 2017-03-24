Lenovo привезла в Россию металлические ноутбуки-трансформеры. Цены

Lenovo привезла в Россию концептуальные ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 720-15 и Yoga 720-13. Несмотря на тонкий металлический корпус, новинки рассчитаны на мощную вычислительную нагрузку и современные игры.

Достойная мощь в тонком корпусе

Lenovo объявила о скором начале продаж на российском рынке двух новых концептуальных игровых ноутбуков-трансформеров в серии Lenovo Yoga. Модели Yoga 720-15 и Yoga 720-13 сочетают тонкий дизайн в металлическом корпусе с высокой производительностью и гарантией Lenovo.

Оба аппарата имеют шарнирную конструкцию, позволяющую использовать их как в режиме ноутбука, так и в качестве планшета. Запатентованная технология Lift and Lock позволяет блокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в режиме планшета.

Экран обеих моделей в максимальной комплектации обладает ультравысоким разрешением UHD-4K (3840x2160 точек), также будут доступны модификации с экраном Full HD (1920x1080 точек).

Аппараты оснащаются ЖК-матрицами IPS-типа с яркостью 300 нит и цветовым охватом 72% NTSC в обоих вариантах. Для удобства использования поверхность экранов имеет сенсорное покрытие, помимо стандартного сценария, также поддерживающее специальный стилус Active Pen 2 для создания заметок, рисования и т.д.

Для обеспечения конфиденциальности обе модели оснащены сканерами отпечатков пальцев.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15

Благодаря продуманной системе охлаждения ноутбуки не перегреваются при продолжительных игровых баталиях, а производительная начинка обеспечивает плавную картинку без «тормозов» в современных игровых приложениях.

Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России, отметил: «Запуская в продажу тонкие и стильные игровые ноутбуки Lenovo Yoga 720-15 и Lenovo Yoga 720-13, мы делаем большой шаг по направлению к тем покупателям, которые ценят мобильность и производительность. Эти аппараты с легкостью справляются с современными играми и обладают внушительным временем работы от батареи. По сути, они являются попыткой осмыслить будущее игровых ноутбуков, которая, на наш взгляд, несомненно понравится ценителям новых технологий и качественного дизайна».

Особенности Lenovo Yoga 720-15

15-дюймовая модель Lenovo Yoga 720-15 является воплощенной концепцией тонкого и стильного игрового ноутбука, ориентированного на тех, кто одинаково высоко ценит комфорт, производительность и мобильность. Толщина корпуса аппарата составляет около 2 см, вес не превышает 2 кг, что позволяет без труда носить его с собой.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15

Прочный корпус выполнен из металла. При минимальном, по меркам игровых ноутбуков, весе модель комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения со стандартным напряжением (HQ), игровой видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 и весомым объемом оперативной памяти: до 16 ГБ в максимальной комплектации.

Lenovo Yoga 720-15 оснащается дискретной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти GDDR5, твердотельным скоростным (PCIe SSD) накопителем емкостью до 1 ТБ, и беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.

Акустический тракт модели Lenovo Yoga 720-15 выполнен на базе встроенных динамиков JBL и системы Dolby Audio Premium. Ноутбук оснащен портами USB Type-C (USB 3.1/DP/Thunderbolt), USB 3.0, Display Port и аудио мини-джек.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15

Батарея Lenovo Yoga 720-15 работает до 9 часов при просмотре видео FHD на 50% яркости при экране FHD или до 8 часов того же сценария при экране UHD. Габариты Yoga 720-15 составляют 364х242х19,9 мм.

Особенности Lenovo Yoga 720-13

Миниатюрная модель Lenovo Yoga 720-13 габаритами 310х213х14,3 мм при весе всего 1,3 кг во многом схожа со старшей Yoga 720-15, но не комплектуется дискретной графикой, используя в качестве графической подсистемы встроенную в процессор графику Intel HD 620.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-13

Модель Lenovo Yoga 720-13 оснащается современными процессорами вплоть до Intel Core i7 7-го поколения со стандартным напряжением (i7-7700HQ), при этом объем оперативной памяти DDR4 может достигать 16 ГБ.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-13

Система комплектуется скоростным PCIe SSD накопителем емкостью до 1 ТБ и премиальной аудиосистемой с технологией Dolby Audio Premium и акустикой JBL. Аппарат оснащен всеми актуальными на сегодня беспроводными (Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1) и проводными (USB Type-C, USB 3.0, аудио мини-джек) интерфейсами.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-13

Батарея ноутбука Lenovo Yoga 720-13 держит до 10,5 часов просмотра FHD видео на 50% яркости у модели с экраном FHD и до 9,5 часов того же сценария при экране UHD.

Цены, варианты и доступность

В качестве операционной системы во всех случаях используется Microsoft Windows 10 Home или Pro. Yoga 720-15 будет выпускаться в двух цветовых вариациях – металлический серый и серебристая платина, а Yoga 720-13, помимо двух перечисленных, еще и в медном цвете.

Lenovo Yoga 720-15

Модели Lenovo Yoga 720-15 будут доступны на российском рынке с апреля 2017 г. по цене от 70 тыс. руб. Модели Lenovo Yoga 720-13 появятся на российском рынке в апреле 2017 г. и будут доступны по цене 80 тыс. руб.