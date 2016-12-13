LeEco привезла в Россию недорогого цельнометаллического «убийцу iPhone». Цена

В конце декабря LeEco начинает российские продажи своего флагманского смартфона Le Pro3. Новинка имеет интересный дизайн, рекордную производительность, мощную батарею и привлекательную цену.

Смартфон на процессоре-рекордсмене

LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) – дочерняя компания китайской LeEco для ведения бизнеса в России и Восточной Европе, официально объявила цену и дату начала российских продаж своего флагманского смартфона LeEco Le Pro3.

Особенностью новинки LeEco является использование топовой версии мобильного процессора Qualcomm, Snapdragon 821, который уже успел отметиться в бенчмарке AnTuTu, принеся смартфону Le Pro3 звание самого производительного на сегодняшний день Android-смартфона.

Официальные продажи Le Pro3 стартуют 20 декабря 2016 г. на сайте Le.ru в рамках Flash Sale. Количество смартфонов в рамках акции, согласно данным LeRee, будет ограничено.

В России будет представлено два варианта Le Pro3. Версия с 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти в матовом корпусе серого или золотого цвета будет доступна по рекомендованной производителем цене 24990 руб.

Флагманская версия с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти в глянцевом корпусе с фактурной полировкой серого или золотого цветов будет доступна по официальной цене 27990 руб.

Сбалансированное сочетание дизайна, характеристик и цены

Смартфон LeEco Le Pro3 выполнен в цельнометаллическом корпусе с фактурной полировкой толщиной всего 7,5 мм, при этом тонкий корпус не стал помехой для оснащения новинки достаточно емкой батареей на 4070 мАч. По заявлению производителя, одного заряда батареи Le Pro3 достаточно для работы смартфона до трех дней в автономном режиме. Зарядка устройства на 50% благодаря поддержке технологии QuickCharge 3.0 производится всего за полчаса, за 5 минут смартфон можно зарядить на 3 часа разговоров.

Смартфон LeEco Le Pro3

Смартфон Le Pro3 оснащен 5,5-дюймовым Full HD экраном (плотность 403 пикселя на дюйм) с защитой стеклом Corning Gorilla Glass 3 с закругленными краями (2.5D). Аппарат оснащен двумя слотами под SIM-карты формата Нано-SIM и поддерживает сотовые сети 4G LTE, 3G UMTS и 2G GSM.

Список поддерживаемых интерфейсов включает беспроводные сети Wi-Fi MIMO 802.11a/b/g/n/ac в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth 4.2. Смартфон оснащен интерфейсом USB с симметричным разъемом Type-C.

Смартфон LeEco Le Pro3

Стереофоническая аудиосистема телефона соответствуют премиальным требованиям и поддерживает эффект surround-звучания с технологией Dolby Atmos, а также технологию непрерывного цифрового воспроизведения аудио без потери качества (CDLA).

Смартфон Le Pro3 оснащен основной камерой 16 МП с поддержкой съемки видео в формате 4К и камерой для селфи с матрицей 8 МП. Смартфон имеет ультразвуковой сканер отпечатка пальца, распознающий владельца, даже если на руках будут следы крема или воды. Сканер можно использовать не только для разблокировки, но и для создания фотографий.

Смартфон LeEco Le Pro3

По словам президента LeRee Виктора Сюя, «введение новой флагманской модели в продажу подчеркивает серьёзные планы LeEco и LeRee на российском рынке. В начале 2017 года мы порадуем россиян другими новинками от LeEco».

Дополнительные бонусы

Покупателям Le Pro3, зарегистрированным в приложении «Mой LeEco», будут доступны такие предложения от контент-партнеров, как 3 месяца бесплатной подписки от онлайн-кинотеатров: ivi, Megogo, Amediateka, музыкального сервиса Zvooq и 50 литературных бестселлеров от Litres.

LeEco также предлагает зарегистрированным в приложении «Mой LeEco» покупателям расширенный сервисный пакет, включающий 2 года гарантийного обслуживая, трехмесячную страховку на разбитый экран и бесплатную курьерскую доставку при гарантийном обращении в сервис.