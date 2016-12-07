Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux

Замминистра связи собрал разработчиков отечественных дистрибутивов вместе с чиновниками и силовиками, чтобы узнать, почему в российских госорганах не внедряется Linux.

Замминистра собрал линуксоидов

Как стало известно CNews, на прошлой неделе, 1 ноября 2016 г. замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов провел на территории министерства совещание с федеральными чиновниками, силовиками и разработчиками отечественных открытых дистрибутивов, посвященное проблематике внедрения в госорганах ОС на базе Linux. Об этом CNews рассказали три непосредственных участника мероприятия.

На совещании присутствовали представители Минфина, МВД, ФСБ, ФСТЭК и др. Разработчики были представлены организациями НПО «Русбитех» (ОС Astra Linux), Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина (ОС МСВС), «Роса» (ROSA Linux), Национальный центр поддержки и разработки (ОС МСВСфера), Федеральная служба судебных приставов (ОС Goslinux) и «Базальт СПО» (ОС Basealt, продолжательница дела Alt Linux).

Что мешает внедрять Linux

Из общения CNews с участниками встречи можно заключить, что главная сложность внедрения в госорганах открытых ОС заключается в том, что ведомства за предыдущие годы слишком глубоко успели интегрировать в свои информационные системы проприетарное ПО.

Минкомсвязи заинтересовалось проблематикой внедрения Linuxa в госорганах

Например, крайне сложной разработчикам при миграции на Linux представляется задача замены инфраструктуры госорганов, которая строится на почтовых серверах Microsoft Exchange и службах каталогов Microsoft для ОС семейства Windows Server — Active Directory (AD). Их миграция на аналоги, создаваемые по модели Open Sourse, крайне затруднительна и трудоемка.

Замначальника управления ИТ по вопросам информбезопасности ФССП Егор Васильев, присутствовавший на встрече, отметил в разговоре с CNews, что для его ведомства переход на Linux затруднен тем, что для нормального взаимодействия с федеральными ГИС других ведомств и организаций, использующих проприетарное ПО, необходимо иметь клиентские модули, которые также должны использовать это ПО. В частности речь идет об электронных торговых площадках. «Могу предположить, что другие ведомства испытывают такие же сложности», — говорит Васильев.

Советник гендиректора «Базальт СПО» Алексей Смирнов, также участвовавший в совещании в Минкомсвязи, добавляет, что изрядная часть проприетарного ПО (например, среда ActiveX, определяющая структуру программной системы) при этом ориентирована на работу с браузером Internet Explorer, не поддерживаемым ни в каких современных ОС кроме Windows.

Офисные проблемы

Один из разработчиков также указал на проблему разнородности используемых чиновниками форматов документов. В России существует специальный ГОСТ, предписывающий госорганам оформлять документы в Open Office, однако он тотально игнорируется. Для обмена данными используются закрытые форматы, из-за чего между различными дистрибутивами документооборот затруднен в силу программных различий в поддержке шрифтов, которые по-разному отображаются в разных средах. Негативный эффект еще больше усугубляется при сложной верстке документов — с использованием таблиц и диаграмм.

«Проблема даже не столько в съезжании формата, сколько в широком использовании грамотными чиновниками инструментов Visual Basic и самописных макросов в Excel и Word, которые работают только в среде Microsoft Office», — добавляет в разговоре с CNews Алексей Смирнов.

Что дальше?

Собеседники CNews сообщают, что о каких-либо решениях Минкомсвязи по итогам совещания пока не известно, однако министерство готовит итоговый протокол.