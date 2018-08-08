«Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены

«Элвис-неотек» объявил о начале сбора предварительных заказов на поставку микропроцессоров для систем компьютерного зрения и IoT VIP-1, а также отладочных плат на основе этих процессоров.

По итогам применения микропроцессора VIP-1 в ряде российских технологических компаний стало ясно, что процессор VIP-1 имеет существенный потенциал для его использования в устройствах обработки и анализа изображений, встраиваемых изделиях, промышленной электронике. Сейчас компания «Элвис-неотек» расширяет пул своих технологических партнеров, производящих изделия на базе российского микропроцессора VIP-1.

«Наша компания видит большой потенциал использования процессора VIP-1 в отечественной электронной промышленности. Это обеспечит как рост доли отечественных продуктов в структуре цифровой экономики, так и повысит качественный уровень российской инновационной среды», — сказал генеральный директор «Элвис-неотек» Андрей Белоусов.

«Компания "Элвис-Плюс" планирует начать выпуск тонких клиентов на базе процессора VIP-1 в 2019 году», — сказал заместитель генерального директора «Элвис-Плюс» Сергей Панов.

«Мы поддерживаем продукты "Элвис-неотек" и подготовили дистрибутив системы "Альт" для процессора VIP-1. Сейчас ждём прикладное ПО от разработчиков», — комментирует генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

До конца сентября 2018 года «Элвис-неотек» собирает предварительные заказы на поставку микропроцессоров VIP-1 и отладочных плат на основе VIP-1. Стоимость процессора при заказе от 1000 процессоров составляет 5 000 руб. При заказе от 100 до 999 процессоров – 8 000 руб.

Отладочная плата представляет собой мезонинный модуль и материнскую плату к нему. Такое решение позволяет не только быстро начать работать с процессором, но и использовать модуль (50х50 мм) в своих разработках, не тратя силы и ресурсы на трассировку скоростных шин памяти. Это, в свою очередь, позволяет ускорить и удешевить разработку конечных изделий.

При заказе отладочных плат на базе процессора VIP-1 (от 10 штук) стоимость каждой составит 28 тыс. руб. Стоимость мезонинного модуля – 25 тыс. руб.

Поставка процессоров VIP-1 и отладочных плат запланирована на 1 квартал 2019 года.

Система-на-кристалле (СнК) VIP-1, разработана АО «Элвис-неотек» (Россия) и производится на заводе TSMC (Тайвань) по технологии КМОП с минимальными топологическими размерами элементов 40 нм. Размеры корпуса процессора составляют 19 мм x 19 мм, шаг выводов 0,5 мм Среднее энергопотребление процессора VIP-1 составляет 3 Вт.

В основе кристалла лежит сдвоенное ядро общего назначения — Dual CORTEX-A9 с максимальной частотой 1100 МГц и два специализированных DSP-ядра с плавающей точкой ELCore-30M с частотой до 912 МГц. Также в состав чипа входит графический 2D/3D акселератор MALI-300, аппаратный H.264 CBP Encoder и Decoder, Full HD (1920х1080) и аппаратный ускоритель для сжатия изображений по стандарту JPEG.

Процессор обладает широким набором периферии: Ethernet 10/100/1000, LPDDR2/DDR3, порт памяти NORMPORT для подключения памяти SRAM/PSRAM/ROM/NOR FLASH, порт памяти NANDMPORT для подключения памяти NAND FLASH, два SD/MMC порта, два многофункциональных порта MFBSP (LPORT, SPI, I2S, GPIO) с DMA, четыре универсальных асинхронных порта (UART), 128 мультиплексированных выводов GPIO, три порта интерфейса I2C, два порта интерфейса SPI, выделенный порт интерфейса I2S, 2 двухканальных контроллера ШИМ, 32-разрядный сторожевой таймер (WDT), два порта ввода видеоданных MIPI CSI со встроенными DMA и Image Preprocessor, порт вывода видеоданных (MIPI DSI, встроенное DMA).

Процессор VIP-1 подходит для создания на его основе видеокамер с аналитикой начального уровня «на борту» и разрешением до 5 МП, контроллеров для систем промышленной автоматизации, охранных и сигнализационных систем, контроллеров для управления БПЛА, устройств интернета вещей (IoT).

Для разработчиков устройств на базе процессора VIP-1 специалисты «Элвис-неотек» создали отладочные платы и embedded модули.