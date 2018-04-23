КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена»

КРОК объявил о том, что «Екатеринбург Арена» стал первым из семи стадионов, возводящихся в городах России специально к мундиалю, введенным в промышленную эксплуатацию.

Созданная КРОК инфраструктура полностью соответствует требованиям FIFA. На объекте, вмещающем 35 тыс. зрителей, КРОК спроектировал и внедрил более 20 слаботочных систем, в числе которых билетно-пропускная система, системы физической безопасности, телекоммуникаций, телетрансляции, мультимедиа, а также мониторинг инженерных систем.

Стадион «Екатеринбург Арена» — главная спортивная площадка Урала, которая позволит на высшем уровне провести матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Благодаря КРОК болельщики смогут на 100% погрузиться в атмосферу матча — современные мультимедийные экраны и интеллектуальная система звукоусиления позволят следить за ходом игры из любой точки стадиона. При этом делиться впечатлениями в социальных сетях в режиме реального времени станет еще проще благодаря качественному беспроводному интернету. Для маломобильных групп населения КРОК обеспечил безбарьерный доступ на стадион, а также применил специальные ИТ-решения для максимально комфортного просмотра матча.

Безопасность зрителей, спортсменов и сотрудников стадиона обеспечивают билетно-пропускная система и комплекс решений для противодействия террористическим актам. Оперативно реагировать в случае нештатных ситуаций позволяют внедренные КРОК системы мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИС и СМИК), передающие актуальные сведения о состоянии стадиона дежурно-диспетчерским службам объекта 24/7.

«Стадион работает как единый механизм. В режиме реального времени контролируется каждая составляющая процесса: от централизованного управления контентом на всех мультимедийных поверхностях и автоматической адаптации системы озвучивания к внешним условиям до функционирования всех инженерных систем объекта. Отмечу, что КРОК уже много лет в спорте. В числе наших проектов – создание инфраструктуры стадиона ФК «Краснодар» и ФК «ЦСКА», внедрение системы озвучивания чаши стадиона «Открытие Арена»», — отметил Андрей Корогодин, директор по работе с корпоративными заказчиками компании КРОК.

Специально для Чемпионата мира по футболу вместимость арены была увеличена с 23 до 35 тыс. зрителей. Согласно нормам FIFA, все болельщики должны разместиться на стадионе за 1 час. Для выполнения этого требования КРОК построил два дополнительных павильона досмотра с общей пропускной способностью 11 тыс. зрителей в час.

Одна из ключевых задач «Екатеринбург Арены» — обеспечить максимально комфортное пребывание болельщиков на трибунах во время матча. Для того чтобы зрителям были хорошо видны лучшие моменты игры, непосредственно в чаше стадиона КРОК установил два мультимедийных экрана размером 18х9 метров. Максимально четко расслышать звуки, вне зависимости от того, какое место занимает болельщик, позволяет внедренная КРОК интеллектуальная система звукоусиления. Она мгновенно реагирует на посторонние внешние шумы, подавляет эффект эха и в автоматическом режиме усиливает либо ослабляет основной звук стадиона.

Болельщики могут выходить в Интернет прямо во время матча и размещать фото и видео в социальных сетях. Для этого была создана Wi-Fi-инфраструктура в чаше стадиона (что является особенной технической задачей, так как в чаще сигнал может затухать) и прилегающей территории.

Зрители могут наблюдать за ходом матча не только с трибун, но и других зон «Екатеринбург Арены», например, из кафе. Для этого КРОК установил в помещении стадиона 250 экранов с системой IP-TV, часть из которых в термокожухах. Специальная система позволяет управлять содержание видеопотока для зрителей разных зон (VIP-ложи, магазина сувениров, фуд-корта), например, в какие-то зоны может транслироваться реклама, а в какие-то — матч в режиме онлайн. Даже находясь на подступах к стадиону зрители могут получать интересную информацию о предстоящей игре (статистика ЧМ 2018, состав команд, интересные факты) с двусторонних мультимедийных экранов 7х4 м.

На внешнем и внутреннем периметрах безопасности объекта КРОК установил турникеты для маломобильных групп населения, тем самым обеспечив безбарьерный и максимально комфортный доступ на стадион. Кроме того, слабослышащие посетители стадиона могут обратиться за помощью к стюардам и получить персональный радиоприемник, интегрированный с интеллектуальной системой звукоусиления.

КРОК оснастил трибуну для СМИ и пресс-центр современным мульдимедийным оборудованием. На рабочем месте каждого журналиста в трибуне для СМИ будет установлен персональный экран, с которого можно наблюдать игру в HD качестве. В пресс-центре внедрена система видеоконференцсвязи и система синхронного перевода, а для наглядного отображения информации установлены два проектора.

Первым рубежом безопасности служит более 80 полноростовых турникетов и более 100 считывателей билетов, установленных при входе на стадион в павильонах досмотра. Все считыватели объединены в общую сеть, синхронизированную с базой данных ФСБ, что позволяет предотвратить запуск нежелательных лиц на территорию. Размещение болельщиков согласно купленным местам, реализуется за счет турникетов на внутреннем периметре - зрители могут пройти по билетам только на свой сектор, в противном случае в доступе будет отказано. Информация о количестве прошедших и вышедших через турникеты болельщиков передается в единый центр управления стадионом (ЕЦУС). Поэтому службы безопасности могут в любой момент узнать точное количество человек на спортивной арене.

Для обеспечения антитеррористической защищенности стадиона КРОК установил в павильонах досмотра арочные металлодетекторы, интроскопы, а также датчики и приборы обнаружения радиоактивных и взрывоопасных веществ. Вход для VIP и VVIP также оснащен досмотровым оборудованием. Кроме того, транспортный КПП был оснащен шлагбаумами, боллардами и дополнительными средствами ограничения движения транспорта. Такие меры позволят предупредить противоправные действия, а также пресечь попытки пронести запрещенные предметы на объект.

Для организации безопасности «Екатеринбург Арены» были реализованы системы для государственных спецслужб и служб стадиона. Так, в интересах МВД, ФСБ и ФСО были подготовлены отдельные помещения с независимым сегментом системы связи и передачи данных. Инженерная инфраструктура и автоматические телефонные станции, развернутые КРОК, позволили обеспечить устойчивую связь для ведомств со своими подразделениями.

Чтобы различные службы стадиона (охрана, стюарды, диспетчеры и пр.) могли оперативно взаимодействовать между собой и максимально быстро реагировать на любые нештатные ситуации, КРОК создал отказоустойчивую цифровую телеком-платформу на базе решений Extreme Networks. На стадионе установлено современное сетевое оборудование, а к системе телефонии подключено более 400 сотрудников.

Также КРОК создал диспетчерскую для мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИС и СМИК). Это позволяет службе эксплуатации стадиона в режиме реального времени получать сведения о текущем состоянии объекта, а внешним городским службам — о предаварийном и аварийном состоянии инфраструктуры.

На автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора СМИС поступают параметры функционирования механических, электрических, противопожарных систем, а также систем безопасности и связи. Его задача — в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера оперативно информировать все необходимые службы для обеспечения максимально быстрого реагирования. Оператору СМИК поступает информация о состоянии несущих конструкций. Если будет выявлена деформация сооружения, он оперативно оповестит службы эксплуатации для принятия дальнейших мер согласно внутреннему регламенту.