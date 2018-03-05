Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud

Panasonic Россия, российское подразделение японской корпорации Panasonic, переводит критически важные бизнес-приложения в облако Техносерв Cloud. Решающим фактором при выборе поставщика услуги IaaS стало наличие у облачной платформы Техносерв Cloud полного набора сертификации в области безопасности информационных систем и защищенности персональных данных.

Напомним, что Техносерв Cloud базируется на двух платформах OpenStack и VMware и отвечает требованиям законов и приказов в области ИБ: №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №152-ФЗ «О персональных данных», приказы ФСТЭК России №17 и №21, №242-ФЗ (размещение ПДн на территории РФ). Платформа расположена в дата-центре DataPro, имеющем сертификацию на соответствие уровню доступности TIER III по классификации Uptime Institute.

«Перенос CRM-системы для корпоративных заказчиков Panasonic в облако расширяет наши возможности за счет повышения мобильности доступа при сохранении высокого уровня защиты информации и бесперебойности функционирования. Кроме того, достигается существенная экономия финансовых затрат и времени персонала на поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии в формате 24х7, а также возможность ее оперативного масштабирования, – сказал Рушан Богаутдинов, руководитель отдела проектов компании Panasonic Россия. – При выборе поставщика облачных услуг мы обращали внимание не только на доступность ресурсов и их надежность. Важным показателем стала проработанность вопросов информационной безопасности, в том числе защиты данных».

«Значительным преимуществом, которое отличает Техносерв Cloud от других провайдеров, является не просто соответствие всем требованиям госорганов к информационной безопасности. Мы обладаем разрешением на размещение в нашем облаке государственных структур, медицинских учреждений, страховых компаний и так далее, соответственно мы можем предоставить нашим заказчикам сервис по аттестации информационных систем на правах регулирующего органа. Это сокращает не только количество процедур, но и временные затраты – до 1-2 недель, – отметил Никита Дергилев, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. – О глубине проработки вопросов информационной безопасности на нашей платформе говорит также наличие в нашем виртуальном дата-центре специального сегмента, аттестованного на соответствие требованиям регуляторов для размещения 1 и 2 категории персональных данных».

Напомним, что Техносерв Cloud – это собственная облачная платформа компании «Техносерв». Сегодня заказчикам Техносерв Cloud доступны двенадцать облачных услуг, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: виртуальный дата-центр в сегментах «Защищенный» и «Закрытый» (под ФЗ-152), корпоративная почта, сервис деск и ITSM, объектное хранилище, база данных DBaaS (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA, резервное копирование, VDI, сервис обмена и синхронизации файлов, а также дополнительные услуги – защита от DDoS-атак, резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверов). Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7 по телефону и электронной почте.