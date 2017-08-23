Samsung представила фаблет нового поколения Galaxy Note8

Samsung Electronics представила Galaxy Note8. С Galaxy Note8 пользователи получают электронное перо S Pen, открывающее новые возможности для общения, «базграничный» экран, которым удобно пользоваться даже одной рукой, и лучшую камеру в истории смартфонов Samsung. Galaxy Note8 создавали с учетом потребностей современных пользователей и того, как они используют технологии.

«Мы благодарны пользователям за преданность смартфонам серии Galaxy Note – именно это вдохновило нас на усовершенствования, - сказал Ди Джей Кох, глава мобильного подразделения Samsung Electronics. – От «безграничного» экрана до улучшенного электронного пера S Pen и выдающейся основной двойной камеры, Galaxy Note8 позволяет людям осуществлять то, что раньше казалось невозможным».

Samsung представила серию Galaxy Note в 2011 г. С тех пор образовалось целое сообщество пользовастелей, объединенных любовью к большому экрану Note и электронному перу S Pen. По данным рыночных исследований Samsung, 85% пользователей Note заявили, что гордятся своим смартфоном и рекомендуют его друзьям, а 75% отмечают, что это лучшее устройство из всех, что у них были.

Galaxy Note8 получил самый большой экран в серии смартфонов Note, однако благодаря узкому корпусу устройство удобно держать одной рукой. 6,3-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Quad HD+ позволяет погружаться в просматриваемый контент и реже пользоваться прокруткой. Galaxy Note8 предоставляет больше пространства для просмотра видео, чтения или рисования – это идеальный многозадачный смартфон.

Пользователи смартфонов серии Note уже давно могли делать несколько дел одновременно благодаря функции двух активных окон. В Galaxy Note8 появилась новая функция App Pair («парные приложения»), которая позволяет создать один ярлык для двух приложений и разместить его на панели Edge, чтобы запускать две программы одновременно в режиме двух окон. Смотрите видео, переписываясь с друзьями, или подключитесь к конференц-звонку, держа документ с нужной информацией перед собой на экране.

С момента премьеры Note электронное перо S Pen являлось одной из характерных особенностей этой серии. С Galaxy Note8 улучшенный S Pen открывает новые способы писать, рисовать, взаимодействовать со смартфоном и общаться с друзьями. Новейшее электронное перо получило более тонкий наконечник, улучшенную чувствительность к силе нажатия, а также функции, которые позволяют пользователям уникально выразить свои мысли и эмоции.

Функция «Анимированные сообщения» позволит продемонстрировать эмоции наглядно и рассказать выразительные истории. С Galaxy Note8 можно делиться анимированными текстами или рисунками с друзьями, использующими разные платформы, которые поддерживают анимированные GIF-изображения. Это новый способ работы с S Pen, позволяющий обмениваться более эмоциональными сообщениями.

Функция «Всегда активный экран» (Always On Display) позволяет быть в курсе поступивших уведомлений без разблокировки смартфона. В Galaxy Note8 эта функция стала еще совершеннее. «Экранный блокнот» позволяет хранить на телефоне до 100 страниц заметок, которые можно сделать сразу после извлечения S Pen, «закреплять» заметки на выключенном экране и впоследствии легко их редактировать.

Для зарубежных поездок или чтения текста на незнакомом языке пригодится улучшенная функция перевода с помощью S Pen. Она позволяет быстро переводить не только отдельные слова, но и целые предложения на 71 языке, а также моментально конвертировать иностранные валюты и единицы измерения. Для этого достаточно навести электронное перо на нужное слово на экране смартфона.

Galaxy Note8 получил две 12-мегапиксельные основные камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Для съемки с интересными эффектами имеется функция «Живой Фокус», предназначенная для регулировки степени размытости фона, и позволяющая настраивать эффект «боке» и в режиме превью, и уже после того, как снимок будет сделан.

В режиме «Двойная съемка» оба объектива основной камеры делают по снимку одновременно и позволяют сохранить две картинки: одну – с приближением, а вторую - широкоугольный снимок, демонстрирующий весь фон.

Galaxy Note8 – новейшее устройство серии Galaxy с массой уникальных функций и возможностей, которые обеспечивают уникальные впечатления от использования мобильных устройств. Четыре года назад Samsung представила первое устройство Galaxy, защищенное от воды. Сегодня же можно взять Galaxy Note8 практически куда угодно – ведь и сам смартфон, и S Pen защищены по стандарту IP68. Электронным пером можно пользоваться даже под водой.

Два года назад компания представила первое устройство Galaxy с беспроводной зарядкой. Galaxy Note8 поддерживает самые передовые технологии беспроводной зарядки, так что теперь не придется возиться с проводами и портами, чтобы легко и быстро подзарядить смартфон.

Galaxy Note8 предлагает ряд возможностей для биометрической аутентификации, включая сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза. Samsung Knox обеспечивает сверхнадежную защиту аппаратного и программного обеспечения, а благодаря функции «Защищенная папка» персональные и профессиональные данные хранятся отдельно.

C 6 ГБ оперативной памяти, 10-нм процессором и расширяемой памятью объемом до 256 ГБ смартфон справится с интернет-серфингом, онлайн-трансляциями, играми и сможет выполнять несколько задач одновременно.

Портативная док-станция Samsung DeX позволяет использовать смартфон как персональный компьютер. Создавайте перезентации, редактируйте документы и ближе рассматривайте фотографии на большом экране.

Владельцы Galaxy Note8 смогут раскрыть весь спектр возможностей смартфона благодаря таким продуктам и сервисам Samsung, как очки виртуальной реальности с джойстиком Gear VR, носимое устройство Gear S3, фитнес-браслет Gear Fit2, панорамная камера Gear 360, платежный сервис Samsung Pay и приложение для спорта и здорового образа жизни Samsung Health.

Аккумуляторы Galaxy Note8 прошли 8 ступеней проверки безопасности – самое тщательное тестирование в отрасли.

«Мы плотно сотрудничали с Samsung, чтобы существенно продвинуться в науке создания смартфонов и обеспечения их безопасности. В результате Galaxy Note8 успешно прошел ряд тщательных проверок аккумулятора и всего устройства. Мы с радостью ждем продолжения нашего стратегического сотрудничества с Samsung, чтобы помочь компании убедиться в безопасности устройств для всех пользователей», - сказал Саджив Джесудас (Sajeev Jesudas), президент UL International.

Galaxy Note8 поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в трёх цветах «Черный бриллиант», «Желтый топаз» и «Синий сапфир».