Клик на старт: как устроены современные школы

Поколение Z растет в среде с развитыми цифровыми технологиями. Гаджеты для них больше чем игрушки: это связь с близкими и миром, источник новых знаний и вдохновения. А wi-fi – неотъемлемая потребность. Как школа откликается на трансформацию запросов современных детей – рассмотрим на примере Московской электронной школы (МЭШ).

а как у нас?

Цифровая эволюция

На смену старым профессиям приходят новые, неизвестные раньше. В дело вступают искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн. Технологии стремительно развиваются и требуют от современных школьников новых компетенций: умения ориентироваться и уверено работать в цифровом пространстве. На первый план выходят навыки поиска информации и проверки фактов, а зубрежка учебников и вручную написанные конспекты уходят в прошлое.

Сфера образования чутко реагирует на перемены в мире и постепенно трансформируется. Становятся популярными цифровые форматы: онлайн-тесты, презентации, электронные учебники и обучающее видео – это подтверждают исследования TAP Advisors, J’son & Partners Consulting, Ambient Insight и Edutainme: рынок онлайн-образования в России растет на 17-25% в год.

Цифровизация – дело национальной важности. В прошлом году в России принята «Стратегия развития информационного общества на 2017-2030 годы». В ее основу легли принципы общедоступности информации и возможность выбирать средства получения знаний при работе с информацией.

«Нам предстоит кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня – добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях – от школы до высших учебных заведений. И конечно, развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов», – заявил Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме.

Современная школа меняется, создает условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования. Показательный пример – проект Московская электронная школа (МЭШ), который стартовал в сентябре 2016 года.

Цифровая школа изнутри

Московская электронная школа создается учителями, родителями и государством совместно. Работа строится по принципу краудсорсинга: москвичи высказывают пожелания и таким образом помогают сервису развиваться.

МЭШ – это инфраструктура и сервисы. К инфраструктуре относятся Wi-Fi-точки с высокоскоростным доступом в интернет, школьные серверы, система видеонаблюдения и турникеты на входе, интерактивные панели и ноутбуки учителей. Сервисы – это Электронный журнал и дневник и Библиотека электронных образовательных материалов.

После установки оборудования в школу на два месяца приходит тьютор. Он помогает учителям разобраться в технологиях. Также преподавателей удаленно консультируетситуационный центр на базе Городского методического центра и служба поддержки ДИТ. Часто школьники сами подсказывают учителям, потому что справляются с этой задачей ничуть не хуже взрослых, – они с детства приучены к компьютерам и свободно ориентируются в интернете.

Уходят в прошлое • Бумажные дневники и журналы

• Тяжелые учебники

• Перегруженные рюкзаки

• Скучные уроки

• Бумажные записки учителям о пропусках уроков

• Страхи родителей: дошел ли ребенок до школы, не забыл ли пообедать

Школа становится все более прозрачной и открытой. К 2018 году 100% московских школ используют единый Электронный журнал и дневник – это 1,5 млн пользователей, 750 тыс. которых посещают ресурс еженедельно. Это значит, что родитель в любой момент – по дороге на работу, во время обеденного перерыва или в свободную минуту – может проверить оценки, узнать, какие предметы даются ребенку лучше всего, и быть в курсе последних школьных новостей.

Электронный дневник – это еще и инструмент для общения. В режиме чата родитель может задать учителю вопрос и предупредить, если школьник пропустит занятие по болезни или семейным обстоятельствам – больше никаких бумажных записок и телефонных звонков.

Родители спокойны: система «Проход и питание» («Москвенок») фиксирует, когда ребенок пришел в школу и не забыл ли поесть в столовой. Если он прогуливает уроки, в журнале автоматически появится «н» – тогда учитель свяжется с мамой или папой. Таким образом, школа становится ближе к родителям.

Железная мотивация

Учителям уже сложно конкурировать с гаджетами в борьбе за внимание детей. Монотонные и однотипные уроки куда скучнее, чем новое видео блогера или клип рэп-звезды на YouTube.

Что получают ученики в электронной школе? Обучение в привычной и интересной для них среде: дети рисуют стереометрические фигуры на интерактивной панели и рассматривают 3D-модели, учат уроки по электронным учебникам и оставляют прямо в них заметки, посещают виртуальные лаборатории, смотрят познавательные видео и играют в образовательные онлайн-игры.

Библиотека МЭШ в цифрах • 487 учебных пособий

• Более 50 тыс. тестовых заданий

• 8400 интерактивных образовательных приложений

• Хрестоматия по истории науки в 11 томах (2500 авторских текстов)

• 181 художественное произведение школьной п¬рограммы в электронном виде

• 6 лабораторий по физике, планиметрии и стереометрии, алгебре, истории и географии практических работ

Мультиформатность и проектный подход помогают удерживать внимание детей и делают учебу захватывающей. В базу электронной школы загружаются результаты олимпиад, дипломы за участие в конкурсах и концертах – так формируется онлайн-портфолио, которое сыграет в пользу одаренного абитуриента во время поступления в вуз.

В Библиотеке МЭШ хранятся учебники по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. В школу можно ходить с одним планшетом. С одной стороны, нагрузка на позвоночник уменьшается в разы. А с другой – школьники теперь не могут забыть учебник дома – библиотека всегда под рукой, не говоря уже о том, что получать знания можно дистанционно.

При этом цифровая школа построена так, чтобы учитывать особенности ученика, не перегружать, а выстраивать индивидуальную программу обучения. Это важно, потому что будущий инженер предпочтет решать задачки повышенной сложности по математике, а биолог – посмотреть документальный фильм про животных в Африке. Каждое домашнее задание на шаг приближает ребенка к его цели, он получает знания и компетенции, которые пригодятся в будущем.

Учителя-супергерои

Учитель в цифровой школе – это наставник, который направляет и ориентирует детей в цифровом пространстве. Бумажной волокиты становится меньше: не нужно вручную переписывать список класса, план урока и домашние задания. Оценки в электронный журнал проставляются в пару кликов с любого гаджета, а методический план автоматически подгружается из ранее загруженного календарно-тематического планирования. Текущие средние баллы теперь рассчитываются компьютером, что помогает родителям сориентироваться в общей успеваемости ребенка.

Постепенно программа возьмет на себя проверку контрольных и домашних работ. Технологии освобождают учителей от рутины и оставляют время для творчества: чтобы задействовать техническую оснащенность класса и сделать уроки интереснее.

В Библиотеке МЭШ уже размещено 22 тыс. сценариев по разным предметам. Каждый из них разработан в трех вариантах: для интерактивной панели, устройств учеников и ноутбука учителя. С помощью конструктора урока учитель может выбрать лучшие сценарии коллег, скомпилировать сценарий из них или создать свой уникальный материал.

Авторы популярных материалов получают денежное поощрение – 270 учителей из 143 школ уже стали обладателями грантов на 20,36 млн руб. Сумма варьируется от 300 руб. за до 150 тыс. руб. за единицу контента в зависимости от его вида и популярности в учительской среде.

МЭШ – это первый шаг в создании единой образовательной цифровой среды. В России разворачивается проект «Цифровая школа» – электронная школа, но в масштабах страны. Аналогичная программа стартовала в Польше в 2012 году, а в США, например, даже появились виртуальные образовательные учреждения. Подобные проекты помогают школам находить общий язык с поколением Zи воспитывать профессионалов цифровой эпохи.