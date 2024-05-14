Российский ИКТ-сектор растет вдвое быстрее всей экономики страны

Рост российского ИКТ сектора

Российский ИКТ сектор показывает положительную динамику развития. Темпы его роста почти вдвое выше, чем у всей экономики в целом.

Исследование на эту тему провели аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором подвели итоги деятельности организаций сектора ИКТ и его сегментов — ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами за 2023 г.

Исследование показало, что сектор ИКТ успешную адаптировался к пост санкционным условиям. Объемы реализации собственных ИТ-решений и услуг значительно увеличились. Сокращение проектов по внедрению иностранного ПО компенсировалось продажами и внедрением отечественного ПО массового использования, услугами заказной разработки и поддержки ИТ-систем, а также ростом спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS).

Image by snowing on Freepik Сектор ИКТ продемонстрировал положительную динамику развития

Аудитория и монетизация потребительских онлайн-сервисов значительно увеличились. Компании ИТ-отрасли увеличили объем инвестиционных вложений в полтора раза, несмотря на увеличение стоимости закупаемого оборудования и зарплат ИТ-специалистов. Непрерывный рост численности персонала ИТ-отрасли в прошлом году также свидетельствует о увеличении реального объема ИТ-разработок.

Показатели развития сектора ИКТ

Выручка от объема реализованных товаров, работ, услуг в ИКТ в 2023 г. увеличилась на 19,6% (до 6478,9 млрд руб., а прирост составил 1060,9 млрд руб.) по сравнению с показателем 2022 г. Эти темпы роста вдвое выше, чем у всей экономики в целом, пишут аналитики ВШЭ (темпов роста экономики в целом они не приводят).

Высшая школа экономики График тенденции развития сектора ИКТ

В 2023 г. доля ИКТ в общем объеме реализации товаров, работ и услуг увеличилась с 4,1% в 2022 г. до 4,4% в 2023 г. В то же время, доля ИКТ в общем объеме инвестиций выросла с 4,0% до 4,5%.

Самые высокие темпы роста были зафиксированы в IV квартале 2023 г., и составили 31,6% по сравнению с IV кварталом 2022 г.



Высшая школа экономики Объем реализованных товаров

Позиции ИТ-отрасли продолжают укрепляться: годовой прирост реализации товаров, работ, услуг достиг 669,4 млрд руб. (30,9%) и на данный момент ее объем составляет 2835,6 млрд руб. Значительный рост отмечается в производстве продукции ИКТ — 134,8 млрд руб. (16,9%). Также увеличилось количество численность работников ИКТ. В основном, из-за роста потока людей, идущих работать в ИТ. В среднем за год численность оценивается в 1,4 млн человек, что на 6,2% больше, чем в 2022 г.

Высшая школа экономики Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

Инвестиции в основной капитал увеличились на 33% (288,3 млрд руб.) по сравнению с 2022 г. Основными инвесторами в секторе ИКТ остаются сфера телекоммуникаций, которая представляет 48% всех инвестиций в сектор, и ИТ-отрасль с долей в 35%. Годовой прирост инвестиций в этих сегментах составил 18,2% (86,4 млрд руб.) и 46,7% (44,8 млрд руб.) соответственно. Наибольший рост показал сегмент производства ИКТ, увеличившись в 1,8 раза.

Высшая школа экономики Инвестиции в основной капитал по сегментам сектора ИКТ

Зарплаты тоже выросли

В 2023 г. среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ составила 130,1 тыс. руб., что на 17,5 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году — увеличение на 15,5%. В IV квартале 2023 г. среднемесячная заработная плата составляла 147,4 тыс. руб., что является увеличением на 21,4% по сравнению с IV кварталом 2022 г. Заработная плата в секторе ИКТ превышает среднюю по экономике в целом за 2023 г. в 1,76 раза.

Высшая школа экономики График роста зарплат

Максимальный разрыв был замечен в I квартале — 1,84 раза, в II и III кварталах он сократился до 1,72–1,73 раза, а в IV квартале снова немного возрос до 1,76 раза. В декабре 2023 г. заработная плата в секторе ИКТ достигла максимального уровня — 185,6 тыс. руб., что на более чем 40% превышает значения за октябрь и ноябрь из-за выплаты годовых премий. По сравнению с декабрем 2022 г. показатель увеличился на почти четверть (+23,7%).

Высочайший уровень заработной платы среди сегментов сектора был зафиксирован в ИТ-отрасли (включая другие ИТ-услуги) — 149,4 тыс. руб., что превышает прошлогодний показатель на 14%. В IV квартале средняя заработная плата в этом сегменте достигла максимума — 169,3 тыс. руб. (+19,4% в сравнении с IV кварталом 2022 г.).

Следующий по величине заработной платы сегмент — оптовая торговля ИКТ-товарами. В 2023 г. здесь работники в среднем зарабатывали 128 тыс. руб. (+5,1% по сравнению с 2022 г.). В IV квартале средняя заработная плата в этом сегменте была 121,5 тыс. руб., что означает увеличение на 13,8% по сравнению с IV кварталом 2022 г.

Средняя заработная плата работников в производстве ИКТ составила 98,2 тыс. руб., что на 28,2% превышает уровень предыдущего года. Такой высокий темп роста позволил сегменту производства опередить сферу телекоммуникаций по уровню заработной платы в 2023 году. В IV квартале заработная плата в этом сегменте составила 111,2 тыс. руб. (+22,9% к IV кварталу 2022 г.).

Наименьший средний уровень заработной платы в ИКТ-секторе наблюдается в сегменте телекоммуникаций – 95 тыс. руб., что на 10,3% выше, чем в предыдущем году. В IV квартале средняя заработная плата в этом сегменте составила 110,7 тыс. руб., увеличившись на 22,8% по сравнению с IV кварталом 2022 г.

Причины роста

Высокие темпы роста производства компьютеров и другой вычислительной техники в полтора раза обусловлены завершением крупных импортозамещающих инвестпроектов, начатых в 2022 г., которые главным образом предполагают сборку из иностранных компонентов. Объемы производства телекоммуникационного оборудования в прошедшем году оставались практически неизменными, несмотря на увеличение инвестиций в 2,2 раза, что, как ожидается, приведет к росту выпуска в будущем.

Высшая школа экономики Детализация по видам экономической деятельности

Инвестиции в производство электронной компонентной базы увеличились в 2,7 раза. В целом в сегменте производства информационно-коммуникационных технологий зарплаты увеличились наиболее значительно (+28,2%); это может свидетельствовать о нехватке соответствующих специалистов (их численность в сегменте возросла на 5,9% за год).

В сегменте телекоммуникаций стоимостной объем предоставления услуг вырос почти в том же темпе, что и в целом по экономике. Одновременно продолжалась характерная для этого сегмента оптимизация персонала. Операторы фиксированной связи увеличили объем инвестиций практически на треть, ощущая себя более уверенно, в то время как в сегменте мобильной связи капитальные вложения оставались примерно на уровне 2022 г., в связи с ограничениями на импорт базовых станций.