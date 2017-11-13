Индустрия 4.0 обрастает мифами

Сознание человека устроено таким образом, что любая неизвестность его одновременно и притягивает, и пугает. И там, где рациональных объяснений не хватает, реальность переплетается с воображением. Индустрия 4.0 поражает скоростью, с которой изменения становятся частью жизни, и люди задаются вопросом – что станет итогом этих изменений. Несмотря на то, что вокруг четвертой промышленной революции рождаются различные мифы, и футурологи, и ИТ-профессионалы склоняются к позитивным сценариям будущего мира информационных технологий.

Благодаря Индустрии 4.0 на смену знаменитому принципу Парето «20 на 80» может прийти новый – «10 на 90». Его сформулировал генеральный директор The Futures Agency Герд Леонард: «Новые технологии несут лишь 10 процентов угроз и 90 процентов возможностей». При этом, по мнению футуролога, опасности несут в себе именно те направления, которые считаются наиболее перспективными для развития: интернет вещей, искусственный интеллект, роботизация, биотехнологии. Так как развитие науки не остановить, с возможными негативными последствиями приходится мириться. Однако, концентрируясь на угрозах, люди перестают видеть возможности, создавая вокруг себя стену страха перед будущим.



Миф №1. Технологии оставят людей без работы



Наступление цифровой эпохи началось с бизнеса, который быстро оценил выгоды цифровой трансформации: снижение издержек, более кастомизированный подход к клиентам, автоматизация рутинных процессов и так далее. Промышленный интернет вещей в совокупности с невероятными вычислительными мощностями уже сейчас позволяет в режиме реального времени отслеживать работу оборудования, предсказывать поломки или необходимость плановых ремонтов, выбирать оптимальные режимы работы. Системы машинного обучения и нейронные сети обрабатывают пользовательские данные и с высокой точностью определяют покупательское поведение, способны делать выводы о платежеспособности клиента. Информационные технологии стали заменять людей в процессах, связанных с обработкой данных, то есть требующих исполнительности и внимательности.



Ситуация во многом сходна с периодом третьей промышленной революции, когда ручной труд активно замещался роботизированным, автоматизированным производством. Возникает закономерный вопрос: что делать с огромным количеством людей, которые останутся без работы?



По мнению Скотта Келли, директора по трансформациям Hitachi Vantara, новые технологии, появлявшиеся во все промышленные революции, были призваны не заменить людей, а облегчить им работу. Сейчас речь идет об избавлении людей от рутинных задач, что позволит, во-первых, переключиться на задачи творческие, а во-вторых, сохранить свободное время для семьи или хобби. С другой стороны, промышленная революция создает новые профессии, а значит и новые рабочие места. Герд Леонард заявляет, что в течение ближайших десяти лет 70% профессий будут совершенно новыми и незнакомыми для нас, а это – новые возможности для развития.



Миф №2. Искусственный интеллект поработит человека, а роботы захватят мир



В отличие от осязаемой проблемы потери рабочих мест, страх перед искусственным интеллектом – это иррациональный страх перед неизведанным. Управляющий партнер и генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов разделяет два представления об искусственном интеллекте – техническое и фантастическое. С технической точки зрения искусственный интеллект функционирует уже давно. Начиная от простейших задач, таких как проверка орфографии в текстовом редакторе, заканчивая системами управления самолетами или распознавания лиц.



В 2017 г. самообучающаяся программа по игре в го AlphaGo, разработанная инженерами Google, не только обыграла сильнейших игроков планеты, но и провела тестовые партии сама с собой, совершенствуя алгоритмы игры. Разработчики добились того, что искусственный интеллект смог развиваться без внесения данных в систему извне. Однако компьютеры не способны самостоятельно ставить себе задачи – они действуют в рамках правил, установленных человеком. Так, разработчики AlphaGo заявили, что вскоре программа отправится «на пенсию», после чего ее задействуют в решении глобальных проблем, таких как поиск лечения болезней, сокращение энергопотребления и др.



По мнению Герда Леонарда, сегодня правильнее говорить не об AI (Artificial Intellect, искусственный интеллект), а об IA (Intelligent Assistant, интеллектуальный помощник). Эти системы действительно способны существенно облегчить жизнь людей. Например, решение Hitachi для железных дорог позволяет не только оценивать состояние подвижного состава, но и изменять график движения поездов в зависимости от загрузки вагонов. Более глубокая интеграция с другими системами городского транспорта и пользовательскими устройствами позволит в перспективе управлять людскими потоками: предлагать удобные маршруты в режиме реального времени, выстраивать график передвижения по городу, исходя из календаря встреч, подсказывать, на какую платформу приходит поезд и где лучше находиться, чтобы быть ближе к вагону и месту. В будущем, считает Алистер Дормер, глобальный президент железнодорожного бизнеса Hitachi, мы сможем прийти к более динамичному расписанию транспорта, которое будет зависеть не от традиционного фиксированного расписания, а исходя из пассажиропотока.

Примерно та же ситуация с роботизацией: машины делают то, что в них заложили люди. Японский робот-навигатор Emiew3 способен распознавать эмоции и приходит на помощь людям в магазинах и аэропортах. Искусственный интеллект способен определить потерявшегося человека и оценить его эмоциональное состояние. Робот умеет распознавать языки и вести беседу на родном языке собеседника. Он может отвечать на вопросы, сопровождать человека самостоятельно или поручать это своим «собратьям». При этом внешний вид Emiew3 – что-то среднее между игрушечным котенком и ребенком – вызывает исключительно положительные эмоции.



Миф №3. Технологии вмешиваются в частную жизнь



Еще одним глобальным вызовом новых технологий становится защита частной жизни. Системы слежения выходят за рамки онлайн-пространства: нейронные сети обеспечивают скорость работы, достаточную для распознавания и анализа лиц в режиме реального времени. Не так давно ДИТ Москвы объявила о внедрении в городскую систему видеонаблюдения технологию распознавания лиц. Система сравнивает результаты с базами данных МВД, что позволяет вычислить преступников. При этом доступ к данным системы ограничен исключительно рамками расследований силовых структур.



Президент Hitachi Тошиаки Хигашихара представляет «умный» поезд в Милане на форуме социальных инноваций 2017

Те же технологии находят и более широкое применение в социальных проектах. Например, представленный в 2017 г. в Милане на форуме социальных инноваций поезд Hitachi оснащен системой распознавания лиц, которая позволяют формировать черные списки нежелательных пассажиров, находить потерявшихся детей или владельцев забытого багажа. Таким образом, разработчики смотрят не с позиции вмешательства, а, наоборот, защиты частной жизни.



Что нас ждет после революции?



В эпоху четвертой промышленной революции искусственный интеллект и машинное обучение применяется в том числе для совершенствования самих информационных технологий. В ближайшей перспективе это приведет к экспоненциальному развитию индустрии 4.0.



В ближайшие 20 лет человечество изменится больше, чем за последние 300 лет







Источник: Герд Леонард, 2017



Например, платформа для интернета вещей Lumada от Hitachi Vantara использует принципы предиктивной аналитики для оценки собственной работоспособности, то есть позволяет развивать систему практически в режиме реального времени в том направлении, которое обеспечит максимальную производительность и минимальные риски отказов. Кроме того, она спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимально быстрое развертывание и при этом гибкую настройку под задачи клиента. То, на что раньше уходили месяцы и годы (проектирование системы, разработка модулей, внедрение, исправление ошибок) теперь решается в течение нескольких дней.



Технологии становятся все более доступными с точки зрения стоимости внедрения и владения, а значит могут быть использованы государством для проектов, которые не приносят сиюминутной прибыли, решают социальные задачи. Это может быть энергетика, медицина, сохранение ресурсов, мобильность населения и многие другие. «Между крупными компаниями и государственными органами всегда есть и будет тесная связь. Крупный бизнес шире видит вызовы, в том числе социальные, с которыми государства сталкиваются в эпоху цифровой трансформации и предлагает свои решения для минимизации негативного воздействия», – говорит Скотт Келли.



Очевидно, что в ближайшем будущем развитие технологий станет катализатором более широкого социального применения достижений индустрии 4.0. Это позволит сохранить пропорцию «10 на 90», которая, за счет фокуса на возможностях, обеспечит переход человечества на принципиально новый уровень жизни.

