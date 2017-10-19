Игорь Минаев: В современной экономике информация – самый критичный актив бизнеса

Более двух лет тому назад компания Veritas выделилась в самостоятельное подразделение и была приобретена частным инвестиционным фондом. Сегодня решения Veritas использует 86% компаний, входящих в список Fortune 500. Veritas является лидером квадранта Gartner на протяжении многих лет. За последние 2 года компания выпустила целый спектр новых решений. О том, как развивается компания на российском рынке, рассказывает Игорь Минаев, старший региональный менеджер Veritas в России и странах СНГ.

CNews: Как развивается компания Veritas после отделения от Symantec?

Игорь Минаев: Многие хорошо помнят компанию Veritas с начала 2000-х годов и ее решения по непрерывности бизнеса. В 2014 году Veritas была приобретена частным инвестиционным фондом The Carlyle Group. После оптимизации деятельности компании, новые инвесторы выделили приоритетные направления и планы по разработке и выводу новых решений, а также произвели более плотную интеграцию компонент уже существовавших решений.

Сегодня Veritas есть, чем гордиться! За последний год компания выпустила шесть новых продуктов. Только в сегменте решений по защите и восстановлению данных Veritasявляется обладателем более 500 патентов. Компания более 10 лет занимает позиции лидера в квадранте Gartner, и ее решения используют 86% компаний из списка Fortune 500. То есть по всем позициям компания на данный момент переживает ренессанс!

CNews: Какие новые продукты выпустила Veritas в последнее время?

Игорь Минаев: Veritas фокусируется на нескольких направлениях развития.

Игорь Минаев: За последний год компания выпустила шесть новых продуктов

Во-первых, мы помогаем заказчикам защищать и управлять самым критичным активом для большинства компаний – информацией.

Идея достаточна проста. Необходимо понять, отыскать, где хранятся данные в компании, какие приложения или системы являются их источниками, какими приложениями и как они используются, кто к ним обращается, как реализовано разграничение прав доступа и как эти данные защищаются.

При этом, что касается защиты и хранения данных, здесь возможны разные сценарии, включая интеграцию с частными и публичными облаками.

Компания вывела на рынок сервисы, которые облегчают миграцию в наиболее известные, популярные облачные платформы, такие как Amazon, Microsoft Azure, Google, IBM.

Во-вторых, мы четко понимали, что важно предоставить инструмент, решение, которое позволит клиенту закрыть весь описанный выше цикл. Разроненные решения давно присутствуют на рынке, но сложность, как всегда, заключается в интеграции этих шагов.

Поэтому мы анонсировали комбинированное решение по управлению данными – Veritas360 Data Management. Цифра 360 подчеркивает законченность решения, так сказать полный цикл.

Сейчас в состав 360 Data Management входит 6 компонент: защита данных и инструмент анализа структуры хранения данных в компании, инструментарий для обеспечения непрерывности ИТ-сервисов и миграции в облака, а также средства оптимизация используемых ресурсов, в частности, систем хранения данных.

В зависимости от необходимого класса защищы даных и приложений, клиент может выбрать любой из интересующих пакетов: золотой, серебряный и бронзовый, каждый из которых предлагает разные по функциональному наполнению комбинации интегрирующихся между собой решений Veritas.

Игорь Минаев: Мы помогаем заказчикам защищать и управлять самым критичным активом для большинства компаний – информацией

Компоненты легко разворачиваются, связаны между собой, что позволяет максимально задействовать механизмы взаимодействия между приложениями. В результате клиент получает современный законченный инструмент, который позволяет управлять любой инфраструктурой: и физической, и виртуальной, как гибридной, так и облачной. ИТ-Руководитель может легко использовать подробную информацию о том, где и какие данные хранятся, как они перемещались, какие из них часто используются и критичны, а какие – нет.

Если же у клиента исключительно базовые потребности в защите данных в физической или виртуальной среде, то и ему мы готовы предложить оптимальное решение.

CNews: На кого ориентированы золотой, серебряный и бронзовый пакеты?

Игорь Минаев: Бронзовый пакет ориентирован на компании, для которых главная задача – обеспечить надежное и экономичное хранение данных. Он содержит функционал по защите данных, поиску информации и ее визуализации. При этом клиент получает современный мощный инструмент защиты данных, который доказал свою эффективность, к примеру, во время последних вирусных атак WannaCry и Petya.

Пакеты решений Veritas

В серебряном пакете к перечисленной ранее функциональности добавляется еще обеспечение непрерывности ИТ услуг, инструменты для восстановления физической и виртуальной инфраструктуры после сбоев. Данный пакет, как правило, рассчитан на распределенную инфраструктуру, в которой задействованы основной и резервный ЦОДы.

Золотой пакет ориентирован на организации, у которых помимо всего прочего стоит задача оптимизации использования ресурсов систем хранения данных. В этом пакете включена реализация управления копиями данных, а при помощи высокопроизводительного SDS-решения VeritasAccessзаказчик получает возможность построить гибкое, экономичное хранилище, максимально утилизируя имеющуюся аппаратную инфраструктуру.

Наши маркетологи хорошо поработали над оптимизацией стоимости пакетных решений. Поэтому приобретение даже бронзового пакета позволяет инвестировать меньше, чем если бы вы приобрели каждое из входящих в него решений по отдельности.

И еще раз подчеркну, что развертывание такого пакета существенно снижает затраты как на начальной фазе, так и при последующей эксплуатации.

CNews: Какие еще новые решения доступны российским заказчикам?

Игорь Минаев: На локальном ИТ-рынке у нас достаточно интересные предложения для всех сегментов бизнеса и организаций.

Вообще, историческое развитие определенных линеек, в частности решений в области отказоустойчивости и систем резерного копирования Netbackup конечно же накладывали свой отпачаток и сформировали свою базу клиентов, в которой преобладают компании крупного и среднего уровня. Тем не менее, в развитии решений СРК от Veritas разработчики всегда поддерживали в прекрасной форме и «младшего брата» Netbackup – продукт Backup Exec. Он ориентирован на компании малого и среднего бизнеса. Последняя версия Backup Exec 16 поддерживает всю современную функциональность решений по резервированию данных корпоративного класса и поддерживает целый ряд уникальных возможностей.

Игорь Минаев: Мы позволяем максимально утилизировать емкости по хранению данных, путем построения недорогих, но высокоскоростных файловых хранилищ

Во всех сегментах рынка тенденция такова, что у компаний объективно из года в год растут обьемы данных. Это вызвано и внедрением новых сервисов, приложений и переходом к цифровой экономике в целом, ведь ИТ все активнее проникают во все сферы. Также растет потребность клиентов в оптимизации хранения данных. Как следствие, из года в год растут затраты на приобретение аппаратного обеспечения. На этом фоне возрастает спрос на программно-определяемые SDS-хранилища. Идея-то проста! Мы позволяем максимально утилизировать емкости по хранению данных, путем построения недорогих, но высокоскоростных файловых хранилищ. У нас уже есть примеры, когда клиент, используя Veritas Access получал дополнительно полезное пространство в несколько Пбайт.

Помимо программного обеспечения мы предлагаем программно-аппаратные комплексы Netbackup Appliances. Эти решения позволяют быстро и эффективно развернуть систему по принципу «пришел-включил», позволяя развернуть систему резервного копирования с нуля за минимальный промежуток времени и избежать рисков плохой интеграции отдельных компонентов между собой.

CNews: Чем, по вашему мнению, может гордиться Veritas?

Игорь Минаев: Люди и решения! Другого в ИТ нет и не будет! За последние 10-12 лет кардинально изменился ИТ-ландшафт большинства компаний. На смену физической инфраструктуре чаще приходит виртуальная или облачная инфраструктура, на рынке появились абсолютно новые имена. Однако Veritas продолжает наращивать портфель инновационных решений. Фактически мы были и остаемся лидерами, во многом формируем повестку развития, к примеру, систем по защите данных компаний. Сейчас мы для каждого класса клиентов предлагаем свои подходящие решения. Отдельно стоит упомянуть локальную экспертизу, большой штат архитекторов и консультантов, которые могут подсказать необходимые сведения о функциональности решения, помочь правильно подобрать различные компоненты и развернуть решение так, чтобы оно стабильно работало в инфраструктуре заказчика, в том числе в самые критичные моменты.

Игорь Минаев: Veritas продолжает наращивать портфель инновационных решений

CNews: Как вы чувствуете себя на российском рынке в условиях курса на импортозамещение?

Игорь Минаев: Мы все знаем примеры прекрасных решений российского производства. Появились национальные производители аппаратного обеспечения. Что же касается специализированных решений по защите и отказоустойчивости данных и приложений, то здесь западные производители лидируют с серьезным запасом. Это достаточно специфичный сегмент, затратный с точки зрения разработки качественного мультиплатформенного решения. Вижу, что несмотря на все попытки, быстро компенсировать отставание все еще проблематично. Особенно, если клиентские системы работают под реальными нагрузками и приходится соблюдать SLA.

Мы активно развиваем партнерскую сеть и проводим обучающие семинары как для клиентов, так и для партнеров. Среди наших партнеров почти все крупнейшие игроки, такие как «Инфосистемы Джет», «Крок», «Ай-Теко», «Ланит», «Техносерв», IBS и много других компаний.

24 октября в Москве пройдет наше ежегодное технологическое мероприятие – конференция, посвященная нашим продуктам и решениям. Наши специалисты и конечно же наши партнеры представят свою экспертизу и поделятся наиболее интересными проектами. Ждем вас на нашем Veritas Vision Solution Day.