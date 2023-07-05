Темпы развития мирового ИТ-рынка в 2022 г. оказались значительно ниже прогнозов: вместо ожидаемых 4% он вырос всего на 0,5%. Но уже в текущем году ожидается его увеличение на 5%. Расходы на цифровую трансформацию в ближайшие пять лет будут увеличиваться в среднем на 16,3% в год. Активнее всего будет расти спрос на цифровые двойники и роботизированную обработку пользовательских запросов. Главный бенефициар цифровой трансформации — промышленность, которой необходимы роботы, датчики, аналитика и когнитивные технологии.