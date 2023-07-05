Рынок ИТ: итоги 2022
В 2022 г. российский ИТ-рынок вырос несмотря на санкционное давление, ограничения на ввоз товаров и уход крупных западных вендоров. Конечно, у российских ИТ-компаний выпала часть доходов, связанных с поставкой иностранных решений, но одновременно освободилось множество ниш, которые теперь может занять отечественный бизнес. В результате выручка крупнейших российских ИТ-компаний из рейтинга CNews100 выросла почти на 9%. В 2023 г. лидеры российского ИТ-рынка планируют развивать собственное производство оборудования, разрабатывать ПО не только под запросы конкретного клиента, но и готовые отраслевые решения, расширять спектр оказываемых услуг и развивать собственные экосистемы.
05.07.2023
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
Уход зарубежных ИТ-компаний с российского рынка подстегнул рост выручки отечественных игроков. Суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, в 2022 г. увеличилась почти на 9% и достигла ₽2,2 трлн. Особенно успешным год оказался для разработчиков ПО и интеграторов — их выручка в среднем увеличилась на 28,5%. Ключевыми заказчиками цифровых решений остаются телеком и госсектор.Читать полностью
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2022/2021, в %
|1
|2
|F+ tech-Марвел
|215 252 040
|210 776 000
|2,1%
|2
|6
|Группа Т1
|166 544 044
|87 677 146
|90,0%
|3
|1
|OCS Distribution
|142 015 059
|217 260 180
|-34,6%
|4
|5
|Ростелеком
|125 971 000
|88 399 000
|42,5%
|5
|—
|МТС Диджитал
|125 716 528
|97 483 903
|29,0%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры
Читать полностью
В начале 2022 г. аналитики IDC традиционно предсказывали падение российского ИТ-рынка примерно на четверть. Однако их прогнозы не оправдались. Выручка российских ИТ-компаний не просто не упала, а выросла примерно на треть. Не столь катастрофичными оказались и цифры оттока из страны ИТ-специалистов. Рост российской ИТ-отрасли и сохранение кадрового потенциала в 2022 г. во многом стали возможными благодаря поддержке, оказанной государством. Которое и в дальнейшем планирует способствовать реализации грандиозных планы по созданию отечественного ПО и оборудования.
В начале 2022 г. аналитики IDC традиционно предсказывали падение российского ИТ-рынка примерно на четверть. Однако их прогнозы не оправдались. Выручка российских ИТ-компаний не просто не упала, а выросла примерно на треть. Не столь катастрофичными оказались и цифры оттока из страны ИТ-специалистов. Рост российской ИТ-отрасли и сохранение кадрового потенциала в 2022 г. во многом стали возможными благодаря поддержке, оказанной государством. Которое и в дальнейшем планирует способствовать реализации грандиозных планы по созданию отечественного ПО и оборудования.
Ближайший резерв рейтинга: за пределами первой сотни
Читать полностью
Число компаний, желающих принять участие в рейтинге CNews100, растет с каждым годом. Поэтому в этом году было принято решение опубликовать рейтинг претендентов на вхождение в сотню крупнейших ИТ-компании России. В него вошли 100 кандидатов, которые могут уже в следующем году переместиться в CNews100.
Число компаний, желающих принять участие в рейтинге CNews100, растет с каждым годом. Поэтому в этом году было принято решение опубликовать рейтинг претендентов на вхождение в сотню крупнейших ИТ-компании России. В него вошли 100 кандидатов, которые могут уже в следующем году переместиться в CNews100.
Претенденты на CNews100
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2022/2021, в %
|101
|70
|НВБС
|3 637 400
|3 367 539
|8,0%
|102
|82
|ИТБ
|3 522 140
|3 021 319
|16,6%
|103
|—
|Квантера
|3 518 637
|229 631
|1432,3%
|104
|83
|БСС
|3 502 181
|2 971 224
|17,9%
|105
|—
|Integrity Solutions
|3 455 487
|1 753 966
|97,0%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Восстановление мирового ИТ-рынка начнется уже в этом году
Читать полностью Темпы развития мирового ИТ-рынка в 2022 г. оказались значительно ниже прогнозов: вместо ожидаемых 4% он вырос всего на 0,5%. Но уже в текущем году ожидается его увеличение на 5%. Расходы на цифровую трансформацию в ближайшие пять лет будут увеличиваться в среднем на 16,3% в год. Активнее всего будет расти спрос на цифровые двойники и роботизированную обработку пользовательских запросов. Главный бенефициар цифровой трансформации — промышленность, которой необходимы роботы, датчики, аналитика и когнитивные технологии.
Темпы развития мирового ИТ-рынка в 2022 г. оказались значительно ниже прогнозов: вместо ожидаемых 4% он вырос всего на 0,5%. Но уже в текущем году ожидается его увеличение на 5%. Расходы на цифровую трансформацию в ближайшие пять лет будут увеличиваться в среднем на 16,3% в год. Активнее всего будет расти спрос на цифровые двойники и роботизированную обработку пользовательских запросов. Главный бенефициар цифровой трансформации — промышленность, которой необходимы роботы, датчики, аналитика и когнитивные технологии.
Телеком и госсектор остаются главными потребителями ИТ
Читать полностью Крупнейшими заказчиками цифровых решений в 2022 г. остаются телеком и госсектор — на их долю пришлось 17% и 16% совокупной выручки участников CNews100 соответственно. Отметим, что эти показатели ниже, чем в прошлом году — тогда они составляли 24% и 23% соответственно. Третье место поделили между собой финансовый сектор и торговля — на них приходится по 14% выручки крупнейших ИТ-компаний. Из направлений бизнеса по-прежнему лидирует сектор услуг, его доля в совокупной выручке участников рейтинга составила 43%.
Крупнейшими заказчиками цифровых решений в 2022 г. остаются телеком и госсектор — на их долю пришлось 17% и 16% совокупной выручки участников CNews100 соответственно. Отметим, что эти показатели ниже, чем в прошлом году — тогда они составляли 24% и 23% соответственно. Третье место поделили между собой финансовый сектор и торговля — на них приходится по 14% выручки крупнейших ИТ-компаний. Из направлений бизнеса по-прежнему лидирует сектор услуг, его доля в совокупной выручке участников рейтинга составила 43%.
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2022
|№ 2022
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2022/2021, в %
|1
|Росатом
|Москва
|30 700 000
|4 385 714
|600,0%
|2
|Isource
|Москва
|15 900 000
|2 517 000
|531,7%
|3
|Бифорком Тек
|Москва
|5 166 446
|1 087 391
|375,1%
|4
|UserGate
|Москва
|3 722 920
|1 029 068
|261,8%
|5
|Postgres Professional
|Москва
|4 385 880
|1 330 228
|229,7%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Занимая оставленные позиции
Читать полностью
Лидерами по темпам роста ожидаемо оказались отечественные разработчики аппаратного и программного обеспечения, которые заняли ниши ушедших западных вендоров. Рекордсменом по росту выручки в 2022 г. стал «Росатом», цифровое направление корпорации увеличило выручку на 600%.
Лидерами по темпам роста ожидаемо оказались отечественные разработчики аппаратного и программного обеспечения, которые заняли ниши ушедших западных вендоров. Рекордсменом по росту выручки в 2022 г. стал «Росатом», цифровое направление корпорации увеличило выручку на 600%.
Российские разработчики
Читать полностью
В рейтинге разработчиков 2022 представлено 100 российских производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Совокупная выручка топ-40 из них составила ₽381 млрд. Порог входа — ₽2,1 млрд против ₽1,55 млрд годом ранее
В рейтинге разработчиков 2022 представлено 100 российских производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Совокупная выручка топ-40 из них составила ₽381 млрд. Порог входа — ₽2,1 млрд против ₽1,55 млрд годом ранее
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2022
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2022 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2021 г., с НДС, ₽тыс.
|1
|1
|1С
|64 908 800
|70 400 000
|2
|3
|Лаборатория Касперского
|50 729 920
|54 882 360
|3
|4
|СКБ Контур
|25 700 000
|22 000 000
|4
|5
|Инвента
|21 353 448
|17 074 619
|5
|7
|BI.Zone
|17 156 022
|10 447 886
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна
Читать полностью В ходе онлайн конференции 5 апреля 2023 года «Организация безопасной удалённой работы, соответствие требованиям ФСТЭК, опыт проекта в ФНС России» компания "Аладдин Р.Д.", разработчик ключевых решений для построения безопасной доверенной ИТ-инфраструктуры, поделилась опытом внедрения своего продукта Aladdin LiveOffice для организации безопасной дистанционной работы сотрудников при использовании ими недоверенных (личных) средств вычислительной техники. Как обеспечивается выполнение нормативных требований по безопасности CNews рассказал генеральный директор компании Сергей Груздев.
В ходе онлайн конференции 5 апреля 2023 года «Организация безопасной удалённой работы, соответствие требованиям ФСТЭК, опыт проекта в ФНС России» компания "Аладдин Р.Д.", разработчик ключевых решений для построения безопасной доверенной ИТ-инфраструктуры, поделилась опытом внедрения своего продукта Aladdin LiveOffice для организации безопасной дистанционной работы сотрудников при использовании ими недоверенных (личных) средств вычислительной техники. Как обеспечивается выполнение нормативных требований по безопасности CNews рассказал генеральный директор компании Сергей Груздев.
Александр Семенов, генеральный директор «Корус Консалтинг»: Последствия изменений для бизнеса растянутся еще на многие годы
Читать полностью Уход иностранных компаний в 2022 году вызвал серьезные изменения на рынке: международный бизнес становился российским, происходила скупка активов западных компаний и перераспределение ниш среди игроков. Как ИТ-компании прошли этот этап, что происходит на рынке сейчас и какие векторы развития отрасли в 2023 году можно выделить, рассказывает генеральный директор группы компаний «Корус Консалтинг» Александр Семенов.
Уход иностранных компаний в 2022 году вызвал серьезные изменения на рынке: международный бизнес становился российским, происходила скупка активов западных компаний и перераспределение ниш среди игроков. Как ИТ-компании прошли этот этап, что происходит на рынке сейчас и какие векторы развития отрасли в 2023 году можно выделить, рассказывает генеральный директор группы компаний «Корус Консалтинг» Александр Семенов.
Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза
Читать полностью Компания Innovative People занимается заказной разработкой ПО и ИТ-аутсорсингом. Григорий Афанасьев, CTO компании, рассказывает о кадровых трендах на российском ИТ-рынке 2022 года: о дефиците, зарплатах, «удаленке», тенденциях спроса со стороны заказчиков. А также о том, чего стоит ожидать от 2023 года.
Компания Innovative People занимается заказной разработкой ПО и ИТ-аутсорсингом. Григорий Афанасьев, CTO компании, рассказывает о кадровых трендах на российском ИТ-рынке 2022 года: о дефиците, зарплатах, «удаленке», тенденциях спроса со стороны заказчиков. А также о том, чего стоит ожидать от 2023 года.
Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется
Читать полностью Компания CommuniGate Systems разрабатывает технологии унифицированных коммуникаций с 1998 года, обеспечивая предприятиям любого размера современные возможности в сфере связи и взаимодействия. В 2022 году компания пережила настоящее «цунами» новых запросов на подключение и внедрение своего продукта. Коммерческий директор CommuniGate Systems Антон Тен рассказал, как изменились требования заказчиков к технологиям корпоративных коммуникаций и как компания будет развивать свой продукт в 2023 году.
Компания CommuniGate Systems разрабатывает технологии унифицированных коммуникаций с 1998 года, обеспечивая предприятиям любого размера современные возможности в сфере связи и взаимодействия. В 2022 году компания пережила настоящее «цунами» новых запросов на подключение и внедрение своего продукта. Коммерческий директор CommuniGate Systems Антон Тен рассказал, как изменились требования заказчиков к технологиям корпоративных коммуникаций и как компания будет развивать свой продукт в 2023 году.
Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ
Читать полностью В 2013 году компания 3data вышла на рынок с дата-центрами шаговой доступности: ЦОДами в деловых районах, предлагающими набор дополнительных услуг. Чего удалось добиться за десять лет, как за это время изменились клиенты и рынок и каковы перспективы развития ИТ-инфраструктуры, рассказывает Илья Хала, генеральный директор сети дата-центров 3data.
В 2013 году компания 3data вышла на рынок с дата-центрами шаговой доступности: ЦОДами в деловых районах, предлагающими набор дополнительных услуг. Чего удалось добиться за десять лет, как за это время изменились клиенты и рынок и каковы перспективы развития ИТ-инфраструктуры, рассказывает Илья Хала, генеральный директор сети дата-центров 3data.
Максим Цыпляев, Comindware: Low-code-платформы 一 инструмент для бизнеса, но в России пока им пользуются разработчики
Читать полностью Концепция low code родилась из понимания, что ИТ-разработка 一 это слишком дорого и долго. Проще дать простой инструмент разработки бизнесу, который будет создавать и менять функционал приложений одновременно с изменениями в бизнес-процессах компании. Именно поэтому на Западе этот подход популярен. О том, как меняется отношение заказчиков к российским low-code-платформам, рассказывает основатель Comindware Максим Цыпляев.
Концепция low code родилась из понимания, что ИТ-разработка 一 это слишком дорого и долго. Проще дать простой инструмент разработки бизнесу, который будет создавать и менять функционал приложений одновременно с изменениями в бизнес-процессах компании. Именно поэтому на Западе этот подход популярен. О том, как меняется отношение заказчиков к российским low-code-платформам, рассказывает основатель Comindware Максим Цыпляев.
Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?
Читать полностью Последствия ухода западных вендоров почувствовали многие крупные компании. Но если российский бизнес может реализовать программу импортозамещения в плановом режиме, то с дочерними структурами международных холдингов дела обстоят иначе. Многим из них пришлось отделиться от материнских компаний, а это означает потерю доступа к корпоративной ИТ-инфраструктуре. О том, как быть готовым к любому из этих сценариев и быстро заместить западные системы без потерь для бизнеса, рассказывает Антон Колосов, коммерческий директор группы департаментов ERP ГК «Корус Консалтинг».
Последствия ухода западных вендоров почувствовали многие крупные компании. Но если российский бизнес может реализовать программу импортозамещения в плановом режиме, то с дочерними структурами международных холдингов дела обстоят иначе. Многим из них пришлось отделиться от материнских компаний, а это означает потерю доступа к корпоративной ИТ-инфраструктуре. О том, как быть готовым к любому из этих сценариев и быстро заместить западные системы без потерь для бизнеса, рассказывает Антон Колосов, коммерческий директор группы департаментов ERP ГК «Корус Консалтинг».
Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС
Читать полностью Дистанционная работа стала нормой не только для коммерческих организаций, но и для государственных органов, в том числе для ФНС России. CNews рассказывает о том, как было найдено и внедрено решение для организации безопасной удаленной работы Aladdin LiveOffice, какие требования применялись при выборе, с какими сложностями пришлось столкнуться и как планируется дополнить функционал продукта в ближайшем будущем.
Дистанционная работа стала нормой не только для коммерческих организаций, но и для государственных органов, в том числе для ФНС России. CNews рассказывает о том, как было найдено и внедрено решение для организации безопасной удаленной работы Aladdin LiveOffice, какие требования применялись при выборе, с какими сложностями пришлось столкнуться и как планируется дополнить функционал продукта в ближайшем будущем.
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото: Фотобанк Фотодженика