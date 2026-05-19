«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

«Ростелеком» планирует внести в реестр отечественного ПО систему массового управления домашними роутерами россиян — «Леший коннект». Сотрудники провайдера смогут незаметно обновлять прошивку устройств в любое время, что должно снизить киберриски для россиян. В 2027 г. число роутеров и модемов, которыми начнет управлять «Леший коннект», достигнет 7 млн устройств.

«Леший коннект» добавят в реестр ПО

Крупнейший российский оператор широкополосного доступа в интернет ПАО «Ростелеком» подал заявку в Минцифры на включение в реестр российского ПО системы мониторинга и управления домашними роутерами и модемами россиян «Леший коннект».

Заявление было зарегистрировано 15 мая 2026 г., готовится его экспертная оценка. ПО создано по договору подряда, но исключительное право в полном объеме принадлежит «Ростелекому».

Как говорится в материалах заявки, «Леший коннект» — это система управления конечным оборудованием по протоколу TR-069 CWMP в контексте технической поддержки услуг клиентов ПАО «Ростелеком». Иными словами, это провайдер получит доступ к установленным в домах и квартирах россиян устройствам для их обновления и поддержания, чтобы не допустить киберрисков и других угроз и улучшить связь.

Включить систему в реестр Минцифры необходимо, так как она относится к объектам критической инфраструктуры. Это обязательное требование для признания решения отечественным и дальнейшего его использования на базе «Ростелекома».

Как рассказал CNews вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин, «Леший коннект» способен полностью заменить иностранное решение AxirosGmB. Источник в отрасли пояснил изданию, что ранее «Ростелеком» мог использовать для управлениями роутерами и модемами именно AxirosGmB немецкого разработчика Axiros, но тот уже ушел из России.

Как «Леший коннект» управляет роутерами

Как рассказал CNews Виталий Трепыхалин, «Леший коннект» контролирует и обеспечивает своевременность обновления ПО на устройствах без участия пользователей или даже сотрудников компании.

По его словам, «Леший коннект» предоставляет инструменты для удаленной диагностики и решения проблем с работой устройства. Позволяет автоматически настраивать предоставление услуг Интернет/IPTV, удаленно и без участия людей.

Как пояснили в «Ростелекоме», система «Леший коннект» будет управлять домашними роутерами и модемами, выданными абонентам от «Ростелекома» (b2c-сегмент). При этом без разница, какой у пользователя логин и пароль.

«Внутри компании мы управляем своими роутерами. Логин и пароль от устройств провайдеру знать не потребуется. Устройства сами связываются с системой, которая, в рамках этого соединения получает набор возможностей, регламентированных спецификацией протокола TR69 и его производных», — пояснили в компании.

«Леший» будет иметь доступ к новыми устройствами, которые компания активно распространяла в последнее время. Это роутеры шестого поколения производства российской компании «Электра». Ее мощности уже позволяют выпускать до 150 тыс. устройств в месяц.

Масштабы внедрения «Лешего» грандиозны. Как заявил CNews вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин, в 2026 г. в планах переключить до 50% абонентского оборудования, в 2027 г. планируется переключить управление порядка 7 млн устройств. Текущая тенденция демонстрирует 10%-ный рост, добавил представитель компании.

«Леший» масштабируется

Пока «Леший коннект» будет использоваться только внутри «Ростелекома», но вывод продукта на рынок для применения другими операторами возможен. Система поддерживает любые клиентские устройства с CWMP-протоколом.

«Данная инициатива (по выводу на внешний рынок) прорабатывается, в настоящее время сконцентрированы на адаптации продукта под внутренние нужды. Дальнейшие планы по развитию и вывода на рынок продукта в активной проработке», — пояснил CNews Виталий Трепыхалин.

Систему отличает от иностранных аналогов гибкость и стоимость адаптации логики и сценариев взаимодействия под быстро меняющиеся бизнес потребности и администрирования. У нее минимальный порог входа для развертывания настройки и администрирования и возможности глубокой кастомизации под любые потребности заказчика, пояснили в «Ростелекоме».

«Леший коннект» способен полностью заменить иностранное решение от AxirosGmB. Также он адаптирован под отечественный технологический стек, может быть совместим уже с двумя отечественными ОС. Эффект после установки «Лешего» — реализаций мер ИБ и требований регулятор, пояснили в «Ростелекоме».

Почему назвали «Леший коннект»?

В «Ростелекоме» CNews рассказали, почему дали системе такое необычное название «Леший коннект». Год назад его даже запатентовали. В компании сравнили миллионы роутеров россиян с лесом, а Лешего — с их хозяином.

«В славянской мифологии Леший представлялся хозяином леса, который следил за порядком. Если провести аналогию, то лес должен сохранять устойчивость и способность к восстановлению, так и клиентские устройства нуждаются в регулярном обновлении, обслуживании и защите от угроз», — пояснили в «Ростелекоме».

По мнению представителя компании, в этом контексте важно поддерживать «здоровье» всей системы клиентских устройств, как и леса, — его экосистему.

«Сочетание слов «Леший» и «Коннект» говорит о том, что соединение системы с устройством будет бесшовным как для клиента, так и для провайдера, а настройки для клиентских устройств будут переданы по безопасному протоколу», — пояснили CNews в «Ростелекоме», добавив, что само название пока не окончательное.

Импортонезависимость «Ростелекома»

Появление системы «Леший коннект» в реестре отечественного ПО — важный и закономерный шаг для телеком-рынка, считает Виктор Беляев, эксперт по беспроводным технологиям «К2Тех».

«"Ростелеком" — одна из крупнейших сетей в стране, и ранее для управления абонентским оборудованием использовались решения западных вендоров, поэтому переход на собственную разработку укладывается в логику технологической независимости», — заявил Виктор Беляев.

Эксперт отмечает, что система «Леший коннект» представляет собой платформу для централизованного управления абонентским оборудованием, которая позволяет оператору удаленно настраивать, мониторить и диагностировать роутеры и модемы без выезда к клиенту. В результате меняется сама модель обслуживания: устройство может доставить курьер, после чего оно автоматически получает настройки и регистрируется в сети. Система позволяет контролировать качество соединения, проверять соответствие скорости тарифу, запускать тесты линии, а также массово обновлять прошивки и управлять параметрами Wi‑Fi.

Угроза приватности?

Эксперты считают, что несмотря на то, что система дает доступ к устройствам пользователей, говорить о нарушении приватности или ограничений трафика вряд ли возможно, а значить опасаться россиянам нечего.

«Данное ПО может управлять устройствами (в части мониторинга, администрирования, обеспечения безопасности), именно в этом и заключается смысл его разработки и создания. Про влияние или управление трафиком вопрос более сложный: тут необходимо понимать, какие конкретно действия вкладываются в эти термины. В целом, оказывать косвенное влияние это ПО может, если же понимать под "управлением" "ограничение" или "регулирование" — скорее нет, это другие классы решений», — говорит Александр Михайлов, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.

По словам Виктора Беляева, важно, что такие решения направлены не на ограничение трафика, а на повышение качества сервиса. Оператор получает инструменты для анализа домашнего Wi‑Fi и оперативной оптимизации сети. С учетом масштаба «Ростелекома» и перехода рынка к отечественным решениям, решение имеет хорошие шансы на рынке в своем сегменте».

Михайлов считает, что решение важное с точки зрения импортозамещения, но с оговоркой: пока оно будет применяться для закрытия внутренних потребностей, а не с целью выхода на внешний рынок.

На российском рынке в основном крупные операторы используют собственные разработки в данном классе продуктов, также (в некотором виде) присутствуют решения от вендоров оборудования.

Опасности роутеров

Роутеры часто упоминаются как устройства, через которые злоумышленники могут получать чувствительные данные о россиянах. Киберполиция России даже предложила тест безопасности из пяти пунктов, который позволит узнать ИТ-уязвимость домашней сети Wi-Fi и сделать ее безопасной, писал CNews. Ведь взлом домашнего роутера дает хакерам полный контроль над интернет-трафиком, ставя под удар подключенные смартфоны, компьютеры и системы умного дома.

Дистанционные мошенники, получив доступ к маршрутизатору, фактически контролирует весь интернет-трафик в сети, под угрозой оказываются все подключенные устройства, в том числе смартфоны, компьютеры и элементы умного дома, предупреждают россиян в киберполиции.

«Основные цели такие: перехват данных. Роутер — это точка, через которую проходит вся информация. Изменив настройки, например domain name system (DNS), злоумышленник может перенаправлять пользователя на поддельные сайты и получать логины, пароли и платежные данные», — рассказывать в управлении МВД.

Кроме того мошенники превращают взломанный роутер в ИТ-инфраструктуру для кибератак. В частности, они рассылают спам, совершают DDoS и подбирают пароли. При этом вся активность идет с IP-адреса обычного человека, которого взломали.