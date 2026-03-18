Долю в интеграторе ИБ-решений «Кросс технолоджис» купил сын Патрушева

Новым крупным акционером интегратора «Кросс технолоджис» стал Андрей Патрушев, сын помощника Президента России. До сих пор предпринимателя больше интересовал скорее нефтегазовый, чем ИТ-рынок.

Крупная сделка

Крупную долю в ИБ-интеграторе «Кросс технолоджис» приобрел предприниматель Андрей Патрушев, рассказали РБК два источники на ИT-рынке.

Один из собеседников издания сообщил о продаже Патрушеву 25% «Кросс технолоджис», другой назвал долю примерно в 20%-30%.

Сумму сделки источники не назвали. Стоимость доли «Кросс технолоджис» в 20%–30% может составлять 1–2 млрд руб., по словам партнера Exectica Capital Алексея Замесова. 100% компании он оценивает в 5–7 млрд руб.

«Кросс технолоджис» занимается внедрением комплексных систем автоматизации и обеспечения информационной безопасности на базе решений российских производителей. Выручка компании, как указано на ее сайте, по итогам 2024 г. выросла на 107% год к году, до 8,9 млрд руб.

Перспективы «Кросс технолоджис» на ИБ-рынке

По словам Замесова, у «Кросс технолоджис» есть «высокий потенциал», особенно, если новый акционер поможет в поиске стратегических заказчиков». Рынок растет, хотя пик его уже пройден, отметил эксперт.

СNews в октябре 2025 г. писал, что темпы роста российского ИБ-рынка замедляются, но остаются достаточно высокими. Спешное импортозамещение прошлых лет осталось позади, а новые проекты подвергаются «оптимизации» в силу недоступности заемных средств и нехватки квалифицированных кадров. Однако полностью отказаться от инвестиций в защиту невозможно из-за колоссального количества кибератак и требований регулятора.

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует среднегодовой рост российского ИБ-рынка (включает расходы на приобретение программного обеспечения, оборудования и услуг) до 2030 г. на уровне 21%. Доля иностранных решений должна упасть до 4%. Предварительная оценка результатов 2025 г. — 369 млрд руб., что на 48,5% больше, чем в 2023 г.

По оценкам аналитической компания «Б1», котрые приводит РБК, к концу 2024 г. на долю «Кросс технолоджис» приходилось 4% рынка продуктов и услуг по ИБ в рамках комплексных проектов. Ближайшие конкуренты — «Софтлайн» (тоже 4%), «Инфосистемы Джет» (8%), «Солар» и «Инностейдж» (по 7%).

В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики решений для защиты инфраструктуры 2024» «Кросс технолоджис» занимала 13-ю строчку.

Компания основана в Москве в 2011 г. В числе заказчиков на сайте указаны крупные компании и госструктуры, в том числе банки, X5 Group, «Сибур Холдинг», «Эльдорадо», Московский метрополитен и др. Штат компании насчитывает 200 человек.

Бизнес-интересы Андрея Патрушева

Андрей Патрушев — младший сын помощника Президента России, бывшего Секретаря Совета Безопасности и директора ФСБ Николая Патрушева. По данным «Интерфакса», свою карьеру он строил в нефтегазовом секторе — с 2006 по 2009 гг. был советником председателя совета директоров «Роснефти», потом работал во «Вьетсовпетро» и «Зарубежнефти», где занимался организацией деятельности российско-вьетнамского СП, позже перешел в «Газпром нефть».

На данный момент младший Патрушев владеет долями в Архангельском морском торговом порту, инвестиционной компании ООО «Таелс». В 2022 г. «Коммерсант» писал, что АО «Аврора», основным бенефициаром которого является Андрей Патрушев, под новым названием «Газпром шельфпроект» может стать основным подрядчиком «Газпрома» по бурению на шельфе.

Из ИТ-активов Андрея Патрушева РБК называет 8% в «Юнистат» (создает системы ИИ для спорта) и 6% в «Транстелесофт» (разрабатывает ИT-решений для транспорта, входит в «Трансмашхолдинг»). «Транстелесофт» участвовала в создании новой модели поезда «Москва-2026» для московского метро, который оснастили ее монитором для пульта машиниста, системами видеонаблюдения и некоторыми другими решениями, как указано на ее сайте.

Анна Любавина

