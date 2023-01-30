Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung

АФК «Система», которой принадлежит оператор МТС, зарегистрировала компанию «Гуру электроникс», которая будет ввозить в страну по параллельному импорту потребительскую электронику. Она уже оформила декларации на поставку смартфонов и часов Apple, Samsung и техники Dyson. Эксперты предрекают снижение цен на импортные смартфоны, фены и стайлеры с появлением нового игрока.



Новый игрок на рынке дистрибуции

АФК «Система» создала компанию, которая займется дистрибуцией потребительской техники, информация о новой организации появилась в ЕГРЮЛ. В качестве генерального директора «Гуру электроникс» на сайте указан бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов. Организация с уставным капиталом 2 млн руб. зарегистрирована 22 декабря 2022 г., профиль – оптовые закупки электроники и мелкой бытовой техники для продажи розничным сетям.

Новая компания уже оформила декларации на ввоз в Евразийский экономический союз смартфонов и умных часов Apple, техники брендов Dyson и Samsung – документы от 27 января 2023 г. в реестре деклараций обнаружил «Коммерсант». Заявитель – «Гуру электроникс», которая принадлежит «Система телеком активы», структуре, входящей в АФК «Система».

Завезены в Россию в ближайшее время будут восемь партий iPhone, iPad и AirPods с кабелями для зарядки и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson — по 1,55 млн единиц товара в каждой. Те же позиции в тех же объемах с сентября 2022 г. задекларировала розничная сеть МТС, которая принадлежит АФК «Система».

Зачем понадобился дистрибутор

Источники «Коммерсанта» объясняют, что «Гуру электроникс» создавалась для того, «чтобы конкуренты профильных структур АФК, таких как МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с ней». Другой собеседник издания выразил уверенность в том, что компания усиливает направления «серого» импорта для внутренних нужд. По его мнению, на российский рынок товары в обозначенных объемах не попадут, так как «они нужны МТС для собственной розницы ввиду востребованности и периодического дефицита товара. Особенно это касается аксессуаров».

Фото: © IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Поставлять технику по параллельному импорту стали не только крупные дистрибуторы, но и небольшие перекупщики

Эксперты отмечают, что появление крупного дистрибутора, который займется параллельным импортом, позитивно скажется на конкуренции, а значит, и на конечной стоимости товаров для россиян.

Как в Россию везут «серые» товары

Напомним, в 2022 г. большинство иностранных компаний остановили поставки своей продукции в Россию после начала специальной военной операции на Украине.

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В ответ российские власти легализовали «серый» импорт – ввоз продукции без разрешения правообладателей. Был сформирован список из 200 брендов, в который вошли техника Apple, Samsung, Intel, Asus и других компаний. Первые поставки начались в конце мая 2022 г.

Поставлять технику стали не только крупные дистрибуторы, такие как «Марвел-Дитрибуция», Merlion, diHouse и др., но и небольшие перекупщики, которые ввозят в Россию технику маленькими партиями, не оформляя таможенные документы. Из-за этого в 2022 г. на 40% упали поступления в бюджет от таможенных платежей за ввоз в Россию электроники и бытовой техники.

В то же время против легализации параллельного импорта периодически выступают российские производители вычислительной техники – в частности, компания ICL, которая в конце декабря 2022 г. предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву запретить ввозить в страну посредством «серого» импорта ноутбуки HP, Acer, Dell и др., чтобы стимулировать импортозамещение. Понимания у властей инициатива не встретила: Минцифры заявило, что увеличения спроса нужно добиваться конкурентной российской продукцией, а не запретом импорта. Минпромторг пообещал проработать «возможность точечной настройки механизма параллельного импорта по сегментам».

В ноябре 2022 г. отечественные производители электроники просили Правительство ввести таможенные пошлины для ввоза иностранных ПК, ноутбуков, вычислительной техники и пр., чтобы ограничить импорт.