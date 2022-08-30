Власти хотят обнулить налог на прибыль для проектов импортозамещения

Минпромторг России предложил предложил обнулить налог на прибыль и в два раза снизить страховые взносы для проектов импортозамещения высокотехнологичной продукции, которыми занимаются промышленные кластеры. Стимулировать спрос власти собираются через субсидирование закупок и госзаказ.



Поддержка промкластеров

Минпромторг России подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, которые занимаются импортозамещением технологически сложной продукции в машиностроении, электротехнической, электронной промышленности, авиастроении, автомобилестроении и иных отраслях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ с перечнем мер от 22 августа 2022 г.

Нормативные правовые акты должны будут вступить в силу после утверждения до 1 января 2023 г. – то есть меры поддержки должны согласовать за четыре месяца. Минпромторг уточнил, что законопроекты внесут в правительство в сентябре-октябре 2022 г..

Регулятор предлагает обнулить для кластеров ставку налога на прибыль от реализации проекта по импортозамещению и на семь лет установить страховые взносы для работников на уровне 7,6%. Для этого откорректируют ст. 284 и 427 ч. 2 Налогового кодекса. При этом льготы коснутся только импортозамещающих проектов – то есть будет введен раздельный учет доходов и расходов по направлениям деятельности компаний.

Гарантировать спрос на импортозамещенную продукцию власти собираются через специнвестконтракты. Сейчас СПИКи заключаются между инвестором и государством по технологически значимым проектам. Условия следующие: первый должен создать производство и обеспечить его локализацию в стране, а в обмен власти гарантируют ему, что условия ведения бизнеса не изменятся. Также он может получить ряд льгот и статус единственного поставщика на госзакупках.

Покупателям пилотных партий продукции промкластеров возместят до 50% затрат

Минпромторг также собирается возмещать покупателям до 50% затрат на пилотные партии продукции промкластеров. Делать это будут за счет субсидии из федеральной казны. Также для кластеров могут ввести мораторий на налоговые проверки сроком на 12 месяцев. Отменят также плановые, камеральные и выездные таможенные проверки, при этом Федеральная таможенная служба сможет проводить дистанционный мониторинг сведений из систем учета товаров.

Предприятиям обрабатывающей промышленности вдобавок хотят выдавать льготные кредиты на проекты по производству критической продукции по ставке 90% от ключевой ставке, остальную часть процентов государство субсидирует банкам.

О промышленных кластерах

Промышленный кластер представляет собой кооперацию из нескольких предприятий, в том числе, иногда – вузов, НИИ и лабораторий. По требованиям российского законодательства, участников должно быть не менее десяти. В реестр Минпромторга сейчас занесены 48 таких объединений: в области фармацевтики, машиностроения, атомных технологий, приборостроения, микроэлектроники и ИТ. К примеру, ИКТ-кластеры есть в Ростовской, Вологодской, Смоленской, Новгородской областях, Пермском крае, Республике Татарстан. В Пензенской области работает Зареченский кластер интеграции технологий, который занимается микроэлектроникой и приборостроением.



Напомним, Минпромторг начал поддерживать промкластеры с 2016 г., и с тех пор, как сообщает регулятор, 16 кластерных проектов получили субсидии на 3,3 млрд руб. Также на конец 2021 г. в России функционировали 251 индустриальный парк, 118 пребывали в стадии создания. Также в стране работают 183 технопарка, 43 Особых экономических зон и 115 территорий опережающего развития.

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Более комфортные условия работы промышленных кластеров президент России Владимир Путин анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 г.. Цель изменений – создать гарантированный долгосрочный спрос на инновационную российскую продукцию. Среди мер поддержки, которые он называл, фигурировали долгосрочное льготное кредитование, низкий уровень налогов и страховых взносов, поддержка производства на ранней стадии, упрощенное администрирование, включая послабления с проверками.

Сработают ли меры поддержки

Озвученные меры касаются разных этапов создания и производства высокотехнологичной продукции, объяснил «Ведомостям» руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. По его словам, режим СПИК и льготное кредитование поддержат инвестиционные проекты на старте, а сокращение фискальной нагрузки и субсидирование затрат на покупку пилотных партий товара – на этапе производства и масштабирования выпуска продукции.

В то же время, как говорит глава практики инфраструктуры и ГЧП Better Chance Александр Долгов, сами по себе меры вряд ли гарантируют резкий рост промпроизводства в стране. Негативно влиять на процесс продолжит нехватка иностранных технологий и материалов, добавятся и сложности с импортом вновь появляющихся технологий.

Кому еще положены налоговые льготы

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Ранее CNews писал о том, что Минцифры России предлагает упростить льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений. Кредит по ставке от 1% годовых теперь будут выдавать не только действующим получателям налоговых льгот. Кредиты на проекты по цифровой трансформации уполномоченные банки сейчас выдают по льготной ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных ИТ-компаний – до 3% годовых.



Летом 2022 г. регулятор также сообщал о том, что ИТ-компаниям сейчас доступны четыре варианта льготного кредитования. Кредит выдадут заказчику на внедрение под 5%, компании-разработчику на R&D – под 3%, ИТ-компании и интегратору на внедрение – под 5% и, наконец, для разработки продукта для собственных нужд – под 5%. На проект выделят от 5 млн руб. до 5 млрд руб., на программу – от 500 млн руб. до 10 млрд руб.