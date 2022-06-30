Россияне начали радикально экономить на смартфонах. В моде модели дешевле 10 тысяч

Самыми популярными смартфонами среди россиян по итогам первой половины 2022 г. стали модели стоимостью до 10 тыс. руб., вышедшие в 2020 г. Еще год назад в России чаще всего покупали мобильники в пределах 15 тыс. руб. – 30 тыс. руб. Абсолютным лидером по продажам стала китайская компания Xiaomi.



На дорогие смартфоны денег больше нет

Россияне стали очень сильно экономить на смартфонах во втором полугодии 2022 г., сообщили CNews представители «Ситилинка». Если в первой половине 2021 г. жители России чаще всего отдавали предпочтение моделям стоимостью от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб., то спустя год возможности купить смартфон за такие деньги у многих не осталось.

В первом полугодии 2022 г. российские потребители наиболее часто покупали смартфоны самого базового уровня, цена которых не превышает 10 тыс. руб. Редакция CNews обратилась к представителям «Ситилинка» с вопросом, что послужило тому причиной, и ожидает ответа.

Следует отметить, что большая часть первой половины 2022 г. пришлась на «эпоху» антироссийских санкций, сопровождавшуюся нестабильным курсом рубля, ростом цен на технику и уходом иностранных брендов и работодателей. Не исключено, что вынужденное переключение россиян на супердешевые смартфоны связано именно с этим.

Что предпочитают россияне

В ультрабюджетном сегменте жители России чаще всего останавливали свой выбор на смартфонах Samsung и Xiaomi с памятью 32 ГБ и разрешением экрана 1600х720 точек (формат HD+). Первое место по продажам занял Xiaomi Redmi 9A образца лета 2020 г. с 32-гигабайтым накопителем, а оставшиеся два места в топ-3 достались мобильникам Samsung. Это Galaxy A02 (вышел в России зимой 2021 г.) и Galaxy A03 Core, тоже с 32 ГБ внутренней памяти.

Муки выбора - купить iPhone за 50 тыс. руб. или Xiaomi за 10 тыс. руб.

В среднебюджетном ценовом сегменте (от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.) за отчетный период первенство тоже одержала Xiaomi благодаря смартфону Redmi Note 10S, единственному в этой линейке с OLED-экраном. Покупатели приобретали модификацию с 64-гигабайтным накопителем.

В целом за эти деньги покупатели требовали от смартфонов наличия прошивки Android 11 и экрана Full HD+. Также подавляющему большинству нужен большой аккумулятор – в данном сегменте большинство продаж пришлось на смартфоны с АКБ на 5000 мАч.

На что потратить много денег

Россияне, готовые отдать за смартфон от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб., в первом полугодии 2022 г. тоже покупали Xiaomi. Их выбором чаще всего были Redmi Note 10S на 6/128 ГБ и Poco X3 Pro в комплектации 8/256 ГБ. Samsung и прочим азиатским брендам в тройке лидеров места не нашлось – несмотря на то, что компания Apple ушла из России еще в марте 2022 г., ее iPhone 11 на 64 ГБ занял третье место по популярности в данном ценовом диапазоне. Правда, этой модели совсем скоро исполнится три года – она появилась осенью 2019 г.

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Что касается смартфонов за 50 тыс. руб. и дороже (этот сегмент аналитики «Ситилинка» называют премиальным), то здесь Apple нет равных. Россияне скупают iPhone 11 на 128 ГБ, iPhone 12 двухлетней давности с таким же объемом памяти, а также прошлогодний iPhone 13 с идентичным накопителем.

Экономить, чтобы платить больше

Эксперты «Ситилинка» отметили, что, несмотря на переориентацию россиян на супердешевые смартфоны, тратить на их приобретение они стали больше. Средний чек во втором полугодии 2022 г. вырос на 6% год к году.

Подобный результат может быть следствием ажиотажного спроса на смартфоны, образовавшегося после 24 февраля 2022 г. В начале весны 2022 г. курс рубля побил все исторические антирекорды, опустившись до более чем 122 руб. за один доллар США. Это вызвало рост цен – к примеру, одна из крупнейших российских розничных сетей моментально повысила их на 30%. Россияне, ожидая новых подорожаний, начали скупать технику, как новую, так и подержанную.

Активнее всего вкладывали обесценивавшиеся рубли в смартфоны жители Волгограда, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Не отставали от них в этом плане и те, кто проживает в Санкт-Петербурге и Москве.

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Как сообщил CNews руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка» Павел Работенко, повышенный спрос на смартфоны в первом полугодии 2022 г. может быть связан еще и с гендерными праздниками. Россияне покупали их в подарок как на 23 февраля, так и на 8 марта.