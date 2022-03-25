США задним числом отменяют грабительские поборы за ввоз печатных плат и накопителей из Китая

Минус импортные пошлины

Торговое представительство США в среду, 23 марта 2022 г., временно отменило повышенные импортные пошлины на 352 категории товаров из Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

Список, опубликованный ведомством, в частности, содержит устройства хранения данных (за исключением накопителей на магнитных дисках), а также некоторые виды печатных плат. Последние применяются в производстве огромного количества электронных приборов, компьютерной и бытовой техники.

Также в перечень включены: промышленное и медицинское оборудование, автомобильные комплектующие и химикаты, товары народного потребления, такие как пылесосы, велосипеды и рюкзаки.

Некоторые виды печатных плат вновь можно импортировать в США из Китая без уплаты огромных пошлин

«В условиях всплесков инфляции и проблем с восстановлением мировой экономики мы надеемся, что США смогут как можно скорее отменить все тарифы на китайские товары в интересах потребителей и производителей Китая и США», — заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин (Shu Jueting), комментируя решение американского федерального агентства.

Возможное снижение цен

Теперь импортерам соответствующих товаров из Китая в США до конца 2022 г. не придется уплачивать дополнительную пошлину в размере от 7,5 до 25% их стоимости. Это может положительно сказаться на ценах на внутреннем американском рынке. Другими словами, компьютерная техника, подорожавшая на фоне глобального дефицита чипов, возникшего из-за пандемии коронавируса, в теории станет несколько доступнее – это во многом зависит от ритейлеров.

Впрочем, на ценник техники в магазине влияют не только таможенные тарифы и аппетиты продавца. Существуют и другие факторы, обуславливающие возможное подорожание электроники, причем в глобальном масштабе. В частности, как ранее сообщил CNews, с 24 февраля по 17 марта 2022 г. оптовая цена промышленного неона – газа, необходимого для производства полупроводников, – в КНР выросла в девять раз из-за ситуации на Украине. В сентябре 2021 г. Nikkei обращало внимание на высокие темпы подорожания редкоземельных металлов, многие из которых применяются в производстве техники.

Как перечень товаров менялся

Повышенные тарифы на импорт китайских товаров на сумму около $370 млрд были введены США по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в качестве протекционистской меры.

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Первоначально администрация Трампа одобрила временные исключения для определенных видов товаров, освобождающие импортеров от исполнения новых требований – ввела своего рода льготу для некоторых рителейров и отраслей экономики. Тогда в список исключений вошло более 2,2 тыс. категорий товаров. По истечение срока действия этих исключений Торговым представительством был составлен список уже из 549 категорий, который был актуальным до конца 2020 г. Таким образом, с начала 2021 г. по конец марта 2022 г. какие-либо исключения, помимо касающихся импорта необходимого для борьбы с covid-19, не действовали. Нынешние исключения введены задним числом – с 12 октября 2021 г. и будут действовать до 31 декабря 2022 г.

Как отмечает Reuters, торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) в октябре 2021 г. инициировала рассмотрение вопроса о восстановлении исключений в рамках существующей стратегии противодействия Китаю в сфере торговли. Обсуждалось возвращение к ранее действовавшему перечню из 549 видов товаров. Однако же в результате финальный список оказался намного короче – всего из 352 позиций.

Крупнейшие американские ИТ-корпорации в 2019 г. выступали против повышения тарифов на импорт из КНР планшетных компьютеров и ноутбуков. Свое несогласие с соответствующим предложением президента Трампа выразили компании Dell, HP, Intel и Microsoft. Они сочли, что данная мера только навредит производителям «железа» и серьезно ударит по кошельку американского потребителя.

Смещение приоритетов

В марте 2022 г. CNews сообщил о том, что американские власти решили ослабить давление на китайскую корпорацию ZTE, вторую по величине в телеком-сегменте после Huawei. Компания подвергалась прессингу с марта 2017 г. из-за поставок «железа» в находящееся под санкциями Северную Корею и Иран. В марте 2022 г. американский суд решил отменить некое ограничение, наложенное на ZTE, поскольку та успешно прошла пятилетний испытательный срок. Однако о каком именно ограничении идет речь, пока неизвестно.

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На фоне обозначенного смягчения по отношению к китайскому бизнесу власти США переключили внимание на другую, более приоритетную в данный момент цель – Россию. Против России Штаты самые разнообразные санкции, в том числе затронувшие технологический сектор. В результате российский рынок покинули Apple, Microsoft, AMD и Intel и другие крупнейшие ИТ-компании.