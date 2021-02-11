Очень дешевый полноценный ПК на Linux способен уместиться на ладони. Видео

SolidRun создала мини-неттоп CuBox-M с ARM-процессором, заточенным под Linux и Android. При размерах всего 5х5х5 см он стоит от $99, а его возможностей хватает для решения базовых задач офисного настольного ПК. Windows-конкуренты в таком форм-факторе стоят значительно дороже – тот же Chuwi LarkBox Pro оценивается в $219.

Карманный Linux-компьютер

Компания SolidRun выпустила полноценный настольный компьютер CuBox-M, занимающий меньше места, чем большая часть настольных часов. Это решение выполнено в форме куба размерами 51х51х51 мм, и в нем нет Windows – вместо ОС Microsoft на него можно установить Android или Linux.

На момент публикации материала CuBox-M поддерживал Android 10, но разработчики трудились над переносом на него Android 11. Для тех, кто предпочитает Linux, есть сборки дистрибутивов Debian и Yocto Project. У разработчиков имеется собственный профиль на GitHub, где они выкладывают все необходимое для установки и запуска этих операционных систем.

CuBox-M доступен для заказа с 10 февраля 2021 г. в двух комплектациях, различающихся объемом оперативной памяти стандарта LPDDR4 и набором интерфейсов. Младшая оценивается в $99 (7310 руб. по курсу ЦБ на 11 февраля 2021 г.), а старшая – в $160 (11,8 тыс. руб.). Сроки поставки составляют в пределах восьми недель с момента оформления заказа.

Минимальная конфигурация неттопа CuBox-M поставляется всего с 1 ГБ оперативной памяти, тогда как в более дорогой версии ее объем увеличен до 4 ГБ. Также в ПК за $99 не будет модулей беспроводной связи – только заплатившие за CuBox-M $160 смогут пользоваться Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0.

ARM-неттоп CuBox-M

Как пишет портал Liliputing, CuBox-M способен выполнять роль настольного ПК начального уровня, воспроизводить видео или даже решать некоторые базовые ИИ-задачи, например, распознавать изображения (при подключении к нему камеры).

Миниатюрный ARM-компьютер

Свою новинку SolidRun собрала на процессоре NXP i.MX8M Plus. Это ARM-чип, базовая версия которого имеет два ядра Cortex A53 на частоте до 1,8 ГГц, а старшая – четыре, но в CuBox-M используется именно четырехядерный чип, вне зависимости от выбранной комплектации.

Все версии CuBox-M поставляются со встроенным накопителем на 8 ГБ на основе флеш-модуля eMMC. Вариантов с носителем большей емкости у CuBox-M пока нет, но при необходимости расширить объем можно при помощи карты microSD.

Все основные интерфейсы в этом неттопе сосредоточены на задней панели его корпуса, и ввиду размеров их не так много. Для подключения монитора есть один HDMI 2.0, поддерживающий лишь Full HD-разрешение на 60 Гц, а для подключения периферии в наличии два полноразмерных USB 3.0.

Запуск Android на CuBox-M

В дополнение к перечисленным интерфейсам у CuBox-M есть еще и microUSB 2.0, о назначении которого производитель ничего не говорит. На лицевой панели имеется ИК-приемник.

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У CuBox-M есть возможность подключения к проводной локальной сети по гигабитному Ethernet и отдельный разъем питания. В комплекте поставки нет никаких аксессуаров, поэтому блок питания придется приобретать отдельно – SolidRun предлагает его за $10 (740 руб.), и он выдает 18 Вт мощности (12В, 1,5А).

Конкуренты на Windows

Сверхкомпактные компьютеры работают не только на Android или Linux – существуют прямые конкуренты SolidRun CuBox-M на х86-процессоре, на которых можно запускать привычную большинству пользователей ОС Windows 10. В октябре 2020 г. CNews писал о «карманном» неттопе Chuwi LarkBox Pro – улучшенной и одновременно удешевленной версии модели LarkBox, появившейся летом 2020 г.

LarkBox Pro с Windows внутри

Размеры LarkBox Pro составили 63х63х43 мм, так что он ненамного крупнее CuBox-M, но при этом у него, в отличие от детища SolidRun, есть активное охлаждение и разъем под полноценный SSD формата М2, хотя в комплект поставки он не входит. LarkBox Pro оснащен 6 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и процессором Intel Celeron J4125 (четыре ядра, частота до 2,7 ГГц), но стоит он значительно дороже CuBox-M – на старте продаж он оценивался в $219 (16,2 тыс. руб.).