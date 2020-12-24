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Intel попалась на обмане: Чипы, предназначенные для MacBook, она продавала конкурентам Apple. Видео

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

Инженер Intel, разработавший процессор для первого MacBook Air, рассказал, как Intel продавала ее конкурентам (Dell и HP) технологии, реализованные в этом чипе. Она не могла продать им сам CPU по условию контракта, но на наработки ограничения не распространялись, и в итоге через год после релиза MacBook Air рынок захлестнула волна его Windows-аналогов – ультрабуков. В 2020 г. Apple полностью отказалась от процессоров Intel.

Обман Intel

Компания Intel предлагала наработки, использовавшиеся в первых х86-процессорах для ноутбуков Apple, ее прямым конкурентам. Об этом рассказал бывший инженер Intel Чжэн Ли (Zheng Li) в интервью известному аналитику и учредителю компании Loup Ventures Джину Мюнстеру (Gene Munster).

Чжэн Ли сообщил, что он был в числе команды разработчиков Intel, работавших над одним из первых CPU компании, установленным в ноутбуках линейки MacBook. Apple, напомним, перешла на решения Intel в своих компьютерах в 2006 г., отказавшись от PowerPC.

По словам Чжэна Ли, процессор, над которым он работал, был очень секретным – ни он, ни его коллеги не знали, где их детище в дальнейшем будет использоваться. Покров тайны, заметил инженер, сорвал сам Стив Джобс (Steve Jobs), показав этот чип на конференции MacWorld 2008 в начале 2008 г. в составе MacBook Air первого поколения – самого тонкого и легкого ноутбука Apple. Лэптоп, как известно, работал на двухъядерном Core 2 Duo.

Секретные технологии на продажу

Чжэн Ли рассказал в интервью, что ему и его команде было запрещено делиться с другими коллегами любой информацией о проекте, над которым они трудились. Да и у них самих был доступ, по сути, лишь к списку требований заказчика к новому продукту – тогда они еще не знали, что это именно Apple. Основное требование – это минимальная толщина процессора, но при этом он должен был выдавать достойную производительность. Разработка, по словам инженера, заняла у них около года.

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Договор с Apple Intel своими действиями не нарушила

В дальнейшем Intel использовала лазейки в контракте с Apple, чтобы продать процессор ее конкурентам. В договоре было сказано, что Intel было запрещено продавать сторонним компаниям непосредственно сам CPU, но вот на технологии, используемые в нем, данное ограничение не распространялось.

Интервью бывшего инженера Intel

В итоге, говорит Чжэн Ли, Intel использовала собственные наработки, а также опыт инженеров, создавших процессор для Apple, при разработке других CPU. «Когда я работал на Intel, мы создавали процессор для MacBook, и Apple стала первой, выпустившей продукт на этом чипе. Однако уже спустя всего полгода с момента начала разработки Intel пришла к Dell и HP и предложила им купить схожий CPU в новом запатентованном дизайне и в тонком форм-факторе», – поведал экс-инженер Intel.

Первые последствия

Пойдя на этот шаг, Intel не нарушила условия договора с Apple – у компании по-прежнему был эксклюзивный процессор, который действительно использовался исключительно в MacBook Air. Придя к Dell и HP, Intel тем самым дала начало эре так называемых «ультрабуков» – Windows-ноутбуков в очень тонких и легких корпусах. Впоследствии сама Intel активно продвигала ультрабуки, позиционируя их как новый класс мобильных ПК.

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Стив Джобс на премьере первого MacBook Air в 2008 году

Первые ультрабуки Dell и HP увидели свет спустя год с момента появления оригинального Apple MacBook Air. По словам Чжэна Ли, Intel не сделала ничего плохого, да и сама Apple в значительной степени предполагала, что подобное может произойти. В итоге лучшее, на что она могла рассчитывать в этой ситуации – это полгода-год до того момента, как ее прямые конкуренты выпустят свои сверхлегкие и тонкие ноутбуки.

Отказ от процессоров Intel

Не исключено, что решение Intel продать наработки, использующиеся в CPU первого MacBook Air в дальнейшем могло повлиять на отказ Apple от дальнейшего использования ее процессоров в своих компьютерах. Всевозможные Intel Core устанавливались в настольные и мобильные Mac в период с 2006 по 2020 гг., но с 2021 г. все новые ПК Apple будут выпускаться исключительно с чипами ее собственной разработки.

Гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил об этом в рамках ежегодной конференции WWDC 2020 в конце июня 2020 г., и уже в ноябре 2020 г. Apple показала неттоп Mac mini и ноутбуки MacBook Air и Pro 13 на ARM-процессоре Apple M1, который обошел по производительности многие топовые решения Intel.

На момент публикации материала новые ПК с М1 внутри появились в мировой рознице (в России – тоже), но в каталоге Apple еще остаются компьютеры на чипах Intel. Один из них – это ноутбук ноутбук MacBook 16 образца ноября 2019 г. с Core i9 девятого поколения.

Впервые о возможном отказе Apple от чипов Intel стало известно еще в апреле 2018 г., когда проект по переход Apple на ARM-процессоры собственной разработки был в самой начальной стадии. В феврале 2020 г. эта информация получила дополнительные подтверждения, но тогда предполагалось, что переход состоится не раньше зимы-лета 2021 г.

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